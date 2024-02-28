Депутат ГД заявил, что российским мужчинам "никто не запретит красить губы"
А вот появляться в общественных местах в таком виде – это уже другая история
28 февраля 2024, 17:32, ИА Амител
Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил РИА Новости, что никто не может запретить мужчине красить губы или наращивать ногти, но появление в таком виде в общественных местах грозит наказанием.
Хинштейн подчеркнул, что в России никто не желает идти по пути Северной Кореи и, например, делать список одобренных мужских причесок. Речь идет просто о соответствующем мужчине внешнем облике.
"Если взрослый мужчина хочет красить губы и наращивать ногти, запретить ему это никто не может. А вот появляться в общественных местах с символикой экстремистской организации – это другая история", – пояснил депутат.
Он напомнил, что появление в общественном месте мужчины с женским макияжем подпадает под федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".
Накануне Хинштейн объяснил, почему нельзя наказывать за радугу в России.
17:50:05 28-02-2024
никто не желает идти по пути Северной Кореи, но всем придется
19:03:40 28-02-2024
Кто о чем, а этот как всегда.
19:18:36 28-02-2024
хинштейн же красит. и ему никто не запрещает. на людях правда в таком виде еще стесняется появляться... но какие наши годы, дождемся и увидим
20:06:32 28-02-2024
минусатор,а это не тебя я вчера в магазине встретил? рыжая бороденка редкая, с башки космы свалявшиеся ниже жопы и на всей морде дырок наколото, в которые что то вставлено, и в носу и в губе и в бровях? ты брал кофе и еще что то. если тебя, то продолжай минусовать. кстати, я твое фото девчонкам (от 25 до 45 годиков) на работе показал. ни одна за тебя не заступилась. или это парень того волосатого чуда минусует?
12:50:54 29-02-2024
Гость (20:06:32 28-02-2024) минусатор,а это не тебя я вчера в магазине встретил? рыжая б... Среди молодежи столько петухов, серьги в ушах, штаны рваные с низкими жопами или в обтяжку, бабы кольца в носу носят будто сопли. Петушары.