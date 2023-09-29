Решение о возмещении депутатам расходов, связанных с осуществлением полномочий, БГД приняла на заседании 29 сентября большинством голосов

29 сентября 2023, 12:40, ИА Амител

Заседание БГД / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаульская гордума на заседании 29 сентября утвердила положение о возмещении депутатам расходов, связанных с осуществлением их полномочий. Теперь все народные избранники (раньше правом могли воспользоваться только депутаты, работающие "за зарплату") смогут вернуть до 96 тысяч рублей в год. Документ поддержали большинством голосов.

Что за положение

Как и сообщалось ранее, возмещению будут подлежать расходы, связанные с проведением встреч и личного приема с избирателями, отправку писем, покупку канцтоваров, бумаги, цветов для подготовки и участия в мероприятиях по поручению председателя гордумы. Также можно будет вернуть деньги на приобретение сувениров и подарков, правда, стоимостью не выше 4 тысяч рублей.

Компенсировать депутатам будут и расходы на служебные командировки. Речь идет о билетах на воздушный, железнодорожный и автомобильный транспорт, а также тратах на проживание. Выплатят думцам и суточные: 100 рублей – если командировка в пределах России, 500 рублей заплатят за визиты в Москву, Санкт-Петербург и Севастополь. Документ начнет действовать с 1 января 2024 года.

Не необходимость, а право

Принятие положения без обсуждений, понятно, не обошлось. Глава фракции социалистов Захар Торычев доложил коллегам, что изучил комментарии в СМИ и соцсетях к новостям о введении компенсации и "не нашел среди них ни одного, который бы положительно его оценивал". Депутат поделился некоторыми из них.

"Некоторые задаются логичным вопросом, зачем депутатам БГД командировки в другие регионы и какие подарки будут приобретать депутаты. Обратил внимание также на два комментария педагога и медработника. Почему работникам образования не возместят траты на покупку канцелярии, мыла, бумаги, тряпок, не говоря о заправке картриджей. Медперсоналу тоже бы хотелось, чтобы хотя бы иммунные препараты и форму оплачивали", – зачитал Торычев.

И заключил: компенсацию депутатам нужно вводить, только приняв подобную меру поддержки в отношении учителей и медиков. И то – более скромную. А сэкономленные средства можно направить на решение куда более важных проблем.

Депутату возразила медик Людмила Ананьина, возглавляющая барнаульский родильный дом № 2. Она заявила, что обеспечивать спецодеждой и канцтоварами должен работодатель, и соответствующие закупки проводятся через аукцион. И в возмещении работники, по крайней мере, медицины, не нуждаются, заключила она.

Затем слово взял глава комитета по законности и местному самоуправлению Иван Огнев, подчеркнувший, что компенсация трат – не необходимость, а право депутата. И если думец считает, что "ему достаточно пяти тысяч рублей, он вправе остановиться на этой сумме".

"Это не подарки для себя. Если народный избранник активно работает на территории, участвует в большом количестве мероприятий, без них никуда. Например, вы идете к ветерану ВОВ, приобретаете цветы, подарок, поздравляете с датой. Это дань уважения", – объяснил коллеге Огнев.

А председатель гордумы Галина Буевич пожурила социалиста, что от него не поступало предложений на рассмотрении на комитете, и попросила его подавать поправки заранее, "а не высказывать их на думе".

К слову, глава фракции СРЗП стал единственным депутатом, кто не поддержал решение. Остальным же 33 из 34 присутствующих на заседании думцев документ пришелся "по душе".