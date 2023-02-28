Депутату, слушавшему послание Путина с лапшой на ушах, объявили порицание

Также народного избранника вызвали в полицию

28 февраля 2023, 17:53, ИА Амител

Фото: t.me/abdalkin63

Депутаты Самарской губернской Думы объявили публичное порицание коллеге Михаилу Абдалкину, слушавшему с лапшой на ушах послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает РИА Новости.

Ранее Абдалкин опубликовал в соцсетях фото и видео, на котором он слушает послание. После этого председатель областной думы Геннадий Котельников поручил комитету по регламенту незамедлительно рассмотреть инцидент.

"Такое поведение вызвало у меня крайнее возмущение, если не сказать больше! Я, как человек, как гражданин, считаю подобное недопустимым", – подчеркнул Котельников.

Комитет по регламенту, в свою очередь, рекомендовал объявить Абдалкину публичное порицание.

"Ставится на голосование предложенный проект думы. <...> Мы проголосовали единогласно", – сказал на заседании Котельников.

Кроме того, думе рекомендовали направить копии материалов по ситуации в правоохранительные органы и прокуратуру для юридической оценки.

В своём Telegram-канале Абдалкин написал, что в среду, 1 марта, он должен прийти в полицию.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что более 80% россиян положительно оценили послание Путина Федеральному собранию.