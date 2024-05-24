Депутат объяснила, почему дорожают поездки и полеты в России

Происходящее мешает развитию транспортной инфраструктуры

24 мая 2024, 11:14, ИА Амител

Железная дорога / Фото: pxhere.com

Междугородние путешествия в России дорожают из-за того, что растет стоимость провоза запчастей для самолетов, поездов и автобусов через другие страны. Об этом "Парламентской газете" заявила депутат Госдумы Наталья Костенко.

"Одна из проблем – сокращение "подвижного состава". Это касается и самолетов, поскольку мы не покупаем новые самолеты, запчасти мы провозим через другие страны", – указала Костенко.

Она подчеркнула, что это же происходит с поездами и автобусами, которые частично производятся за рубежом. В итоге происходящее мешает развитию транспортной инфраструктуры в стране.

Ранее сообщили, что стоимость внутренних перелетов в России выросла почти на четверть: средняя цена билета достигла 7,3 тыс. рублей.