Депутат проверит жалобы жителей алтайского села на вырубку леса

Александр Терентьев взял на контроль обращения людей

07 июля 2023, 17:15, ИА Амител

Александр Терентьев провел прием граждан / Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия – За правду"

Депутат Госдумы, глава регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Александр Терентеьв провел личный прием граждан, после которого направил несколько запросов в надзорные органы. В том числе и по вопросу возможной вырубки леса в Егорьевском районе, сообщает пресс-служба партии.

"Просим помочь прекратить массовую вырубку леса. Во время заготовки уничтожаются не только клейменые деревья, но и подлесок. А также выпиливаются деревья в возрасте от 80 до 100 лет, которые мешают проезду техники. При этом сухостойные и старые деревья остаются", – сказано в обращении к Александру Терентьеву от 70 жителей Егорьевского района.

Люди заявляют, что после вырубки остается много сломанных веток лапника. Они опасаются, что именно это могло стать одной из причин участившихся пожаров. Но и целесообразность использования для уборки территории мульчеров вызывает у них много сомнений, ведь это может приводить к нарушению структуры лесной подстилки.

Есть у жителей и другие вопросы к работе арендаторов по заготовке древесины. Александр Терентьев уже адресовал их краевому министерству природных ресурсов. Также депутат направил запрос в прокуратуру края, в котором просит инициировать проверку изложенных заявителями фактов.

Кроме того, к нему обратились садоводы СНТ "Чумыш" Тальменского района, которые уже три года не могут оформить в собственность свои участки, размежевать земли. Люди переживают, что их участки уже кто-то присмотрел. Терентьев отправил запрос в краевую прокуратуру.

Были и позитивные обращения. На прием к Александру Васильевичу со словами огромной благодарности пришла жительница Барнаула, которой депутат помог отыскать могилу родственника, участника Великой Отечественной Войны. Найти погост человека, у которого, как оказалось, было три Ордена славы, оказалось непросто. Но все же получилось. Теперь Терентьев намерен добиться, чтобы его награды и его история попали в краеведческий музей.

"Нельзя допустить, чтобы мы стали Иванами не помнящими родства ", – сказал депутат.