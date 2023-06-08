Депутаты АКЗС из разных партий за бокалами пива провели тайные переговоры в кафе

СМИ сообщили, что Матасов и Мордовин провели сепаратные переговоры с депутатами

08 июня 2023, 13:32, ИА Амител

Фото: телеграм-канал "Курилка "ПолитЦентра"

Депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания из "Единой России" Иван Мордовин и представитель "Коммунистов России" Сергей Матасов провели неформальную встречу на летней веранде ресторана "Кинза и мята" с представителями других политических партий, пишет издание ИА "Атмосфера". Судя по фото, размещенное в телеграм-канале "Курилка ПолитЦентра", депутаты употребляли пиво, коктейли и разные закуски.

Когда произошла встреча – неизвестно. В кафе сидели, помимо Мордовина и Матасова, также депутат Барнаульской городской Думы от партии "Новые люди" Никита Федюнин и депутат АКЗС от "Коммунистов России" Чермен Хугаев. Публикацию уже прокомментировал журналист Евгений Берсенев и политтехнолог Константин Лукин, предположившие, что квартет депутатов обсуждает будущие губернаторские выборы.

Изданию ИА "Атмосфера" Никита Федюнин сообщил, что приглашение на встречу он получил от Сергея Матасова и Ивана Мордовина. По его словам, разговор шел о политической ситуации в крае, в частности, о губернаторских выборах, и положении дел в партиях.

"Был обычный околополитический треп, ничего конкретного, никаких деловых предложений. Вообще не очень понимаю, зачем меня туда пригласили", – заявил Федюнин.

В свою очередь, депутат АКЗС от партии "Справедливая Россия – За правду" Евгения Боровикова сообщила изданию, что в кулуарах последней сессии АКЗС Матасов и Мордовин обсуждали с ней выдвижение кандидатом в губернаторы и шутили по поводу предвыборных лозунгов, один их которых может быть связан с образом сильной русской женщины.

Иван Мордовин, как сообщил источник издания, близкий к региональной организации "Единой России", не задействован в губернаторской избирательной кампании и не уполномочен вести никаких переговоров. Какие цели в таком случае преследует альянс молодого коммуниста России Матасова и уже зрелого единоросса Мордовина, остается загадкой.

Ранее представители "Коммунистов России" сообщали, что планируют принять участие в губернаторских выборах и смогут пройти муниципальный фильтр. Кандидатом в депутаты они тогда собирались выдвинуть бывшего первого секретаря крайкома КПРФ Сергея Юрченко.