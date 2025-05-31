Депутат заявила, что более 60% россиян имеют лишний вес

Ирина Филатова считает, что это большой удар по экономике страны

31 мая 2025, 13:11, ИА Амител

Фото: Towfiqu barbhuiya / unsplash.com

В России более 60% населения имеют избыточную массу тела, что влияет на качество жизни, ее продолжительность и репродуктивные способности, заявила НСН депутат Госдумы Ирина Филатова.

С ее слов, на фоне ожирения за последние 15 лет число пациентов с диабетом первого и второго типа в России практически удвоилось.

"Доля смертности людей, больных сахарным диабетом и смежными заболеваниями, составляет приблизительно 52%. Это большой удар по демографии нашей страны, а также по экономике", – заявила Филатова.

В марте 2025 года министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ожирением страдает каждый четвертый россиянин.