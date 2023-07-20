Депутат призвал футболиста Соболева извиниться перед барнаульцами за "деревню"
Сергей Булаев напомнил, что Барнаул – пятый город в Сибири и двадцатый в России по численности населения
20 июля 2023, 11:18, ИА Амител
Депутат АКЗС Сергей Булаев раскритиковал футболиста Александра Соболева за сравнение Барнаула с деревней и потребовал извинений, пишет "Атмосфера".
Напомним, Соболев в интервью назвал родной город деревней, отвечая на вопрос, где он познакомился с женой.
Булаев заявил, что у члена сборной России по футболу, видимо, не было времени поближе познакомиться с городом.
"Александр, покопайся в интернете и узнаешь, что здесь живет больше 600 тысяч человек. Пятый город в Сибири и двадцатый в России по численности населения", – указал координатор регионального отделения ЛДПР.
Также Булаев призвал спортсмена извиниться перед барнаульцами.
"Я вот родился и учился в Барнауле, а после этого работал в селе. И уважительно отношусь и к городу, и к деревне, и знаю, что у людей и там, и там есть своя гордость", – добавил депутат.
11:23:25 20-07-2023
да все так и есть. аул и есть барн-аул
11:26:18 20-07-2023
В том контексте что сказал футболист - нисколько не обидно.
11:27:08 20-07-2023
А здесь уже пиар депутата
11:30:12 20-07-2023
А что "деревня" - это разве оскорбление?
11:34:10 20-07-2023
Гость (11:30:12 20-07-2023) А что "деревня" - это разве оскорбление?... Депутат оскорбился, значит для него деревня - это негативный жизненный опыт.
11:37:48 20-07-2023
У меня в голове заиграла музыка из деревни дураков. Причем мой мозг додумал нового персонажа - депутата.
11:44:19 20-07-2023
В разговоре футболиста это была типа поговорка, которую каждый из нас неоднократно употреблял в своей речи, а депутат решил пропиариться пользуясь случаем и видимо в Википедию заглянул чтобы "блеснуть" знаниями.
12:01:18 20-07-2023
Надо на депутата заяву написать раз для него деревня это оскорбление
12:08:08 20-07-2023
А депутат работать не рробовал чтобы слово "деревня" не звучало для него, как оскорбление? Ему, видимо, вообще делать нечего, раз цепляется к словам.
12:11:56 20-07-2023
Гость (12:08:08 20-07-2023) А депутат работать не рробовал чтобы слово "деревня" не зву... "Я вот родился и учился в Барнауле, а после этого работал в селе. И уважительно отношусь и к городу, и к деревне, и знаю, что у людей и там, и там есть своя гордость", – добавил депутат.
12:20:10 20-07-2023
Гость (12:11:56 20-07-2023) "Я вот родился и учился в Барнауле, а после этого работал в ... Пусть работает достойно, некогда будет цепляться к словам.
13:19:58 20-07-2023
У нас ,что ,проблем других нет как цепляться к словам?Или надо этой чушью отвлечь население от безысходного и бедственного положения?Вы займитесь ,лучше снижением цен ,тарифов,налогов,повысьте (не на бумаге) средний уровень зарплаты,сделайте доступным жильё для молодёжи,поспособствуйте росту рабочих мест .А то по численности населения мы пятые а по уровню жизни в самом хвосте(как в деревне).Вот это и будет проявлением истинного патриотизма и истинных деловых качеств.Ладно бы жили как то обеспеченно,я бы может тогда и разделил бы эту амбицию с деревней, а то хуже всех в Сибири ,а может и в стране ,а всё туда же.
19:10:32 20-07-2023
Афиноген (13:19:58 20-07-2023) У нас ,что ,проблем других нет как цепляться к словам?Или на... Им там вааще заняться нечем,шаурму говорят надо по стандартам делать,детей от домашки освободить!
13:20:41 20-07-2023
Депутату больше заниматься нечем
14:49:52 20-07-2023
Пиарится !!! Сергей Булаев на минувшей неделе подал документы на регистрацию кандидатом в губернаторы региона и начал рекламную кампанию. Для начала "обиделся" за наши деревни, которые сравнили с "каким-то Барн-аулом"
19:12:31 20-07-2023
Бийчанин (14:49:52 20-07-2023) Пиарится !!! Сергей Булаев на минувшей неделе подал документ... На газельке на Новоалтайск было на писано-Баранаул-новоалтайск.
16:43:03 20-07-2023
Действительно . Сейчас за правду приходится извиняться , а еще и сидеть.
17:16:41 20-07-2023
Соболев звезда! Незатейливое интервью из биографии о семейных ценностях! Соболевым счастья и гармонии! Булаеву настоящих полезных инициатив, подобающих латриотам.
17:48:47 20-07-2023
Ну вот, благодаря Соболеву, узнали что есть какой то там депутат булаев
18:36:01 20-07-2023
Мне, как жителю деревни, ну вот прям совсем не нравится, что деревня-это оскорбление. Деревни, разумеется, живут хуже Барнаула, но смею напомнить, что бОльшая часть края представлена сельской местностью. Вот уж поистине "как слово наше отзовется".
19:23:59 20-07-2023
Прошу прощения Дорогой Булаев
19:39:33 20-07-2023
нашел на чем выехать -беднейший регион и аул такой же
23:01:34 20-07-2023
Всем добра. Не нужно вырывать из текста или контекста. Всё правильно он сказал. Большинство людей в городе знакомы заочно. Бывает что то подобное дежавю, а потом оказывается ты знаком с этим человеком с пелёнок. Как то так.
07:19:27 21-07-2023
Я вот, например, горжусь что родился и вырос в деревне, а для "депа"-это оскорбление....
08:44:55 21-07-2023
Что вы во всем ищите какой-то негатив, всё сказанное подвергаете сомнению,что за люди.
11:35:07 21-07-2023
Наталья (08:44:55 21-07-2023) Что вы во всем ищите какой-то негатив, всё сказанное подверг... Вот такие им достались недостойные .Они у нас -хоть на божничку ,а мы вот такие неблагонамеренные супостаты.
08:46:35 21-07-2023
Очень интересно узнать достижения депутата Сергея Балуева, что он сделал как народный избранник? За чем он тратить средства и время налогоплательщиков на пустые заявления? Депутат избрали точно для других целей.