Депутату, слушавшему послание Путина с лапшой на ушах, объявили порицание
Также народного избранника вызвали в полицию
28 февраля 2023, 17:53, ИА Амител
Депутаты Самарской губернской Думы объявили публичное порицание коллеге Михаилу Абдалкину, слушавшему с лапшой на ушах послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает РИА Новости.
Ранее Абдалкин опубликовал в соцсетях фото и видео, на котором он слушает послание. После этого председатель областной думы Геннадий Котельников поручил комитету по регламенту незамедлительно рассмотреть инцидент.
"Такое поведение вызвало у меня крайнее возмущение, если не сказать больше! Я, как человек, как гражданин, считаю подобное недопустимым", – подчеркнул Котельников.
Комитет по регламенту, в свою очередь, рекомендовал объявить Абдалкину публичное порицание.
"Ставится на голосование предложенный проект думы. <...> Мы проголосовали единогласно", – сказал на заседании Котельников.
Кроме того, думе рекомендовали направить копии материалов по ситуации в правоохранительные органы и прокуратуру для юридической оценки.
В своём Telegram-канале Абдалкин написал, что в среду, 1 марта, он должен прийти в полицию.
Ранее ВЦИОМ сообщил, что более 80% россиян положительно оценили послание Путина Федеральному собранию.
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