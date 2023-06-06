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Депутаты АКЗС переизбрали председателя Счётной палаты Алтайского края

Виктор Миненок возглавляет СП с 2017 года

06 июня 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: akzs.ru
Фото: akzs.ru

Депутаты АКЗС на внеочередной сессии 6 июня единогласно переизбрали Виктора Миненка на должность председателя региональной Счётной палаты. Также парламентарии поддержали отчёт СП о проделанной работе за 2022 год.

Виктор Миненок возглавил краевую Счётную палату в 2017 году, 4 июля 2023 года срок его полномочий истекает. Напомним, глава краевого контрольно-счётного органа избирается на шесть лет. Его утверждают депутаты АКЗС.

Виктор Миненок отметил, что в числе приоритетных задач видит завершение формирования в регионе системы органов внешнего муниципального финансового контроля и повышение цифровизации деятельности Счётной палаты.

Депутаты отметили эффективность работы региональной Счётной палаты, поблагодарили за уже проделанную работу и пожелали успехов в будущем. Парламентарии единогласно утвердили Виктора Миненка на новый срок в должности председателя Счётной палаты Алтайского края.

Фото: akzs.ru

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Комментарии 1

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гость

12:32:48 06-06-2023

Цифровизация - применение искуственного интеллекта - тогда нафиг не нужны работники, программу обслужить сможет один начальник. Автоматизация - повышение эффективности работы человека, без применения программ искуственного интеллекта, бенефициарами которых мы знаем кто является. Это ключевое отличие, глупо применять термины значения которых не понимают!

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