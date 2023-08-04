Булаева зарегистрировали кандидатом на губернаторские выборы в Алтайском крае

Голосование пройдет с 8 по 10 сентября

04 августа 2023, 18:15, ИА Амител

Фото: t.me/altkik

Избирательная комиссия Алтайского края 4 августа зарегистрировала кандидата в губернаторы от ЛДПР депутата АКЗС Сергея Булаева, сообщили в телеграм-канале Избиркома.

Количество подписей в предоставленных парламентарием документах составило 526 при необходимом минимуме 502 автографа.

Таким образом, Булаев стал третьим зарегистрированным кандидатом на пост, в числе которых также лидер реготделения партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Евгения Боровикова и действующий губернатор Виктор Томенко.

Голосование пройдет с 8 по 10 сентября.