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Депутат призвал футболиста Соболева извиниться перед барнаульцами за "деревню"

Сергей Булаев напомнил, что Барнаул – пятый город в Сибири и двадцатый в России по численности населения

20 июля 2023, 11:18, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутат АКЗС Сергей Булаев раскритиковал футболиста Александра Соболева за сравнение Барнаула с деревней и потребовал извинений, пишет "Атмосфера".

Напомним, Соболев в интервью назвал родной город деревней, отвечая на вопрос, где он познакомился с женой.

Булаев заявил, что у члена сборной России по футболу, видимо, не было времени поближе познакомиться с городом.

"Александр, покопайся в интернете и узнаешь, что здесь живет больше 600 тысяч человек. Пятый город в Сибири и двадцатый в России по численности населения", – указал координатор регионального отделения ЛДПР.

Также Булаев призвал спортсмена извиниться перед барнаульцами.

"Я вот родился и учился в Барнауле, а после этого работал в селе. И уважительно отношусь и к городу, и к деревне, и знаю, что у людей и там, и там есть своя гордость", – добавил депутат.

Барнаул скандалы

Комментарии 27

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Гость

11:23:25 20-07-2023

да все так и есть. аул и есть барн-аул

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Гость

11:26:18 20-07-2023

В том контексте что сказал футболист - нисколько не обидно.

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Гость

11:27:08 20-07-2023

А здесь уже пиар депутата

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Гость

11:30:12 20-07-2023

А что "деревня" - это разве оскорбление?

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Гость

11:34:10 20-07-2023

Гость (11:30:12 20-07-2023) А что "деревня" - это разве оскорбление?... Депутат оскорбился, значит для него деревня - это негативный жизненный опыт.

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Гость

11:37:48 20-07-2023

У меня в голове заиграла музыка из деревни дураков. Причем мой мозг додумал нового персонажа - депутата.

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Гость

11:44:19 20-07-2023

В разговоре футболиста это была типа поговорка, которую каждый из нас неоднократно употреблял в своей речи, а депутат решил пропиариться пользуясь случаем и видимо в Википедию заглянул чтобы "блеснуть" знаниями.

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Гость

12:01:18 20-07-2023

Надо на депутата заяву написать раз для него деревня это оскорбление

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Гость

12:08:08 20-07-2023

А депутат работать не рробовал чтобы слово "деревня" не звучало для него, как оскорбление? Ему, видимо, вообще делать нечего, раз цепляется к словам.

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Гость

12:11:56 20-07-2023

Гость (12:08:08 20-07-2023) А депутат работать не рробовал чтобы слово "деревня" не зву... "Я вот родился и учился в Барнауле, а после этого работал в селе. И уважительно отношусь и к городу, и к деревне, и знаю, что у людей и там, и там есть своя гордость", – добавил депутат.

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Гость

12:20:10 20-07-2023

Гость (12:11:56 20-07-2023) "Я вот родился и учился в Барнауле, а после этого работал в ... Пусть работает достойно, некогда будет цепляться к словам.

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Афиноген

13:19:58 20-07-2023

У нас ,что ,проблем других нет как цепляться к словам?Или надо этой чушью отвлечь население от безысходного и бедственного положения?Вы займитесь ,лучше снижением цен ,тарифов,налогов,повысьте (не на бумаге) средний уровень зарплаты,сделайте доступным жильё для молодёжи,поспособствуйте росту рабочих мест .А то по численности населения мы пятые а по уровню жизни в самом хвосте(как в деревне).Вот это и будет проявлением истинного патриотизма и истинных деловых качеств.Ладно бы жили как то обеспеченно,я бы может тогда и разделил бы эту амбицию с деревней, а то хуже всех в Сибири ,а может и в стране ,а всё туда же.

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Гость

19:10:32 20-07-2023

Афиноген (13:19:58 20-07-2023) У нас ,что ,проблем других нет как цепляться к словам?Или на... Им там вааще заняться нечем,шаурму говорят надо по стандартам делать,детей от домашки освободить!

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Гость

13:20:41 20-07-2023

Депутату больше заниматься нечем

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Бийчанин

14:49:52 20-07-2023

Пиарится !!! Сергей Булаев на минувшей неделе подал документы на регистрацию кандидатом в губернаторы региона и начал рекламную кампанию. Для начала "обиделся" за наши деревни, которые сравнили с "каким-то Барн-аулом"

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Гость

19:12:31 20-07-2023

Бийчанин (14:49:52 20-07-2023) Пиарится !!! Сергей Булаев на минувшей неделе подал документ... На газельке на Новоалтайск было на писано-Баранаул-новоалтайск.

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Гость

16:43:03 20-07-2023

Действительно . Сейчас за правду приходится извиняться , а еще и сидеть.

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Деревенский

17:16:41 20-07-2023

Соболев звезда! Незатейливое интервью из биографии о семейных ценностях! Соболевым счастья и гармонии! Булаеву настоящих полезных инициатив, подобающих латриотам.

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Гость

17:48:47 20-07-2023

Ну вот, благодаря Соболеву, узнали что есть какой то там депутат булаев

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Татьяна

18:36:01 20-07-2023

Мне, как жителю деревни, ну вот прям совсем не нравится, что деревня-это оскорбление. Деревни, разумеется, живут хуже Барнаула, но смею напомнить, что бОльшая часть края представлена сельской местностью. Вот уж поистине "как слово наше отзовется".

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Соболев

19:23:59 20-07-2023

Прошу прощения Дорогой Булаев

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гось

19:39:33 20-07-2023

нашел на чем выехать -беднейший регион и аул такой же

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Гость

23:01:34 20-07-2023

Всем добра. Не нужно вырывать из текста или контекста. Всё правильно он сказал. Большинство людей в городе знакомы заочно. Бывает что то подобное дежавю, а потом оказывается ты знаком с этим человеком с пелёнок. Как то так.

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Гость

07:19:27 21-07-2023

Я вот, например, горжусь что родился и вырос в деревне, а для "депа"-это оскорбление....

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Наталья

08:44:55 21-07-2023

Что вы во всем ищите какой-то негатив, всё сказанное подвергаете сомнению,что за люди.

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Афиноген

11:35:07 21-07-2023

Наталья (08:44:55 21-07-2023) Что вы во всем ищите какой-то негатив, всё сказанное подверг... Вот такие им достались недостойные .Они у нас -хоть на божничку ,а мы вот такие неблагонамеренные супостаты.

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Гость

08:46:35 21-07-2023

Очень интересно узнать достижения депутата Сергея Балуева, что он сделал как народный избранник? За чем он тратить средства и время налогоплательщиков на пустые заявления? Депутат избрали точно для других целей.

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