НОВОСТИОбщество

Депутаты предложили выплачивать 13-ю пенсию к новогодним праздникам

Депутаты предлагают ежегодную доплату в размере одной пенсии, но не менее 1,5 прожиточного минимума пенсионера

04 декабря 2025, 08:35, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фракция "Справедливая Россия" готовится внести в Государственную Думу законопроект о введении 13-й пенсии для всех российских пенсионеров, пишет РИА Новости. Согласно документу, ежегодная доплата будет производиться в конце декабря, чтобы у пожилых людей появились дополнительные средства на празднование Нового года и покупку подарков.

Автор инициативы, лидер партии Сергей Миронов пояснил, что выплата должна составлять полный размер страховой пенсии по старости получателя, но не менее 1,5 величины прожиточного минимума пенсионера по России. В 2025 году это около 22,8 тысячи рублей.

В пояснительной записке к проекту подчеркивается, что такая мера станет "ярким примером реализации государственной политики, направленной на улучшение качества жизни граждан преклонного возраста".

Миронов также напомнил, что его партия давно выступает за эту выплату и была первой, кто предложил ее ввести на законодательном уровне. Теперь инициатива будет официально рассмотрена депутатами.

Ранее в Госдуме объяснили, почему 13-я зарплата не может быть обязательной.

Россия пенсии Хорошие новости деньги

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

08:38:23 04-12-2025

Рейтинги зарабатывают. Популисты!

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:40:04 04-12-2025

Опять Сережа - десантник лужу газирует.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:44:29 04-12-2025

Есть опасения, что не примут))

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Акакий

08:46:24 04-12-2025

Опять очередная погремушка.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

08:54:23 04-12-2025

Выборы что ли скоро? Когда будут то?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:07:08 04-12-2025

Какие достойные праздники, подарки? Пенсам бы хоть насущные потребности закрыть - обувь купить, смеситель заменить, кредит оплатить....

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:12:46 04-12-2025

какие то выборы скоро??

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:45:03 04-12-2025

Лыко да мочало - начинай сначала

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мадам

11:00:57 04-12-2025

Обожаю Миронова! Он такие хорошие предложения вносит в Госдуму, правда, пока ещё ни одно не одобрено...

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:59:12 04-12-2025

Предлагаю пенсию сделать 100 тысяч рублей и 13 не нужна.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
тамара

19:49:06 04-12-2025

Гость (09:07:08 04-12-2025) Какие достойные праздники, подарки? Пенсам бы хоть насущные ... ага, еще и сантехника надо оплачивать, я туточки вызвала сантеха по объявлению, где необходимая услуга обойдется в 1000 рублей, до пенсии оставалась 3700 рублей, решила, что нормально все будет ...он пришел, открутил-прикрутил, начал калькулятор крутить, я тысячу в руке держу наготове, а он "С вас 7750 рублей", я ему кошелек демонстрирую, мол, это все, больше нетути, согласился, даже оставил 60 рублей на буханку хлеба....какие уж тут подарки внукам, ну, можно по кусочку хлебушка привезти к праздничку...

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров