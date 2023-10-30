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Депутат заявил, что юмор – неотъемлемая часть работы Госдумы

Сангаджи Тарбаев указал, что у парламентариев все в порядке с чувством юмора

30 октября 2023, 21:03, ИА Амител

Фото: t.me/Tarbaev_Sangadji
Фото: t.me/Tarbaev_Sangadji

Депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев в интервью "Парламентской газете" положительно ответил на вопрос, есть ли место юмору в парламенте.

"У людей здесь с чувством юмора все в порядке. В Думе пересекаются люди разных взглядов, профессий, поколений и национальностей, что неизбежно приводит к интересным и неповторимым ситуациям, в том числе юмористическим", – отметил Тарбаев.

В частности, указал депутат, председатель ГД Вячеслав Володин обладает хорошим чувством юмора. Это выражается в его остроумных комментариях на пленарных заседаниях.

"И я думаю, это сигнал всем нам, что юмор – неотъемлемая часть работы политика", – добавил Тарбаев.

Ранее депутат Николай Валуев рассказал, как от него убегал медведь весом килограммов триста.

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Госдума депутаты

Комментарии 4

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Гость

21:07:02 30-10-2023

Как этот тарбабаев в думе оказался ?

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Гость

11:56:47 31-10-2023

Гость (21:07:02 30-10-2023) Как этот тарбабаев в думе оказался ?... Из КВНа в Госдуму. Вот это карьера!

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Гость

21:30:27 30-10-2023

Депутат заявил, что юмор – неотъемлемая часть работы Госдумы/// Они шутят, а страна потом плачет...

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Гость

07:25:43 31-10-2023

Да там сплошные клоуны. Обхохочешься...

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