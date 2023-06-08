Депутаты АКЗС из разных партий за бокалами пива провели тайные переговоры в кафе
СМИ сообщили, что Матасов и Мордовин провели сепаратные переговоры с депутатами
08 июня 2023, 13:32, ИА Амител
Депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания из "Единой России" Иван Мордовин и представитель "Коммунистов России" Сергей Матасов провели неформальную встречу на летней веранде ресторана "Кинза и мята" с представителями других политических партий, пишет издание ИА "Атмосфера". Судя по фото, размещенное в телеграм-канале "Курилка ПолитЦентра", депутаты употребляли пиво, коктейли и разные закуски.
Когда произошла встреча – неизвестно. В кафе сидели, помимо Мордовина и Матасова, также депутат Барнаульской городской Думы от партии "Новые люди" Никита Федюнин и депутат АКЗС от "Коммунистов России" Чермен Хугаев. Публикацию уже прокомментировал журналист Евгений Берсенев и политтехнолог Константин Лукин, предположившие, что квартет депутатов обсуждает будущие губернаторские выборы.
Изданию ИА "Атмосфера" Никита Федюнин сообщил, что приглашение на встречу он получил от Сергея Матасова и Ивана Мордовина. По его словам, разговор шел о политической ситуации в крае, в частности, о губернаторских выборах, и положении дел в партиях.
"Был обычный околополитический треп, ничего конкретного, никаких деловых предложений. Вообще не очень понимаю, зачем меня туда пригласили", – заявил Федюнин.
В свою очередь, депутат АКЗС от партии "Справедливая Россия – За правду" Евгения Боровикова сообщила изданию, что в кулуарах последней сессии АКЗС Матасов и Мордовин обсуждали с ней выдвижение кандидатом в губернаторы и шутили по поводу предвыборных лозунгов, один их которых может быть связан с образом сильной русской женщины.
Иван Мордовин, как сообщил источник издания, близкий к региональной организации "Единой России", не задействован в губернаторской избирательной кампании и не уполномочен вести никаких переговоров. Какие цели в таком случае преследует альянс молодого коммуниста России Матасова и уже зрелого единоросса Мордовина, остается загадкой.
Ранее представители "Коммунистов России" сообщали, что планируют принять участие в губернаторских выборах и смогут пройти муниципальный фильтр. Кандидатом в депутаты они тогда собирались выдвинуть бывшего первого секретаря крайкома КПРФ Сергея Юрченко.
13:36:54 08-06-2023
Депутаты АКЗС из разных партий за бокалами пива провели тайные переговоры в кафе
13:37:38 08-06-2023
Такие тайные, что даже фотографа пригласили!
13:49:15 08-06-2023
Что им еще делать сердешным! Бухать да балаболить!
14:08:18 08-06-2023
Договорной матч, на единый день голосования?!
14:11:36 08-06-2023
Разговоры были тайные чтоб другие не знали суть и темы.А пиво-чтоб языки развязались и беседа между ними была более-менее откровенная.Без ненужных экивоков и реверансов.
14:12:58 08-06-2023
Любой пиар, тоже пиар, сами заказали статью
15:09:36 08-06-2023
Ну всё, все спалились, Президент уходит в отставку: Уотергейт по-Барнаульски, кушать подано! :)
15:31:05 08-06-2023
Как мы жили без этой информации?
15:37:12 08-06-2023
Путч готовят?
15:38:45 08-06-2023
Все сделанные из одного места
17:31:26 08-06-2023
Где же еще обсудить обстановку как не бухая в пивнушке.....Жесть
18:49:36 08-06-2023
Работнички....
21:20:59 08-06-2023
Наверное думали как законность чтоб была в крае ? Хорошие мысли . Другого выхода для успешности в делах нету . Да и не тайная значит встреча была , рас не заговоры о революциях были , а о пропаганде между собой с целью укрепить убеждения свои в необходимости дел правильных . Молодцы , в делах правильных вместе быть и надо .
21:35:10 08-06-2023
Может создадут какую-нибудь новую партию "Единые коммунисты России"? Правда, если на верху разрешат...