Депутаты АКЗС просят обязать психологов никому не рассказывать детские тайны

Сейчас закон не требует таких специалистов соблюдать защиту личной информации

24 марта 2025, 15:15, Александра Черданцева

Школа / Фото: amic.ru

Депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания предложили внести изменения в федеральный закон "Об образовании", чтобы усилить защиту личной информации детей, получающих помощь у школьных психологов. Вопрос рассмотрят на сессии 27 марта.

Сегодня в законе нет прямого запрета на разглашение сведений, которые психологи получают от несовершеннолетних во время консультаций. Из-за этого у специалистов нет законных оснований хранить такую информацию в тайне. А дети боятся к ним обращаться.

По Конституции каждый гражданин имеет право на личную и семейную тайну. Это уже учтено в законах, касающихся медицины и социальной помощи, где врачебная и социальная тайна строго охраняются. Однако в сфере психологической помощи детям – особенно в школах и центрах помощи – такой правовой нормы пока нет, сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Получается, что психологи, работающие в образовательных организациях, формально не обязаны соблюдать конфиденциальность, хотя их деятельность во многом схожа с работой врачей и социальных работников.

Проблему подтвердили и сами дети. Детский общественный совет при уполномоченном по правам ребенка в Алтайском крае провел опрос среди школьников. Дети признались, что боятся обращаться к школьным психологам из-за риска, что их откровения могут быть раскрыты.

"В исследовании приняло участие более 3,5 тысячи несовершеннолетних жителей региона, которые в качестве проблемы в получении помощи отметили вероятность нарушения конфиденциальности полученной психологами, педагогами-психологами информации", – сказано в пояснительной записке.

Поэтому депутаты предлагают закрепить в законе норму, которая обязывает психологов сохранять в тайне все, что ребенок рассказал на консультации. Оказывать помощь предлагается только с письменного согласия родителей и обязательно с соблюдением принципа конфиденциальности.

Если такая поправка будет принята, это поможет детям чувствовать себя в безопасности, больше доверять специалистам и чаще обращаться за поддержкой. А значит, у школьных психологов появится больше возможностей помочь тем, кто в этом действительно нуждается, полагают разработчики закона.