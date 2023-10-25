Фракция коммунистов в Алтайском Заксобрании лишилась еще одного депутата
Вячеслав Лаптев стал пятым депутатом, покинувшим коммунистический стан с ноября 2022 года
25 октября 2023, 17:25, ИА Амител
Депутат Алтайского Заксобрания Вячеслав Лаптев покинул фракцию КПРФ. Как пишет "Атмосфера", причиной выхода стало несогласие с политикой руководства крайкома.
Народный избранник отметил, что фракция коммунистов в АКЗС вынуждена принимать решения в соответствии с указаниями краевого комитета КПРФ. Он видит в этом "серьезное противоречие".
"Руководство крайкома в основном преследует политические цели, часто не обращая внимания на хозяйственно-практическую сторону вопроса, которая бывает гораздо важнее для наших избирателей, чем очередное яркое заявление, используемое для пиара руководителя", – отметил Лаптев.
Одним из примеров депутат назвал принятие краевого бюджета, которое, по его мнению, является острой необходимостью. Однако по указке крайкома партии члены фракции вынуждены голосовать против. Кстати, о таком намерении они заявили и накануне октябрьской сессии, на которой состоится рассмотрение в первом чтении главного финансового документа региона на ближайший год.
"У меня это вызывает диссонанс. Фракция является лишь инструментом, выполняющим тактические задачи, ведущие к достижению политических целей крайкома. С моей же точки зрения, фракция должна принимать решения, в первую очередь, объективно учитывая текущую ситуацию и акцентируя внимание на интересах жителей Алтайского края", – заключил собеседник.
Лаптев сообщил, что пока не будет присоединяться к другой фракции. Он продолжит работу в округе как независимый депутат.
Напомним, с ноября 2022 года фракцию КПРФ в алтайском парламенте покинули пять депутатов. Сначала из коммунистического стана исключили поддержавших бюджет Надежду Дрюпину и Елену Хрусталеву, затем заявление о выходе написали Владимир Громов и Дмитрий Рождественский.
18:08:07 25-10-2023
По-моему, выбранным депутатам при их несогласии с политикой партии, которую они представляют, должны покидать депутатство в знак протеста, а не перебегать в другую партию. Хотя в принципе с депутатом согласен, работа КПРФ региона совершенно не видна ни в городе, ни в крае.
18:20:40 25-10-2023
Смешно читать его оправдания, когда шёл на выборы он что про это не знал? Как бы про руководство фракцией краевым комитетом написано в Уставе партии, а насколько я знаю Устав с 2017 года не изменяли. Так что опять пустые оправдания и ничего больше, своей трусливой позиции
19:11:28 25-10-2023
Вообще-то партия оппозиционер должна гнуть свою идейную линию, а не поддакивать правящей верхушке! иначе что это за оппозиция!? А малые дела, о которых заявляет этот слабый тип, никогда оппозиционной партии не позволят придти к власти! если они ставят себе такие цели, конечно. А вот малые дела затягивают как болото из которого потом не выбраться - это факт! так что слабак этот бывший Коммунист! хорошо что ушёл!!! раньше были партийные чистки и суды чести, где могли и выгнать из партии! я конечно не застал, но это было правильно! как раз для таких...
19:46:28 25-10-2023
Гость (19:11:28 25-10-2023) Вообще-то партия оппозиционер должна гнуть свою идейную лини... Ага. Раньше за несогласие ещё расстреливали. Не слышали?
20:00:53 25-10-2023
Переобулся на ходу! Думаю ему по мимо партбилета и депутатский значок снять надо, чтобы полностью ну опозорится. Раз предал, значит и второй раз предаст.
20:05:46 25-10-2023
крысы покидают тонущий корабль, КПРФ стоит подумать об этом и избавиться от балласта.
20:27:28 25-10-2023
Лапоть, Поротниковой вискарь с колой принес что ли? Она тебе все экзамены и зачеты проставила?
20:45:02 25-10-2023
КПРФ это просто позор какой-то. Кроме как обманывать бабок, паразитируя на слове коммунизм, не способны абсолютно ни на что.
21:34:07 25-10-2023
Гость (20:45:02 25-10-2023) КПРФ это просто позор какой-то. Кроме как обманывать бабок, ... А партия власти обманывает всех подряд!
06:41:14 26-10-2023
гражданин (21:34:07 25-10-2023) А партия власти обманывает всех подряд!... Ага. Там те ещё кадры. Но речь-то о КПРФ. И вот сугубо личное мнение - партия крайне деградировала и пробила дно, вместо того, чтобы стать реальной оппозицией. Позор Зюганову, Прусаковой и иже с ними. Сделали всё, чтобы превратиться в тухлое болото
20:54:23 25-10-2023
Стоит высказать свое мнение... как тут уж и накинутся желающие клюнуть найдутся и обозвать... может стоит нам все терпимее быть надо ..а вдруг прав?
22:49:29 25-10-2023
С такой репой почему не на фронте???
09:38:07 26-10-2023
Гость (22:49:29 25-10-2023) С такой репой почему не на фронте???... почему не на фронте??? --- с языка сняли
23:29:01 25-10-2023
нифига он не прав!
02:12:24 26-10-2023
Предполагается, что данный депутат от КПРФ, которого выбирало население двух районов, просто наплевал на всех, кто отдал за него голоса, но не получил от Лаптева активной депутатской деятельности на благо тех, кто за него голосовал. Покидает фракции КПРФ- предательство. Вопрос в какой партии он всплывёт через некоторое время? Допустим в ЕР, и где и на какой должности? При таком демарше быть ли ему депутатом? По списку партийному могут протиснуть??
06:38:08 26-10-2023
Гость. (02:12:24 26-10-2023) Предполагается, что данный депутат от КПРФ, которого выбирал... А что КПРФ вообще сделало на благо тех, кто за них голосовал? Это партия политической импотенции - даже в выборах губера участвовать не в состоянии. Только прелести Прусаковой на камеру показать. Зюга на липу и мёд давно разложился. Сплошной позор, а не партия.
08:10:07 26-10-2023
Настоящих коммунистов все меньше, увы болото правящей верхушки засасывает все больше неокрепших политиков. Жить хорошо, а хорошо жить ещё лучше, только вот об избирателя забыли.
09:21:25 26-10-2023
Ну так этот депутат и есть тот, кто помогает КПРФ идти в болото, со всем соглашаться и не протестовать. Скорее всего КПРФ голосовала против бюджета потому что там не было расходов на социальные нужды ее избирателей, то есть в том числе бабушек. А он наверное сказал пофиг на бабушек
14:17:16 26-10-2023
"Настоящих коммунистов всё меньше...", потому что настоящих людей всё меньше. Почему бы пишущим о моральной и политической составляющей всех партии РФ не написать подобное? В каждой партии есть настоящие люди, которые вступали в партию с верой, что именно эта партия будет твердо стоять за самое лучшее развитие и благосостояние населения страны. Но увы и ах...Только за собственные амбиции и карманы. Так и получилось со всеми депутатами предателями, которые прошли на выборы от КПРФ Алтайского края.