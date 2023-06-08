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Знакомые все лица. Кто пойдет на выборы алтайского губернатора от больших партий

Официально большинство партий пока не назвали кандидатов, но amic.ru уже известен расклад

08 июня 2023, 12:16, Александра Черданцева

Выборы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Выборы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

10 сентября 2023 года жители Алтайского края будут выбирать губернатора на следующие пять лет. Дату голосования формально назначили только 6 июня, но большинство партий уже давно определилось с кандидатами. Amic.ru выяснил, кто из политических тяжеловесов пойдет на выборы (и от малых партий тоже, но о них в следующем материале). 

Виктор Томенко

Действующий губернатор Виктор Томенко примет участие в голосовании. Эксперты это однозначно прогнозировали за несколько месяцев до неформального старта подготовки к главному политическому событию года. 

Некоторые представители политического сообщества краевого и федерального уровня уже выразили свою поддержку Томенко. А также и президент России Владимир Путин. 2 мая глава государства провел онлайн-встречу с главой региона. И положительно оценил его работу на этом посту. 

Политтехнолог Константин Лукин прогнозирует: выборы главы региона пройдут в один тур, Томенко наберет 65%. Губернатор уверенно держит в своих руках все нити региональных политических балансов, не имеет конфликта с политическими группами и смог сплотить вокруг себя бизнес-сообщество, цитирует эксперта ИА "Атмосфера".

Сергей Булаев

Именно глава регионального отделения ЛДПР, депутат краевого парламента Сергей Булаев, по данным amic.ru, будет представлять либерально-демократическую партию. Гипотетически на этом месте мог бы быть и депутат АКЗС, неформальный лидер партии в регионе Владимир Семенов. У него большой политический опыт (в том числе и в двух созывах Госдумы) и влияние. И на выборах главы региона в 2018 году от партии шел именно он. Но в новом созыве парламента Семенов сконцентрировался на руководстве комитетом по промышленности, предпринимательству и туризму.

А потому вполне логично, что выйти в "поле" (а кандидату в губернаторы предстоит за несколько месяцев объездить весь край, провести десятки встреч с жителями) доверили молодому главе регионального отделения Булаеву.

Евгения Боровикова 

Ее кандидатуру будет выдвигать партия "Справедливая Россия – За правду", об этом в партии заявили уже официально. Боровикова – глава Бюро Совета реготделения партии. У нее тоже уже вполне солидный политический опыт. Хотя кандидатом в губернаторы она еще не была, но вести дебаты и заниматься политическим продвижением отлично умеет. 

На выборах в 2018 года партию представляла другая дама-социалист – депутат АКЗС Людмила Суслова. Но в этот раз, по данным amic.ru, она не попала в шорт-лист партии. Не будет выдвижения и собственно бессменного главы реготделения, депутата Госдумы Александра Терентьева. Полагаем, что ему напряженная политическая гонка сейчас просто не интересна.

Мария Прусакова 

Прошлый выборно-губернаторский сезон КПРФ пропустила – вообще не выдвинула кандидата. Как тогда писал amic.ru, по договоренности с властью (впрочем, в партии это всячески отрицали). Теперь же бороться за пост главы региона будет депутат Госдумы, глава регионального отделения партии Мария Прусакова. Ее кандидатура наиболее логичная для КПРФ. 

Сергей Малинкович

Да-да, именно искателя Йети будет выдвигать партия "Коммунисты России", говорят источники amic.ru. Питерец Сергей Малинкович – пожалуй, самый одиозный депутат АКЗС действующего созыва (почитайте, например, вот этот материал "Ещё бы зооКГБ создали". В АКЗС со спорами и смехом поменяли правила содержания собак" и обязательно интервью с ним на amic.ru).

Но при всем этом он вполне договороспособный и может сыграть на выборах важнейшую роль – оттянуть голоса сторонников коммунистов.

Имена всех выдвинутых кандидатов мы узнаем до 29 июля, тех, кто прошел муниципальный фильтр и попадет в избирательный бюллетень, – еще через 10 дней. А имя нового губернатора Алтайского края станет известно в ночь с 10 на 11 сентября.

Алтайский край выборы
Читайте также в сюжете: Выборы губернатора Алтайского края - 2023

Комментарии 20

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1

12:19:43 08-06-2023

И опять выбирать не из кого

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Олег

12:26:10 08-06-2023

Репрезентативно. Долго думали наверное.

