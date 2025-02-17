Иногда дети по несколько лет скрывают от родителей, что "парят" вейп. А потом понимают, что сформировалась зависимость, и просят помочь

17 февраля 2025, 07:00, ИА Амител

Подросток на улице / Изображение создано с помощью нейросети Dall-E

Почему дети начинают вейпить? Как это влияет на их организм? Можно ли отучить подростка от этой привычки? Мы обсудили это в прямом эфире в Telegram-канале аmic.ru с клиническим психологом Еленой Полухиной. Главное из нашей беседы – в материале amic.ru.

Почему подростки подсаживаются на вейпы?

Одна из причин, из-за которых подростки курят вейп, – влияние окружения. "В основном "парят", конечно, за компанию", – подчеркивает психолог Елена Полухина.

"Многие подростки уверены, что в любой ситуации смогут сказать "нет", но, как показывает практика, это не так просто. "Я говорю: "Вот если тебе предложат в компании?" Они отвечают: "Да нет, я не буду!". А потом я спрашиваю: "А если все в компании это делают?" Тогда уже начинают задумываться", — делится наблюдениями специалист.

Уверенные в себе дети прямо отвечают "нет, я не буду", говорит Елена, а есть ведомые дети, которым сложно отказать в такой ситуации.

Психолог советует родителям говорить с детьми о самоценности и учить отстаивать свои личные границы, чтобы окружение не могло "взять на слабо" и ребенок мог спокойно отказаться. Она рекомендует и детям и взрослым прочесть книгу Михаила Литвака "Психологическое айкидо".



А еще – объяснить, как влияет вредная привычка на организм, например, на снижение уровня тестостерона у мальчиков и внешность у девочек.

А еще – помните: дети подражают взрослым.

"Взрослые часто говорят: я стрессанул, понервничал, пойду быстрее покурю, меня это успокоит. И неудивительно, что ваши дети это же повторяют. Не зря существует такое выражение: не воспитывайте своих детей, воспитывайте себя, все равно ваши дети будут похожи на вас".

Иногда работать с вредными привычками детей трудно именно из-за того, что родители сами "парят", рассказывает психолог.

"Начинаешь работать с ребенком и узнаешь, что папа "парит". Ну вы чего тогда хотите? Я работаю с ребенком, у нас идет психокоррекция, мы добились определенных результатов. И вот ребенок приходит домой, а тут папа на диване "конфету эту вкусную" употребляет".Самый шокирующий случай из практики Елены: бороться с зависимостью от вейпа к ней в кабинет родители привели пятилетнего ребенка. Мальчик живет в одной комнате со старшим братом-школьником. Тот курил вейп сам и давал пробовать младшему брату.

Изображение сгенерировано с помощью нейросети Dall-E

Как вейпинг влияет на подростков?

У "парящих" детей снижаются показатели концентрации внимания, памяти, страдают когнитивные функции, перечисляет Елена Полухина.

"Организм ребёнка формируется очень активно в подростковый период. Головной мозг формируется до 23 лет. И представьте, что происходит, когда нейротропный яд в виде никотина воздействует на этот мозг," — объясняет Полухина.

Вейпинг вызывает изменения и в поведении детей.

"Например, у подростка уже есть зависимость от вейпа, а ему нужно пробыть в школе минимум четыре часа, а то и шесть. И в это время он не может принять "кислородный коктейль", как они это называют. У него начинается реальная абстиненция. К концу уроков его начинает ломать, он агрессивен, злится и сбегает", — рассказывает психолог.

Как распознать, что подросток курит вейп?

Проблема в том, что подростки умеют хорошо скрывать эту вредную привычку, говорит Полухина. "Вейпы не имеют неприятного запаха, как сигареты, и родители могут даже не догадываться", — объясняет она. И все-таки есть косвенные признаки, которые могут насторожить внимательного взрослого:

утренний кашель;

частые риниты и аллергии;

резкая потеря веса;

странный сладковатый запах в комнате и на одежде.

"Дети без веской причины по утрам заходятся в кашле, постоянно что-то пытаются откашлять. При этом ребенок не болеет, но у него есть это проявление. Какие-то непроходящие риниты. Потом, когда родители выясняют причину, они вспоминают эти симптомы: мол, думала, у него аллергия пытаюсь вылечить, он парит".

Тайком проверять вещи детей, конечно, плохо, говорит Полухина, но иногда все-таки можно осмотреть карманы и рюкзак, так как здоровье детей важнее.

Изображение сгенерировано с помощью нейросети Dall-E

Елена советует внимательно следить за запахами в комнате. Ведь вейпы все равно пахнут. И даже если проветрить, через какое-то время в помещении появляется посторонний запах.

Также внимание родителей должны привлечь жирные пятна на одежде (жидкость иногда проливается) и странные зарядные устройства в комнате.

В практике Елены были случаи, когда дети признавались родителям, что "парят" уже несколько лет, хотят бросить, но не получается.

"Многие курящие подростки, особенно мальчишки, жалуются, что у них проблема с дефицитом массы тела, и они комплексуют из-за своей хлипкости. И это мне тоже помогает их убедить: если бросишь "парить", мышечная масса у тебя наберется, поэтому давай-ка, дружище, вперед и с песней".

Сложно ли ребенку бросить курить?

Избавиться от зависимости одинаково сложно и детям, и взрослым, говорит психолог. И делится одним из способов побороть зависимость.

"Любая привычка формируется за 21 день. Все мы немножечко собачки Павлова. Я часто сейчас детям говорю на консультациях: "Возьмите аскезу на 21 день, не курите, а потом будет можно. И метод работает. Ребенок, который продержался эти дни, говорит: я больше не хочу".

Опасны ли аромаингаляторы?

Аромаингаляторы, которые продаются на Wildberries и Ozon, сейчас становятся очень популярны у детей, говорит Елена о новой напасти.

"Дети уверяют, что якобы эти аромаингаляторы активизируют работу мозга, и ты на уроках не засыпаешь, весь активный и бодрый. В таких приборах куча ароматизаторов, и в их состав также входит глицерин. Разница только в том, что он там не нагревается, как в устройстве для курения. С одной стороны, официально пока не запрещено, но с другой стороны, дети этим дышат, чтобы достичь определенного опьянения, а значит, они могут быть опасны".

И такое "изменение сознания" от аромаингаляторов Елена называет одним из видов зависимости. И просит родителей не покупать детям и не позволять использовать подобные устройства.