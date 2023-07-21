Школьников могут с 1 сентября начать обучать пользованию дронами
Инициативу поддержали Минобороны и Минпросвещения
21 июля 2023, 11:00, ИА Амител
Российские школьники могут с 1 сентября начать изучать основы применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки, сказал сенатор Артем Шейкин.
По его словам, задачи такого курса – воспитание у старшеклассников чувства любви к стране и подготовка к службе в ВС РФ.
Инициативу уже поддержали Минобороны и Минпросвещения. Реализовываться программа будет в образовательных организациях и учебно-методических центрах военно-патриотического воспитания молодежи, пишет РИА Новости.
Ранее Владимир Путин поручил профильным ведомствам разъяснить школьникам и студентам причины и задачи спецоперации на Украине и активизировать работу с молодежью новых регионов.
13:35:38 21-07-2023
Спасибо, не надо
14:35:17 21-07-2023
Скоро дети в школах прописываться начнут, ибо с такими нагрузками до дому они, не дойдут!?
16:19:01 21-07-2023
Гость (14:35:17 21-07-2023) Скоро дети в школах прописываться начнут, ибо с такими нагру... Ой какие нагрузки, деточки жирдяйские поутомились ? Так задницы нужно не отращивать такие
15:23:41 21-07-2023
А дроны будут родители покупать? Или школа, или...? А девочек тоже будут обучать, или?.. Или это как с бадминтоном в школах?
16:17:44 21-07-2023
Вы их базовым наукам учите лучше, а то уже сейчас имеем стадо безмозглых мамкиных сынков, которые ни хотят и не могут ничего делать, зато будут весело летать на дроне.
15:36:04 22-07-2023
Так дроны вне закона вроде, зачем знать как ими управлять? Что за провокации?