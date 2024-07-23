Сам себе режиссер. В Барнауле эксперт рассказал, как нейросети "снимают" кино

В рамках Шукшинского кинофестиваля прошел трехдневный семинар по работе с искусственным интеллектом

23 июля 2024, 10:40, ИА Амител

Семинар по работе с нейросетями / Фото: сайт Шукшинского кинофестиваля

"Чебурашка", "Мастер и Маргарита", "100 лет тому вперед", "Бременские музыканты" или "По щучьему велению". Все эти нашумевшие российские фильмы создавали с помощью искусственного интеллекта. С современными технологиями работают также такие ведущие голливудские студии, как Disney или Netflix. Причем научиться работать с нейросетями с нуля может любой. Главное – иметь желание и очень любить кино. С 20 по 22 июля в Барнауле в рамках XXVI Шукшинского кинофестиваля впервые прошел интересный курс "Образовательный AI-интенсив MyFilm48 для производителей контента". В течение трех дней эксперты из Москвы рассказывали, как работать с нейросетями и с их помощью создавать не только сценарии, но и полноценные фильмы. Журналист amic.ru Вячеслав Кондаков посетил один из семинаров образовательного курса и вот что он там узнал.

Кто провел мастер-класс в Барнауле?

За последний год генеративные нейросети в области производства видео совершили революционный скачок в развитии. То, что еще вчера казалось невозможным, сегодня становится будничной частью нашей жизни. Ребята из MyFilm48 – пионеры в России в области практического применения нейросетей для производства кино и медиаконтента. В мае 2024 года в Москве прошел первый в стране конкурс AI-фильмов MyFilm48. Он имел беспрецедентно широкую географию: 304 заявки из 14 стран мира, включая Испанию, Нидерланды, Сербию, США, Болгарию, Казахстан, Белоруссию и другие.

Поскольку Шукшинский кинофестиваль не только сохраняет традиции, но и идет в ногу с современными трендами, в Барнаул поделиться секретами работы с искусственным интеллектом приехали ведущие специалисты в этой области: Дмитрий Демаков, Анна Дмитрова, Индар Джендубаев (работал над созданием спецэффектов к нашумевшей картине "Чебурашка", "Мастер и Маргарита" и "Серебряные коньки"), Роман Седых, Никита Шолохов и Михаил Куликов. Последний, к слову, отвечает за работу с нейросетями в кинокомпании Тимура Бекмамбетова "Базелевс" (ответственна за франшизу "Елки" и такие блокбастеры, как "Время первых").

Нейросети вокруг нас

Первый день образовательного курса был посвящен особенностям работы с искусственным интеллектом. Его провел основатель AVTechno, проекта Umka pro, ИИ-бот-аналитик Дмитрий Демаков.

По словам эксперта, искусственный интеллект интегрируется во все сферы жизни: генерирует тексты и общается в чатах, создает картины и управляет беспилотным транспортом, пишет музыку и работает голосовым ассистентом. Кроме того, пояснил Демаков, нейросети уже очень активно, а главное, эффективно, применяют в сфере медицины. Например, компьютеры "разбирают" результаты рентгеновских снимков. "Машины" буквально за несколько секунд могут "понять", есть ли у человека проблемы со здоровьем. Впрочем, без контроля человека обойтись все равно нельзя. В Китае искусственный интеллект следит за тем, чтобы школьники не отвлекались во время уроков. С каждым годом, отметил Дмитрий Демаков, современные технологии будут активнее проникать в нашу жизнь и изменят ее навсегда.

Нейросети нашли свое место и в кино. Создание фильмов и сериалов, шоу и видеоклипов – не исключение. Сейчас снимать свои блокбастеры или фильмы ужасов смогут не только известные режиссеры, но и жители Алтайского края: технология позволяет любому переносить на экран даже самые безумные фантазии и идеи. Тем более что большинство сервисов по созданию контента бесплатные: Midjourney, Kandinsky Video, Gen-2, Genmo или ChatGPT.

"Наш курс разработан и адаптирован для нужд производителей контента и кинематографистов, ориентирован на практическое применение полученных знаний в области нейросетей. Безусловно, актуальный уровень развития нейросетей, например Midjourney, подходит для создания концепт-артов в кинематографе. Эта программа объединяет изображения из различных источников, включая фотографии, 3D-модели и концепт-арт. Мы надеемся, что наши знания помогут барнаульцам создавать свои сценарии и видеофильмы", – уверен Дмитрий Демаков.

