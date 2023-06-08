Официально большинство партий пока не назвали кандидатов, но amic.ru уже известен расклад

08 июня 2023, 12:16, Александра Черданцева

Выборы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

10 сентября 2023 года жители Алтайского края будут выбирать губернатора на следующие пять лет. Дату голосования формально назначили только 6 июня, но большинство партий уже давно определилось с кандидатами. Amic.ru выяснил, кто из политических тяжеловесов пойдет на выборы (и от малых партий тоже, но о них в следующем материале).

Виктор Томенко

Действующий губернатор Виктор Томенко примет участие в голосовании. Эксперты это однозначно прогнозировали за несколько месяцев до неформального старта подготовки к главному политическому событию года.

Некоторые представители политического сообщества краевого и федерального уровня уже выразили свою поддержку Томенко. А также и президент России Владимир Путин. 2 мая глава государства провел онлайн-встречу с главой региона. И положительно оценил его работу на этом посту.

Политтехнолог Константин Лукин прогнозирует: выборы главы региона пройдут в один тур, Томенко наберет 65%. Губернатор уверенно держит в своих руках все нити региональных политических балансов, не имеет конфликта с политическими группами и смог сплотить вокруг себя бизнес-сообщество, цитирует эксперта ИА "Атмосфера".

Сергей Булаев

Именно глава регионального отделения ЛДПР, депутат краевого парламента Сергей Булаев, по данным amic.ru, будет представлять либерально-демократическую партию. Гипотетически на этом месте мог бы быть и депутат АКЗС, неформальный лидер партии в регионе Владимир Семенов. У него большой политический опыт (в том числе и в двух созывах Госдумы) и влияние. И на выборах главы региона в 2018 году от партии шел именно он. Но в новом созыве парламента Семенов сконцентрировался на руководстве комитетом по промышленности, предпринимательству и туризму.

А потому вполне логично, что выйти в "поле" (а кандидату в губернаторы предстоит за несколько месяцев объездить весь край, провести десятки встреч с жителями) доверили молодому главе регионального отделения Булаеву.

Евгения Боровикова

Ее кандидатуру будет выдвигать партия "Справедливая Россия – За правду", об этом в партии заявили уже официально. Боровикова – глава Бюро Совета реготделения партии. У нее тоже уже вполне солидный политический опыт. Хотя кандидатом в губернаторы она еще не была, но вести дебаты и заниматься политическим продвижением отлично умеет.

На выборах в 2018 года партию представляла другая дама-социалист – депутат АКЗС Людмила Суслова. Но в этот раз, по данным amic.ru, она не попала в шорт-лист партии. Не будет выдвижения и собственно бессменного главы реготделения, депутата Госдумы Александра Терентьева. Полагаем, что ему напряженная политическая гонка сейчас просто не интересна.

Мария Прусакова

Прошлый выборно-губернаторский сезон КПРФ пропустила – вообще не выдвинула кандидата. Как тогда писал amic.ru, по договоренности с властью (впрочем, в партии это всячески отрицали). Теперь же бороться за пост главы региона будет депутат Госдумы, глава регионального отделения партии Мария Прусакова. Ее кандидатура наиболее логичная для КПРФ.

Сергей Малинкович

Да-да, именно искателя Йети будет выдвигать партия "Коммунисты России", говорят источники amic.ru. Питерец Сергей Малинкович – пожалуй, самый одиозный депутат АКЗС действующего созыва (почитайте, например, вот этот материал "Ещё бы зооКГБ создали". В АКЗС со спорами и смехом поменяли правила содержания собак" и обязательно интервью с ним на amic.ru).

Но при всем этом он вполне договороспособный и может сыграть на выборах важнейшую роль – оттянуть голоса сторонников коммунистов.

Имена всех выдвинутых кандидатов мы узнаем до 29 июля, тех, кто прошел муниципальный фильтр и попадет в избирательный бюллетень, – еще через 10 дней. А имя нового губернатора Алтайского края станет известно в ночь с 10 на 11 сентября.