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Гость

12:35:02 08-06-2023

Ну если это список кандидатов, то выбор только за Виктора! Искателей Йети нам еще тут не хватало! С такими наклонностями обычных людей лечат, а может даже и принудительно. На счет женщин - не серьезно. Тут даже спорить не вижу смысла. Наш губернатор Томенко!

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Гость

12:50:33 08-06-2023

Гость (12:35:02 08-06-2023) Ну если это список кандидатов, то выбор только за Виктора! И... Ай, да, молодца !

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Гость

13:03:33 08-06-2023

Гость (12:35:02 08-06-2023) Ну если это список кандидатов, то выбор только за Виктора! И... Хоть за Ксению Собчак, но против ПЖиВ

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ВВП

13:11:02 08-06-2023

Гость (12:35:02 08-06-2023) Ну если это список кандидатов, то выбор только за Виктора! И... Рано агитацию начали)). Забудут, не защитают прогиб.

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Гость

13:19:01 08-06-2023

На счет женщин - не серьезно." Т.е. Матвиенко-это было не серьёзно?

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Гость

15:21:57 08-06-2023

Гость (13:19:01 08-06-2023) На счет женщин - не серьезно." Т.е. Матвиенко-это было не с... А что Матвиенко серьездно?! Сосули с крыш лазером сбивать?! Хватит женского бреда, тут еще этих с Йети прокормливать надо.

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Это точно

13:02:13 08-06-2023

Наш Губернатор Алтайского края - Виктор Петрович Томенко!!! Явка должна быть высокая тем самым докажем свою признательность.

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ВВП

13:27:02 08-06-2023

Это точно (13:02:13 08-06-2023) Наш Губернатор Алтайского края - Виктор Петрович Томенко!!!... Предлагаю уже сейчас, у будущего избирательного участка, организовать очередь из желающих голосовать и обязательно с номерками на руке и с перекличкой. Таким образом вы докажем свою признательность губернатору))

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Гость

13:24:00 08-06-2023

Если будет Прусакова, то голосов она оттянет немало.

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Гость

13:33:04 08-06-2023

выиграет Томенко с результатом (как сказал эксперт) 65%. а если не будет выигрывать, то программа ГАС-Выборы, сделает что он выиграет... и не уговаривайте себя что возможно что-то будет по другому... не будет.

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Гость

13:34:20 08-06-2023

Явка должна быть высокая тем самым докажем свою признательность. ----- не думаете что если явка будет высокая, то люди-то выберут коммунистов?

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Гость

13:36:15 08-06-2023

От наиболее вероятных соперников выдвинули женщин, как специально. Хоть не стариков и детей

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юрий

13:42:48 08-06-2023

С таким набором кандидатов-Томенко однозначно победит. Ни одной фигуры, которая хоть как то бы могла противостоять... Красный пояс из-за Прусаковой Алтай потерял. Поднять рейтинг мог бы Грудинин. Прусакова- пустышка.

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Дмитрий

15:41:01 08-06-2023

Проблема в том, что Путин превратил выборы на всех уровнях в профонацию. Нет конкуренции, нет достойных кандидатов, нет реальной оппозиции (в тюрьме сидят или с позорным ярлыком "иноагента"). Вот и остаются одни клоуны типа "йетти". Явка не больше 20%, это как так?! Деньги на ветер.

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Гость

17:36:28 08-06-2023

Дмитрий (15:41:01 08-06-2023) Проблема в том, что Путин превратил выборы на всех уровнях в... которые в тюрьме сидят или с ярлыком иноагента - кому они нравятся? Кого бы вы выпустили или ярлык сняли?

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Барнаул

15:51:37 08-06-2023

Политика -это комиксы или телепередача пусть говорят . Лучше почитать их программы и посмотреть результаты за прошлые выборы и главное интересы какой целевой аудитории они представляют

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Гость

16:35:09 08-06-2023

Результаты за прошлые выборы!? Вы шутите???!

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Анна

15:42:10 13-06-2023

Буду голосовать за ПРУСАКОВУ М.Н. К Томенко отношусь уважительно, но край с ним становится таким, что жить страшно. Взять только зарплаты, медицину и отток населения...все хуже и хуже становится. Все регионы находятся в сложной ситуации из-за СВО и последствий COVID, но Алтайский край в плачевной ситуации. Вспомните как Прусакова М.Н. аргументировано выступала против вакцинации, против QR кодов, сейчас ведет активную работу по спасению сельского хозяйства в Алтайском крае.

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