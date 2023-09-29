Кому подарки. Депутаты БГД пояснили, куда потратят почти 100 тысяч рублей компенсации
Решение о возмещении депутатам расходов, связанных с осуществлением полномочий, БГД приняла на заседании 29 сентября большинством голосов
29 сентября 2023, 12:40, ИА Амител
Барнаульская гордума на заседании 29 сентября утвердила положение о возмещении депутатам расходов, связанных с осуществлением их полномочий. Теперь все народные избранники (раньше правом могли воспользоваться только депутаты, работающие "за зарплату") смогут вернуть до 96 тысяч рублей в год. Документ поддержали большинством голосов.
Что за положение
Как и сообщалось ранее, возмещению будут подлежать расходы, связанные с проведением встреч и личного приема с избирателями, отправку писем, покупку канцтоваров, бумаги, цветов для подготовки и участия в мероприятиях по поручению председателя гордумы. Также можно будет вернуть деньги на приобретение сувениров и подарков, правда, стоимостью не выше 4 тысяч рублей.
Компенсировать депутатам будут и расходы на служебные командировки. Речь идет о билетах на воздушный, железнодорожный и автомобильный транспорт, а также тратах на проживание. Выплатят думцам и суточные: 100 рублей – если командировка в пределах России, 500 рублей заплатят за визиты в Москву, Санкт-Петербург и Севастополь. Документ начнет действовать с 1 января 2024 года.
Не необходимость, а право
Принятие положения без обсуждений, понятно, не обошлось. Глава фракции социалистов Захар Торычев доложил коллегам, что изучил комментарии в СМИ и соцсетях к новостям о введении компенсации и "не нашел среди них ни одного, который бы положительно его оценивал". Депутат поделился некоторыми из них.
"Некоторые задаются логичным вопросом, зачем депутатам БГД командировки в другие регионы и какие подарки будут приобретать депутаты. Обратил внимание также на два комментария педагога и медработника. Почему работникам образования не возместят траты на покупку канцелярии, мыла, бумаги, тряпок, не говоря о заправке картриджей. Медперсоналу тоже бы хотелось, чтобы хотя бы иммунные препараты и форму оплачивали", – зачитал Торычев.
И заключил: компенсацию депутатам нужно вводить, только приняв подобную меру поддержки в отношении учителей и медиков. И то – более скромную. А сэкономленные средства можно направить на решение куда более важных проблем.
Депутату возразила медик Людмила Ананьина, возглавляющая барнаульский родильный дом № 2. Она заявила, что обеспечивать спецодеждой и канцтоварами должен работодатель, и соответствующие закупки проводятся через аукцион. И в возмещении работники, по крайней мере, медицины, не нуждаются, заключила она.
Затем слово взял глава комитета по законности и местному самоуправлению Иван Огнев, подчеркнувший, что компенсация трат – не необходимость, а право депутата. И если думец считает, что "ему достаточно пяти тысяч рублей, он вправе остановиться на этой сумме".
"Это не подарки для себя. Если народный избранник активно работает на территории, участвует в большом количестве мероприятий, без них никуда. Например, вы идете к ветерану ВОВ, приобретаете цветы, подарок, поздравляете с датой. Это дань уважения", – объяснил коллеге Огнев.
А председатель гордумы Галина Буевич пожурила социалиста, что от него не поступало предложений на рассмотрении на комитете, и попросила его подавать поправки заранее, "а не высказывать их на думе".
К слову, глава фракции СРЗП стал единственным депутатом, кто не поддержал решение. Остальным же 33 из 34 присутствующих на заседании думцев документ пришелся "по душе".
13:17:38 29-09-2023
Красиво жить не запретишь!
13:42:11 29-09-2023
То есть ветерану вручает цветы депутат, а деньги на букет идут из бюджета? Лихо!
14:29:29 29-09-2023
Гость (13:42:11 29-09-2023) То есть ветерану вручает цветы депутат, а деньги на букет ид... А можно будет ещё купить букет любовнице и конфеты жене, а записать как подаренные ветерану))
13:43:35 29-09-2023
смогут вернуть до 96 тысяч рублей в год. Документ поддержали большинством голосов.-------- кто бы сомневался...
13:44:54 29-09-2023
зачем депутатам БГД командировки в другие регионы--------- задавал этот вопрос на сайте Атмосферы.
08:38:31 30-09-2023
Дань уважения ветерану ВОВ - это подарок только за свой счет и от себя лично, а не за государственный. Иначе, к ветерану идет весь народ России, а не депутат Д.Д. Депутатов. Всё смешали - личное, государственное. Каша в головах.