Вячеслав Лаптев стал пятым депутатом, покинувшим коммунистический стан с ноября 2022 года

25 октября 2023, 17:25, ИА Амител

Фото: страница Вячеслава Лаптева во "ВКонтакте"

Депутат Алтайского Заксобрания Вячеслав Лаптев покинул фракцию КПРФ. Как пишет "Атмосфера", причиной выхода стало несогласие с политикой руководства крайкома.

Народный избранник отметил, что фракция коммунистов в АКЗС вынуждена принимать решения в соответствии с указаниями краевого комитета КПРФ. Он видит в этом "серьезное противоречие".

"Руководство крайкома в основном преследует политические цели, часто не обращая внимания на хозяйственно-практическую сторону вопроса, которая бывает гораздо важнее для наших избирателей, чем очередное яркое заявление, используемое для пиара руководителя", – отметил Лаптев.

Одним из примеров депутат назвал принятие краевого бюджета, которое, по его мнению, является острой необходимостью. Однако по указке крайкома партии члены фракции вынуждены голосовать против. Кстати, о таком намерении они заявили и накануне октябрьской сессии, на которой состоится рассмотрение в первом чтении главного финансового документа региона на ближайший год.

"У меня это вызывает диссонанс. Фракция является лишь инструментом, выполняющим тактические задачи, ведущие к достижению политических целей крайкома. С моей же точки зрения, фракция должна принимать решения, в первую очередь, объективно учитывая текущую ситуацию и акцентируя внимание на интересах жителей Алтайского края", – заключил собеседник.

Лаптев сообщил, что пока не будет присоединяться к другой фракции. Он продолжит работу в округе как независимый депутат.

Напомним, с ноября 2022 года фракцию КПРФ в алтайском парламенте покинули пять депутатов. Сначала из коммунистического стана исключили поддержавших бюджет Надежду Дрюпину и Елену Хрусталеву, затем заявление о выходе написали Владимир Громов и Дмитрий Рождественский.