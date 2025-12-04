Депутаты предложили выплачивать 13-ю пенсию к новогодним праздникам

Депутаты предлагают ежегодную доплату в размере одной пенсии, но не менее 1,5 прожиточного минимума пенсионера

04 декабря 2025, 08:35, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фракция "Справедливая Россия" готовится внести в Государственную Думу законопроект о введении 13-й пенсии для всех российских пенсионеров, пишет РИА Новости. Согласно документу, ежегодная доплата будет производиться в конце декабря, чтобы у пожилых людей появились дополнительные средства на празднование Нового года и покупку подарков.

Автор инициативы, лидер партии Сергей Миронов пояснил, что выплата должна составлять полный размер страховой пенсии по старости получателя, но не менее 1,5 величины прожиточного минимума пенсионера по России. В 2025 году это около 22,8 тысячи рублей.

В пояснительной записке к проекту подчеркивается, что такая мера станет "ярким примером реализации государственной политики, направленной на улучшение качества жизни граждан преклонного возраста".

Миронов также напомнил, что его партия давно выступает за эту выплату и была первой, кто предложил ее ввести на законодательном уровне. Теперь инициатива будет официально рассмотрена депутатами.

Ранее в Госдуме объяснили, почему 13-я зарплата не может быть обязательной.