Депутат рассказал об участии военных КНДР в СВО
Под Курском размещены более 10 тыс. северокорейских солдат, заявил депутат
20 ноября 2024, 14:30, ИА Амител
Южнокорейский депутат Пак Сун Вон заявил, что в Курской области находятся более 10 тыс. северокорейских военных и часть из них уже участвовали в боевых операциях на стороне России. Об этом сообщает агентство Reuters.
"Национальная разведывательная служба все еще устанавливает точное число потерь северокорейских войск и выясняет, сдался ли кто-либо из военных КНДР в плен", – рассказал Пак Сун Вон.
Депутат отметил, что после недавних переговоров между министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи и Владимиром Путиным в Россию с визитом может прибыть лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.
Летом 2024 года президент России написал статью в северокорейскую газету. В ней он рассказал о перспективах партнерских связей между Россией и КНДР и их значении в современном мире.
14:42:39 20-11-2024
сдался ли кто-либо из военных КНДР в плен --- так коммунисты не сдаются
15:08:22 20-11-2024
Гость (14:42:39 20-11-2024) сдался ли кто-либо из военных КНДР в плен --- так коммунисты...
Конечно не сдаются. Жизнь показала, они делают вид что становятся капиталистами, а на деле феодалами
15:10:00 20-11-2024
Так. И кому верить? Никому наверное. В РИА новости пишут, что никаких северокорейских солдат нет, а здесь пишут что есть...
Все правильно, нам пишут и говорят, то что мы хотим слышать, а на самом деле...