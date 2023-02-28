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Депутату, слушавшему послание Путина с лапшой на ушах, объявили порицание

Также народного избранника вызвали в полицию

28 февраля 2023, 17:53, ИА Амител

Фото: t.me/abdalkin63
Фото: t.me/abdalkin63

Депутаты Самарской губернской Думы объявили публичное порицание коллеге Михаилу Абдалкину, слушавшему с лапшой на ушах послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает РИА Новости.

Ранее Абдалкин опубликовал в соцсетях фото и видео, на котором он слушает послание. После этого председатель областной думы Геннадий Котельников поручил комитету по регламенту незамедлительно рассмотреть инцидент.

"Такое поведение вызвало у меня крайнее возмущение, если не сказать больше! Я, как человек, как гражданин, считаю подобное недопустимым", – подчеркнул Котельников.

Комитет по регламенту, в свою очередь, рекомендовал объявить Абдалкину публичное порицание.

"Ставится на голосование предложенный проект думы. <...> Мы проголосовали единогласно", – сказал на заседании Котельников.

Кроме того, думе рекомендовали направить копии материалов по ситуации в правоохранительные органы и прокуратуру для юридической оценки.

В своём Telegram-канале Абдалкин написал, что в среду, 1 марта, он должен прийти в полицию.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что более 80% россиян положительно оценили послание Путина Федеральному собранию.

Комментарии 7

  • А могли бы на западный фронт отправить.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Карманная оппозиция, из за этого клоуна понесла убытки от режима?
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Вот есть же у нас и хорошие депутаты, Михаилу респект, мы бы и не узнали об этом, если бы его не пропиарили самарские депутаты.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Очумевшие одуревшие. Какая разница как человек слушал или смотрел. То ли стоя то ли с лапшой на ушах или с бутылкой на столе то ли за едой то ли лежа то ли сидя то ли вообще не захотел слушать. Кого волнует.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Ну ожидание от послания были больше. 5 лет назад про гиперзвук рассказывал, все радовались. Уже 5 лет гиперзвуковые ракеты выпускали, теперь самое время рассказать, как их много, а ничего. Поэтому про лапшу мысли и возникали
    01 марта, Гость   Ответить
  • Когда вам пытаются навесить лапшу на уши, держите уши топориком...
    01 марта, Гость   Ответить
  • Уже 5 лет гиперзвуковые ракеты выпускали, теперь самое время рассказать, как их много, а ничего.=================умник, голову из зада вытащи своего и посмотри новости. Хохлов регулярно "Кинжалами" угощают, гиперзвуковыми ракетами. Или ты специально хочешь дискредитировать вооруженные силы России?
    01 марта, Гость   Ответить
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