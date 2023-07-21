Школьников могут с 1 сентября начать обучать пользованию дронами

Инициативу поддержали Минобороны и Минпросвещения

21 июля 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российские школьники могут с 1 сентября начать изучать основы применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки, сказал сенатор Артем Шейкин.

По его словам, задачи такого курса – воспитание у старшеклассников чувства любви к стране и подготовка к службе в ВС РФ.

Инициативу уже поддержали Минобороны и Минпросвещения. Реализовываться программа будет в образовательных организациях и учебно-методических центрах военно-патриотического воспитания молодежи, пишет РИА Новости.

Ранее Владимир Путин поручил профильным ведомствам разъяснить школьникам и студентам причины и задачи спецоперации на Украине и активизировать работу с молодежью новых регионов.