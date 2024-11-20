Под Курском размещены более 10 тыс. северокорейских солдат, заявил депутат

20 ноября 2024, 14:30, ИА Амител

Российский солдат / Фото: Минобороны РФ

Южнокорейский депутат Пак Сун Вон заявил, что в Курской области находятся более 10 тыс. северокорейских военных и часть из них уже участвовали в боевых операциях на стороне России. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Национальная разведывательная служба все еще устанавливает точное число потерь северокорейских войск и выясняет, сдался ли кто-либо из военных КНДР в плен", – рассказал Пак Сун Вон.

Депутат отметил, что после недавних переговоров между министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи и Владимиром Путиным в Россию с визитом может прибыть лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Летом 2024 года президент России написал статью в северокорейскую газету. В ней он рассказал о перспективах партнерских связей между Россией и КНДР и их значении в современном мире.