Десятки сценариев и тысячи режиссеров

Один из самых показательных кейсов применения искусственного интеллекта можно найти в российском кинопродакшене. Зрители уже начали привыкать к тому, что при помощи технологий были созданы главные герои в фильмах "Чебурашка", "Бременские музыканты", "По щучьему велению". Да и анимация с использованием ИИ создается гораздо быстрее: на то, что раньше уходило год, сейчас – несколько дней.

В качестве примера Дмитрий Демаков привел мультипликационные проекты Disney.

Одна секунда анимационной картины студии обходится примерно в 100 тысяч рублей. Благодаря нейросетям стоимость продукта можно снизить до нескольких рублей. В итоге сейчас на голливудских студиях все больше привлекают специалистов по искусственному интеллекту, что делает работу над созданием спецэффектов намного дешевле.

Эксперт Шукшинского кинофестиваля научил участников образовательной программы, как писать сценарий с помощью нейросетей. Самое главное – нужно правильно сформулировать программе запрос. Чем точнее он будет – тем лучше будет сценарий. Машины способны выдавать десятки сценариев в час. Причем многие из них – очень хорошего качества, подчеркивает эксперт. Так, в 2024 году на телеканале СТС вышел сериал "Сидоровы", где диалоги "написал" искусственный интеллект.

Московский эксперт уверен, что сегодня человек, умеющий общаться с компьютером, может сделать фильм быстрее, чем целая съемочная группа: нейросеть по заданию пишет сценарий, делает стиль и локации, воплощает героев и даже пишет музыку. Также на компьютере легко можно создать трейлеры к фильмам и короткометражные ленты. Иными словами, сегодня, чтобы создать свой фильм, больше не нужно профессиональное оборудование.

"Конечно, без искусственного интеллекта кино может обойтись. Но тогда вы будете проигрывать в скорости создания контента конкурентам. Нейронные сети, языковые модели – это не просто красивые слова, но хороший инструмент для создания контента. Если раньше стоимость одной сцены могла достигать миллионов рублей или долларов, то сейчас – в тысячи раз дешевле. Это влияет на количество контента, который станет появляться в мире. Доступ к искусственному интеллекту есть у каждого. Поэтому мы получим тысячи новых режиссеров", – пояснил Дмитрий Демаков.

Дипфейки и почему настоящее кино никогда не умрет

Еще одна тема, прозвучавшая в ходе образовательной программы, – работа с дипфейками. Это методика синтеза изображения. Она позволяет "оживить" на экране даже умерших актеров. Дмитрий Демаков уверен, что в будущем зрители сами будут проводить идеальный кастинг: технология в реальном времени позволит наложить лицо любого актера на уже снятый фильм или сериал.

В сфере озвучивания и звукового дизайна искусственный интеллект также открывает новые горизонты: современные технологии могут не только имитировать голоса известных актеров, создавая убедительные дубляжи без их участия, но и генерировать уникальные голосовые эффекты, а также музыку. Более того, рассказал Демаков, искусственный интеллект уже участвует в анализе реакций аудитории на трейлеры, помогает создавать эффективную рекламную кампанию.

Новые тенденции привели к появлению новых профессий в сфере киноиндустрии. Инженеры по машинному обучению, аналитики данных в области развлечений становятся все более востребованными и высокооплачиваемыми.

При этом искусственный интеллект, уверен Дмитрий Демаков, никогда не заменит настоящее кино. Такие именитые режиссеры, как Кристофер Нолан или Мартин Скорсезе, предпочитают снимать кино по старинке на живой натуре. Однако современные технологии все равно будут все больше пользоваться популярностью у кинематографистов.

"Искусственный интеллект уже сейчас изменил не только кино, но и нашу жизнь. Производство фильмов станет более дешевым, что позволит снимать все больше контента. Людям старшего поколения, выросшим на фильмах, снятых на натуре, будет тяжело переживать этот процесс. Могу успокоить всех: настоящее кино никогда не умрет. Просто контента станет очень много", – уверен Дмитрий Демаков.

В ходе семинара участники Шукшинского кинофестиваля учились с помощью искусственного интеллекта писать сценарии к фильмам, а также попытались создать трейлеры к несуществующим картинам.

P.S.: Кстати, писать этот текст автору помогал искусственный интеллект.