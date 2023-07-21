НОВОСТИНаука и образование

Школьников могут с 1 сентября начать обучать пользованию дронами

Инициативу поддержали Минобороны и Минпросвещения

21 июля 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Российские школьники могут с 1 сентября начать изучать основы применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки, сказал сенатор Артем Шейкин.

По его словам, задачи такого курса – воспитание у старшеклассников чувства любви к стране и подготовка к службе в ВС РФ.

Инициативу уже поддержали Минобороны и Минпросвещения. Реализовываться программа будет в образовательных организациях и учебно-методических центрах военно-патриотического воспитания молодежи, пишет РИА Новости.

Ранее Владимир Путин поручил профильным ведомствам разъяснить школьникам и студентам причины и задачи спецоперации на Украине и активизировать работу с молодежью новых регионов.

инициативы школы

Комментарии 6

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Гость

13:35:38 21-07-2023

Спасибо, не надо

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Гость

14:35:17 21-07-2023

Скоро дети в школах прописываться начнут, ибо с такими нагрузками до дому они, не дойдут!?

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Гость

16:19:01 21-07-2023

Гость (14:35:17 21-07-2023) Скоро дети в школах прописываться начнут, ибо с такими нагру... Ой какие нагрузки, деточки жирдяйские поутомились ? Так задницы нужно не отращивать такие

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Гость

15:23:41 21-07-2023

А дроны будут родители покупать? Или школа, или...? А девочек тоже будут обучать, или?.. Или это как с бадминтоном в школах?

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Гость

16:17:44 21-07-2023

Вы их базовым наукам учите лучше, а то уже сейчас имеем стадо безмозглых мамкиных сынков, которые ни хотят и не могут ничего делать, зато будут весело летать на дроне.

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Гость

15:36:04 22-07-2023

Так дроны вне закона вроде, зачем знать как ими управлять? Что за провокации?

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