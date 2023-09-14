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Депутат предложил признать душевным расстройством желание купить новый iPhone

Государственные СМИ должны способствовать снижению ажиотажа, считает Сергей Леонов

14 сентября 2023, 08:38, ИА Амител

iPhone 15 / Фото: Apple
iPhone 15 / Фото: Apple

Желание поскорее обзавестись новым айфоном нужно приравнять к душевному расстройству, заявил NEWS.ru первый замруководителя ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов.

По его словам, Apple каждый год презентует новые смартфоны, а миллионы покупателей возмущаются ценам и минимальным изменениям, но все равно встают в очередь и берут кредиты.

"Подобное поведение пора признать душевным расстройством и на уровне государственных СМИ способствовать снижению этого нездорового ажиотажа", – сказал парламентарий.

Он отметил, что большинство не пользуются даже 20% возможностей айфонов, а желание купить Apple-девайс в самой дорогой комплектации – истерия, которая была искусственно создана маркетологами.

Накануне Apple презентовала iPhone 15 и iPhone 15 Pro. Новые модели получили разъем USB-C, улучшенные камеры, новые процессоры и расцветки. Кроме того, базовая модель теперь оборудована динамическим островом вместо челки, а флагман укомплектовали титановым корпусом. В России новинку начнут продавать за 400 тысяч рублей.

Госдума Гаджеты

Комментарии 6

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Гость

11:14:31 14-09-2023

И такие предложения надо тоже прировнять к душевным расстройствам.)

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Гость

11:32:50 14-09-2023

Уверен, что у этого гения есть айфон

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Гость

11:43:45 14-09-2023

Желание стать депутатом в настоящей России можно приравнять к потере совести. Как разрезать порочный круг?

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Гость

11:45:02 14-09-2023

Признавать желание стать депутатом душевным расстройством.

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Гость

13:40:05 14-09-2023

)))))))))))))))))))))))))))) мдаааааа, и лечиться он будет на наши налоги...

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гость

15:10:15 14-09-2023

Желание купить отдельную квартиру и свою машину тоже можно признать расстройством.

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