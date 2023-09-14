Депутат предложил признать душевным расстройством желание купить новый iPhone
Государственные СМИ должны способствовать снижению ажиотажа, считает Сергей Леонов
14 сентября 2023, 08:38, ИА Амител
Желание поскорее обзавестись новым айфоном нужно приравнять к душевному расстройству, заявил NEWS.ru первый замруководителя ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов.
По его словам, Apple каждый год презентует новые смартфоны, а миллионы покупателей возмущаются ценам и минимальным изменениям, но все равно встают в очередь и берут кредиты.
"Подобное поведение пора признать душевным расстройством и на уровне государственных СМИ способствовать снижению этого нездорового ажиотажа", – сказал парламентарий.
Он отметил, что большинство не пользуются даже 20% возможностей айфонов, а желание купить Apple-девайс в самой дорогой комплектации – истерия, которая была искусственно создана маркетологами.
Накануне Apple презентовала iPhone 15 и iPhone 15 Pro. Новые модели получили разъем USB-C, улучшенные камеры, новые процессоры и расцветки. Кроме того, базовая модель теперь оборудована динамическим островом вместо челки, а флагман укомплектовали титановым корпусом. В России новинку начнут продавать за 400 тысяч рублей.
11:14:31 14-09-2023
И такие предложения надо тоже прировнять к душевным расстройствам.)
11:32:50 14-09-2023
Уверен, что у этого гения есть айфон
11:43:45 14-09-2023
Желание стать депутатом в настоящей России можно приравнять к потере совести. Как разрезать порочный круг?
11:45:02 14-09-2023
Признавать желание стать депутатом душевным расстройством.
13:40:05 14-09-2023
)))))))))))))))))))))))))))) мдаааааа, и лечиться он будет на наши налоги...
15:10:15 14-09-2023
Желание купить отдельную квартиру и свою машину тоже можно признать расстройством.