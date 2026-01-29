Депутатам Алтайского края запретили брать в помощники родственников и граждан с судимостью

Изменения в закон приняли на фоне уголовного дела в отношении депутата, который взял в помощники свою маму

29 января 2026, 16:20, ИА Амител

Сессия Алтайского краевого Законодательного собрания / Фото: amic.ru

В Алтайском крае ужесточили требования к помощникам депутатов. На сессии АКЗС 29 января народные избранники приняли изменения в закон "О статусе депутата Алтайского краевого Законодательного собрания". Теперь народным избранникам запрещено брать на работу родственников. И все это на фоне уголовного дела в отношении депутата-коммуниста Матасова, который трудоустроил своих маму и дядю.

Изменений всего два и они очень важны:

1. Вводится запрет на работу в случае близкого родства с депутатом АКЗС.

2. Запрет на занятие должности при наличии неснятой или непогашенной судимости (это предложение поступило от фракции ЛДПР).

И если по первому пункту возражений не поступило, то второй у народных избранников вызвал бурную дискуссию.

"За чистоту публичной политики"

Председатель фракции в АКЗС ЛДПР Владимир Семенов пояснил коллегам-депутатам, что запрет на работу помощников с судимостью вызван принципами "чистоты публичной политики" и важностью представить АКЗС в достойном виде.

«Мы руководствовались внутренними установками в ЛДПР, которые у нас существуют не одно десятилетие. Владимир Вольфович говорил, что публичный политик должен быть абсолютно честный и чистый, у него не должно быть судимостей: ни погашенных, ни непогашенных. Да, во многих партиях, в том числе и в нашей, есть те, кто имел и имеют судимости, но Владимир Вольфович всегда разделял публичную политику и партийную работу. И заботился о чистоте партии и том, как она представлена в публичном поле. Мне кажется, мы с вами должны поддержать данный законопроект, чтобы у нас с вами АКЗС выглядело достойно», — пояснил Семенов. Сергей Булаев и Владимир Семенов Сессия АКЗС / Фото amic.ru

Он напомнил, что эта же норма представлена и в национальном стандарте РФ о деятельности помощника. Аналогичные решения имеются в заксобраниях многих регионов России: Республике Тыва, Мордовии, Чувашии, Башкортостане, Ленинградской, Калужской, Астраханской областях и др.

Более того, такая же норма есть даже в Рубцовской городской Думе.

"Кристально честных нет"

Против поправки ЛДПР выступили представители фракций "Коммунисты России" и "Справедливая Россия".

Сергей Малинкович. Сессия АКЗС / Фото: amic.ru

Депутат от комроссов Сергей Малинкович раскритиковал предложение ЛДПР:

«В суровое сталинское время в шарашках привлекали к работе талантливых людей из числа осужденных, потому что понимали, что приговор суда не означает, что человек утратил свои способности и профессионализм. Да, должны быть ограничения, безусловно. Но помощник — это ассистент, и если он оступился, но способностей своих не утратил, какие основания лишать его работы? Это необдуманное решение, которое осложнит работу депутатам следующего созыва».

Депутат от "Справедливой России" Евгения Боровикова в целом поддержала законопроект, хотя и отметила, что "нет сегодня кристально чистых и честных":«Данный законопроект не просто формальное изменение нормы, а барьер против конфликта интересов. Депутат, принимающий на работу родственников, не может объективно оценивать его труд и делает некоторые поблажки. По судимости и несудимости: нет сегодня кристально чистых и честных. Но дабы иметь лицо истинных законодателей, то, соответственно, и помощники у нас должны соответствовать требованиям». Евгения Боровикова. Сессия АКЗС / Фото: amic.ru

Кроме того, Боровикова предложила к требованиям добавить и уровень образования помощников: "Смотрю на некоторых помощников депутатов… Оформление обращений оставляет желать лучшего. Считаю, что помощники должны иметь высшее образование... Если депутат не имеет высшего образования, то его помощник обязан его иметь, чтобы регулировать».

Александр Молотов. Сессия АКЗС / Фото: amic.ru

А вот ее коллега по фракции Александр Молотов не согласился с поправкой, отметив, что судимость порой бывает за неосторожный проступок:

«Да, в конституционном праве имеются некоторые ограничения при наличии судимости, но они связаны с тяжкими и особо тяжкими преступлениями. Мы же ограничиваем возможность работать помощниками депутатов людям, например, при наличии судимостей за такие преступления, как нарушение требований пожарной безопасности. Как такие моменты влияют на качество работы помощника? Я против стигматизации людей, осужденных за подобное. Среди них много талантливых, умных людей, которые могли бы послужить на благо АКЗС. Лично я за поправку ЛДПР в такой редакции голосовать не буду».Тем не менее законопроект был принят сразу в обоих чтениях. "За" проголосовали 54 депутата, воздержались — 7.

Нововведения вступят в силу со следующего созыва АКЗС — после парламентских выборов в сентябре 2026 года.

Факт:

В 2025 году из-за трудоустройства своих близких (мамы и дяди) в качестве помощников оказался под следствием депутат фракции "Коммунисты России" Сергей Матасов. А сейчас расследуется уголовное дело в отношении депутата КПРФ Людмилы Клюшниковой и ее помощницы Светланы Кербер. Им вменяется мошенничество в особо крупном размере, связанное с фиктивным трудоустройством.