Родственники экс-депутата Матасова, обвиняемого в мошенничестве, дали показания в суде

Детальных подробностей свидетели не раскрыли

11 июля 2025, 08:59, ИА Амител

Сергей Матасов / Фото: amic.ru

В Барнауле идет судебный процесс по уголовному делу бывшего депутата АКЗС Сергея Матасова. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. 10 июля прошло очередное судебное заседание, в ходе которого огласили показания четырех свидетелей. В их числе также были родственники подсудимого. Об этом сообщает "Толк".

Согласно материалам уголовного дела, с 2021 по 2025 год Сергей Матасов, находясь в должности зампреда постоянного комитета АКЗС по правовой политике и местному самоуправлению, а также руководителя фракции "Коммунистическая партия Коммунисты России", фиктивно трудоустроил двух своих родственников на должности помощников депутатов. Предоставив в краевой парламент поддельные документы, он якобы забирал их зарплату себе. Следствие подсчитало, что в результате этих действий Матасов мог похитить из бюджета края 3,25 млн рублей. Сам политик признал вину в содеянном в ходе первого заседания.

В начале судебного заседания сторона защиты выступила с ходатайством о закрытии процесса от СМИ. Адвокат Матасова заявила, что освещение дела в средствах массовой информации может негативно повлиять на отношение общества к экс-депутату.

Она также добавила, что в материалах дела есть показания родственников ее подзащитного и лиц, продолжающих деятельность в краевом парламенте. Помимо этого, с ее слов, в деле присутствуют сведения, полученные в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Адвокат подчеркнула, что разглашение этих данных нарушит конфиденциальность. Также она акцентировала внимание на том, что общественность может неправильно воспринять и интерпретировать их.

Кроме того, сторона защиты напомнила о признании обвиняемым вины. Поэтому, с ее слов, представителям прессы не стоит надеяться на эксклюзивные материалы с заседаний.

"Ничего нового в последующих судебных заседаниях представители СМИ не услышат, не будет сенсаций, за которыми все сегодня гонятся. Считаю, что до оглашения приговора журналистам не стоит терять время", – цитирует "Толк" адвоката Матасова.

Судья же в закрытии процесса отказала, однако запретила фото- и видеосъемку, а также аудиозапись.

Свои показания в ходе заседания озвучили четыре свидетеля. Наибольший интерес могли бы представлять показания двух родственников Матасова. Согласно версии следствия, он трудоустроил их на должности помощников депутатов. При этом он представил в краевой парламент недостоверные сведения.

Но детальных подробностей они не привели:

"Матасов предложил трудоустроиться. Пояснил, что так нужно в связи с делами партии. Никаких трудовых обязанностей я не выполнял/а. Зарплата забиралась Матасовым. О том, что это незаконно, не знал/а", – рассказали свидетели.

Согласно показаниям других лиц, указанные родственники не были помощниками депутата.

Следующее судебное заседание назначено на 11 августа 2025 года.