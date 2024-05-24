Депутат объяснила, почему дорожают поездки и полеты в России
Происходящее мешает развитию транспортной инфраструктуры
24 мая 2024, 11:14, ИА Амител
Междугородние путешествия в России дорожают из-за того, что растет стоимость провоза запчастей для самолетов, поездов и автобусов через другие страны. Об этом "Парламентской газете" заявила депутат Госдумы Наталья Костенко.
"Одна из проблем – сокращение "подвижного состава". Это касается и самолетов, поскольку мы не покупаем новые самолеты, запчасти мы провозим через другие страны", – указала Костенко.
Она подчеркнула, что это же происходит с поездами и автобусами, которые частично производятся за рубежом. В итоге происходящее мешает развитию транспортной инфраструктуры в стране.
Ранее сообщили, что стоимость внутренних перелетов в России выросла почти на четверть: средняя цена билета достигла 7,3 тыс. рублей.
11:26:56 24-05-2024
Где производятся детали для поездов, самолётов и автобусов понятно. С зарплатой и доходами депутатов и руководителей тоже все ясно. До сих пор непонятно почему растет цена билетов на проезд населения в России
11:34:31 24-05-2024
До объявления депутата иноагентом осталось...
11:43:46 24-05-2024
У нее и так зарплата примерно полмиллиона в месяц, если не больше, зачем ей становится иноагентом и получать еще и из-за рубежа. У нее жизнь уже удалась
12:51:52 24-05-2024
Гость (11:43:46 24-05-2024) У нее и так зарплата примерно полмиллиона в месяц, если не б... Вы все проспали. "Для целей настоящего Федерального закона под иностранным агентом понимается лицо, получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах..." Так что никакого финансирования уже давно не надо. Достаточно того, чтобы кто-то признал, что вы находитесь под влиянием) Вишенкой на торте теперь после признания иноагентом кого угодно можно лишить полномочий - начиная с депутата и заканчивая сенаторами. А решать это будет клерк Минюста. Улыбаемся и машем.
11:46:06 24-05-2024
"Одна из проблем – сокращение "подвижного состава". Это касается и самолетов, поскольку мы не покупаем новые самолеты, запчасти мы провозим через другие страны", – указала Костенко." -------------- А говорят, что санкции, нам только в пользу.
14:22:47 24-05-2024
Какой неугомонный народ. Ну нет своих самолетов, машин, процессоров. Делается, ждите. Лет через сорок либо ишак помрет, либо шах.
23:06:22 24-05-2024
Гость (14:22:47 24-05-2024) Какой неугомонный народ. Ну нет своих самолетов, машин, проц... Нет, не так. Либо падишах помрет, либо осёл заговорит. Помрут то они оба как пить дать.
14:32:16 24-05-2024
Надо свои самолеты строить. Во сто крат надежнее басурманских
14:36:22 24-05-2024
главное ребята
сердцем не стареть
песню что придумали до конца допеть
в дальний путь собрались мы но в этот край таежный
только самолетом можно долететь
штурман над тайгою
точный курс найдет
прямо на поляну посадит самолет
выйдет в незнакомый мир ступая по хозяйски
вобщем то зеленый молодой народ
а почему бы в Барнауле авиазавод для малой авиации не построить а?
15:06:06 24-05-2024
Гость (14:36:22 24-05-2024) главное ребятасердцем не старетьпесню что придумали ... Гость, чтобы исполнить твою мечту построить завод, нужны кадры технологии, материалы, ИИ, аэродромы, ангары учебные центры и кому это продавать? Это долгая бадяга, наши правители привыкли за малым вложением, рубить по большому.
17:54:31 24-05-2024
Гость (15:06:06 24-05-2024) Гость, чтобы исполнить твою мечту построить завод, нужны кад... Продавать 90% себе и только, не надо надеяться на дядю..
15:43:00 24-05-2024
Гость (14:36:22 24-05-2024) главное ребятасердцем не старетьпесню что придумали ... Наверно, у нас не хватает смелости, нет желания развивать промышленность,т.к. нас назначили быть только сельскохозяйственниками и обеспечивать туризм 3-4 месяца в году. Или ещё чего-то, чтоб добиться строительства такого завода. А ведь начинали строить вертолетный завод. Опыт то был. Но мы пошли за либералоразрушителем Соломянским Егоркой .
22:44:03 25-05-2024
Гость (15:43:00 24-05-2024) Наверно, у нас не хватает смелости, нет желания развивать пр... Димон как то сказал, нам ничего не надо, деньги есть все купим. Купили?
15:03:52 24-05-2024
Хорошо , что есть депутаты , все могут непонятливым гражданам объяснить , разжевать. Благостно.