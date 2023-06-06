Изменения начнут действовать с единого дня голосования, 10 сентября

06 июня 2023, 13:01, ИА Амител

Фото: akzs.ru

Депутаты АКЗС на внеочередной сессии 6 июня приняли изменения в Кодекс Алтайского края о выборах и референдумах. Все они связаны с новшествами в федеральном законодательстве. Однако не всем парламентариям изменения пришлись по душе. В итоге Заксобрание утвердило поправки с минимально допустимым числом голосов: "за" выступили 35 народных избранников.

"Нельзя менять правила игры перед выборами"

Согласно поправкам, крайизбирком теперь сможет создавать избирательные участки за пределами края для голосования на выборах губернатора и депутатов АКЗС. Кроме того, полномочия доверенных лиц кандидатов будут заканчиваться в последний день агитационного периода, наблюдателям будут обеспечены места на участках для голосования, а реестр для надомного голосования сможет составляться электронно.

"Мы просто приводим нормы в соответствие с федеральным законодательством. Подчёркиваю, мы обязаны это сделать. Данные нормы в любом случае будут работать на избирательных кампаниях этого года. Тем не менее законодательство так устроено, что мы должны за них проголосовать", – цитирует вице-спикера АКЗС Дениса Голобородько ИА "Атмосфера".

Законопроект раскритиковал руководитель фракции КПРФ Андрей Кривов. По его словам, непонятно, для кого нужны участки вне территории региона, и как организовать на них наблюдение. Доверенные лица часто использовались и для наблюдения за ходом выборов, теперь они будут лишены такой функции. Норма о предоставлении мест для наблюдателей, считает депутат, приведёт к тому, что им не позволят работать на всей территории участка.

Андрей Кривов отметил, что норма об электронном реестре для надомного голосования приведёт к невозможности проконтролировать, все ли избиратели включены в него по своей воле. Распространены случаи, когда избирателей включают в реестр без их заявок. "Многие с нами соглашаются в том, что нельзя постоянно менять правила игры буквально накануне выборов. Это крайне порочная практика, но она продолжается из раза в раз", – сказал Кривов.

"Очень жаль, что фракция детально не изучила законопроект"

На критику ответила председатель крайизбиркома Ирина Акимова. Она отметила, что новые нормы не ограничивают избирательных прав. По её словам, экстерриториальные участки уже существуют в ряде регионов, а их актуальность растёт благодаря миграции жителей между субъектами РФ.

Акимова также сообщила, что доверенные лица кандидатов не обладают статусом наблюдателей, а размещение наблюдателей будет контролироваться на федеральном уровне, чтобы избежать давления на наблюдателей в регионах. Списки на надомное голосование уже формируются в электронной форме, и затем распечатываются, подчеркнула председатель КИК.

"Очень жаль, что фракция КПРФ не выразила никакого желания по детальному изучению законопроекта, по поводу которого высказываются такие суждения. Очень жаль, Андрей Юрьевич, что вы как организатор выборов, много лет работающий в системе избирательных комиссий, на данный момент предоставляете АКЗС сведения, не соответствующие ни нормативным положениям, ни концепции избирательного процесса, ни даже той практике, которая сложилась", – ответила на критику коммунистов Ирина Акимова.

Андрей Кривов отметил, что для голосования вне региона существует дистанционное электронное голосование, использование которого было разрешено в Алтайском крае на мартовской сессии АКЗС. Также, если сейчас реестры "надомников" необходимо печатать на бумаге, то после принятия изменений делать это будет невозможно.

"Вы не включаете голову и голосуете против"

Cпор прервала председатель комитета АКЗС по социальной защите и занятости населения Ирина Солнцева. Она назвала выступления руководителя фракции КПРФ "неуважением ко всем депутатам", поскольку проект закона уже обсуждался на заседании правового комитета и на заседаниях фракций.

"Мы сегодня тратим на вас столько времени просто потому, что вы не приглашаете к себе на фракцию людей, которые могут профессионально всё рассказать. А зачем вам приглашать? У вас уже всё сформировано, вы голосуете против. И не включаете голову. Не включают и те, кто руководит фракцией, потому что этот проект – приведение законодательства в соответствие с федеральным", – указала Солнцева.

Поправки в итоге поддержали 35 депутатов – это минимальное число голосов для принятия законопроекта. Ещё 14 парламентариев проголосовали против, а пять человек – воздержались.