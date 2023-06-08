НОВОСТИПолитика

Депутаты АКЗС из разных партий за бокалами пива провели тайные переговоры в кафе

СМИ сообщили, что Матасов и Мордовин провели сепаратные переговоры с депутатами

08 июня 2023, 13:32, ИА Амител

Фото: телеграм-канал "Курилка "ПолитЦентра"
Фото: телеграм-канал "Курилка "ПолитЦентра"

Депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания из "Единой России" Иван Мордовин и представитель "Коммунистов России" Сергей Матасов провели неформальную встречу на летней веранде ресторана "Кинза и мята" с представителями других политических партий, пишет издание ИА "Атмосфера". Судя по фото, размещенное в телеграм-канале "Курилка ПолитЦентра", депутаты употребляли пиво, коктейли и разные закуски.

Когда произошла встреча – неизвестно. В кафе сидели, помимо Мордовина и Матасова, также депутат Барнаульской городской Думы от партии "Новые люди" Никита Федюнин и депутат АКЗС от "Коммунистов России" Чермен Хугаев. Публикацию уже прокомментировал журналист Евгений Берсенев и политтехнолог Константин Лукин, предположившие, что квартет депутатов обсуждает будущие губернаторские выборы.

Изданию ИА "Атмосфера" Никита Федюнин сообщил, что приглашение на встречу он получил от Сергея Матасова и Ивана Мордовина. По его словам, разговор шел о политической ситуации в крае, в частности, о губернаторских выборах, и положении дел в партиях.

"Был обычный околополитический треп, ничего конкретного, никаких деловых предложений. Вообще не очень понимаю, зачем меня туда пригласили", – заявил Федюнин.

В свою очередь, депутат АКЗС от партии "Справедливая Россия – За правду" Евгения Боровикова сообщила изданию, что в кулуарах последней сессии АКЗС Матасов и Мордовин обсуждали с ней выдвижение кандидатом в губернаторы и шутили по поводу предвыборных лозунгов, один их которых может быть связан с образом сильной русской женщины.

Иван Мордовин, как сообщил источник издания, близкий к региональной организации "Единой России", не задействован в губернаторской избирательной кампании и не уполномочен вести никаких переговоров. Какие цели в таком случае преследует альянс молодого коммуниста России Матасова и уже зрелого единоросса Мордовина, остается загадкой.

Ранее представители "Коммунистов России" сообщали, что планируют принять участие в губернаторских выборах и смогут пройти муниципальный фильтр. Кандидатом в депутаты они тогда собирались выдвинуть бывшего первого секретаря крайкома КПРФ Сергея Юрченко.

Фото: amic.ru

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НОВОСТИПолитика

акзс выборы губернатора Алтайского края

Комментарии 14

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Депутаты АКЗС из разных партий

13:36:54 08-06-2023

Депутаты АКЗС из разных партий за бокалами пива провели тайные переговоры в кафе

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Гость

13:37:38 08-06-2023

Такие тайные, что даже фотографа пригласили!

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колян

13:49:15 08-06-2023

Что им еще делать сердешным! Бухать да балаболить!

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медведь шатун

14:08:18 08-06-2023

Договорной матч, на единый день голосования?!

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Гость

14:11:36 08-06-2023

Разговоры были тайные чтоб другие не знали суть и темы.А пиво-чтоб языки развязались и беседа между ними была более-менее откровенная.Без ненужных экивоков и реверансов.

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Щук н

14:12:58 08-06-2023

Любой пиар, тоже пиар, сами заказали статью

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Гость

15:09:36 08-06-2023

Ну всё, все спалились, Президент уходит в отставку: Уотергейт по-Барнаульски, кушать подано! :)

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Гость

15:31:05 08-06-2023

Как мы жили без этой информации?

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Дмитрий

15:37:12 08-06-2023

Путч готовят?

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Гость

15:38:45 08-06-2023

Все сделанные из одного места

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Елена

17:31:26 08-06-2023

Где же еще обсудить обстановку как не бухая в пивнушке.....Жесть

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Гость

18:49:36 08-06-2023

Работнички....

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Гость

21:20:59 08-06-2023

Наверное думали как законность чтоб была в крае ? Хорошие мысли . Другого выхода для успешности в делах нету . Да и не тайная значит встреча была , рас не заговоры о революциях были , а о пропаганде между собой с целью укрепить убеждения свои в необходимости дел правильных . Молодцы , в делах правильных вместе быть и надо .

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Вася

21:35:10 08-06-2023

Может создадут какую-нибудь новую партию "Единые коммунисты России"? Правда, если на верху разрешат...

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