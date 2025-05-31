Депутат заявила, что более 60% россиян имеют лишний вес
Ирина Филатова считает, что это большой удар по экономике страны
31 мая 2025, 13:11, ИА Амител
В России более 60% населения имеют избыточную массу тела, что влияет на качество жизни, ее продолжительность и репродуктивные способности, заявила НСН депутат Госдумы Ирина Филатова.
С ее слов, на фоне ожирения за последние 15 лет число пациентов с диабетом первого и второго типа в России практически удвоилось.
"Доля смертности людей, больных сахарным диабетом и смежными заболеваниями, составляет приблизительно 52%. Это большой удар по демографии нашей страны, а также по экономике", – заявила Филатова.
В марте 2025 года министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ожирением страдает каждый четвертый россиянин.
13:28:11 31-05-2025
а сколько депутатов имеют избыточный вес. это очень интересно
16:17:00 31-05-2025
валерий (13:28:11 31-05-2025) а сколько депутатов имеют избыточный вес. это очень интересн... 146%
16:43:49 31-05-2025
валерий (13:28:11 31-05-2025) а сколько депутатов имеют избыточный вес. это очень интересн... Для решения этой проблемы в каждой казенной депутатской квартире предусмотрены всяческие спортивные тренажеры. В столовке у них спец питание с разными умереннокплорийными.блюдами.Это Чтоб больше о народе думали.
17:45:58 31-05-2025
валерий (13:28:11 31-05-2025) а сколько депутатов имеют избыточный вес. это очень интересн... Депутаты имеют избыточную массу денег
19:05:41 01-06-2025
валерий (13:28:11 31-05-2025) а сколько депутатов имеют избыточный вес. это очень интересн... Что же вы шустрый такой, это я хотел спросить)))
13:31:20 31-05-2025
А всего то надо по 100 раз в день отжиматься пробовать, хоть за сколько подходов. Это не так уж сложно и времени мало надо.
20:03:51 31-05-2025
Гость (13:31:20 31-05-2025) А всего то надо по 100 раз в день отжиматься пробовать, хоть... 12 часов смена в стальцехе - и по 50 отжиманий перед и после смены. И есть нужно раз в день сбалансированную пищу из заводской столовой.
21:44:45 31-05-2025
Кхм... (20:03:51 31-05-2025) 12 часов смена в стальцехе - и по 50 отжиманий перед и после... вся страна в литейке работает?
08:35:14 01-06-2025
Гость (21:44:45 31-05-2025) вся страна в литейке работает?... Ну, вы же всем по 100 отжиманий порекомендовали.😁
13:34:54 31-05-2025
С себя и начните...Личным примером так сказать...
13:35:26 31-05-2025
а депутат не сказала о качестве питания россиян? что люди покупают на свои небольшие зарплаты, так и выглядят, к сожалению. сейчас для многих хлеб заменит картошку и толстых станет еще больше, к сожалению.
16:22:42 31-05-2025
Элен без ребят (13:35:26 31-05-2025) а депутат не сказала о качестве питания россиян? что люди по... !!!!!!!!!! Жрем че попало...
00:11:08 01-06-2025
Элен без ребят (13:35:26 31-05-2025) а депутат не сказала о качестве питания россиян? что люди по... Хлеб картошку не заменит он пока дороже в пересчете на кг
14:03:19 31-05-2025
Избиратели заявили, что 100% депутатов имеют избыточные привилегии. И это большой удар по экономике страны.
20:29:17 31-05-2025
russkiy (14:03:19 31-05-2025) Избиратели заявили, что 100% депутатов имеют избыточные прив... То, что сказали избиратели, это удар по государственности, а не по экономике. Экстремисты!
14:18:40 31-05-2025
Может и от невежества ожирение быть. ЗОЖ занимаются не глупые. Кстати, идейных людей уважают.
15:09:22 31-05-2025
Так и есть , статистика верная. Что самое опасное - жирные дети!!! Детское ожирение и хронические сопутствующие болезни, вот проблема. Много жирных детей
15:14:24 31-05-2025
Я заявляю, что у 100% депутатов необоснованно завышено ЧСВ.
16:30:12 31-05-2025
Просто наши люди жрут, как не в себя и ни при чём зарплаты и качество питания. Была в санатории со шведским столом и люди там были не бедные. Так жрали, как на убой - по нескольку тарелок брали 1е блюдо, 2е, а уж булочек вообще по 10 штук съедали
18:05:28 31-05-2025
Гость (16:30:12 31-05-2025) Просто наши люди жрут, как не в себя и ни при чём зарплаты и... зарплаты и качество питания очень даже причем! я на ультра-ЗОЖе много лет (без сахара, колбасы, копченостей, жирного итд), но стало финансово тяжеловато и в рационе возник хлеб. немного, вкусный и хорошего качества, но каждый день и 2 кг плюсанулось вообще незаметно. и нет, я не жру, как не в себя.
но соглашусь, многие реально жрут тазами. была недавно в Маяке, чуть в обморок не упала от вида телег очень полных людей. там просто печенюшки и конфеты коробками, мазик в огромных пакетах, колбаса палками, сыр... ужас!
20:22:08 31-05-2025
Элен без ребят (18:05:28 31-05-2025) зарплаты и качество питания очень даже причем! я на ультра-З... Ленка, ЕМНИП, в Маяках ни сыр, ни колбасятину в нарезках не часто продают)))
Сходи и купи себе каральку "Краковской")))
20:04:32 31-05-2025
Гость (16:30:12 31-05-2025) Просто наши люди жрут, как не в себя и ни при чём зарплаты и... Хоть в санатории поесть...
23:23:31 31-05-2025
А депутаты прям все поголовно стройные, сами то курдюк отъели, не говоря уже о бабах.
Конечно сидят на заднице ровно за такие бабки, людей ненавидят а как лишаться мандата так сразу задумаются о последствиях своих слов.
18:06:03 01-06-2025
я видел депутатов по чертвети тонны
19:07:05 01-06-2025
Гость (18:06:03 01-06-2025) я видел депутатов по чертвети тонны... да ну не 250 кг ниии верююю, ладно ещё 150-180))