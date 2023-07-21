Депутат предложил переводить на бюджет родивших студенток
Чтобы молодые мамы не бросали вуз
21 июля 2023, 15:31, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков подготовил законопроект о праве студенток перевестись с платного обучения на бюджет, пишет ТАСС.
По задумке автора инициативы, переход с платного обучения на бюджетное для родивших студенток будет осуществляться через создание дополнительного места. А финансировать его будут за счет бюджетных ассигнований.
Даванков считает, что мера поможет молодым мамам закончить учебу на бюджетном месте и вернуться к ней в любой момент после рождения ребенка.
Напомним, что с подобной инициативой ранее также выступала сенатор Екатерина Алтабаева.
16:08:23 21-07-2023
При условии что студентка родит мальчика ?
16:09:21 21-07-2023
Вместо людей, которые хотят учиться в вузах будут те, кто не хотел. Инициатор просто образец тупоумия.
16:58:46 21-07-2023
Гость (16:09:21 21-07-2023) Вместо людей, которые хотят учиться в вузах будут те, кто не... Образец тупоумия вы сами. Рожать надо в 20, а не в 30-40, чтобы дети были здоровые и чтобы рожать не по 1 ребенку. Учиться хотят, но и ребенка семья хочет молодая - нужно помогать. Причем и тем, кто на бюджете учиться.
13:36:25 22-07-2023
Гость (16:58:46 21-07-2023) Образец тупоумия вы сами. Рожать надо в 20, а не в 30-40, чт... Ну во первых, что значит "Надо"? кому надо? лично вам? готовы стать хорошим родителем? много мудрости постигли в жизни, что бы передать ребенку? материальная база имеется? со здоровьем все в порядке? нет генетически опасных заболеваний, которые вы можете передать ребенку, типа рака, сердечно-сосудистых заболеваний, психических расстройств, сахарного диабета и т.д.? Во вторых, школу заканчивают в 17-18 лет, поступают в институт/университет, это 5-6 лет. Заканчивают в 22-24 года. В чем проблема? у нас "старородящей" считаются после 25 по медицинским нормам. В третьих, какой, к примеру, хирург получиться, который вместо учебы, требующей максимального сосредоточения и сил, времени и труда, будет ноги раздвигать и плодиться, как свиноматка, по штуке в год. Уверена вы с удовольствием ляжете под скальпель к такой докторице) Аналогично и с другими специалистами) Феноменальный идиотизм)
08:33:20 22-07-2023
16:58:46 Ты, очевидно, не училось. -ться ведь непосильная ноша для безграмотного (тут могло быть много бранно-оскорбительных эпититов, но мне лень) . Хе-хе