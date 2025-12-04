Депутаты предложили выплачивать 13-ю пенсию к новогодним праздникам
Депутаты предлагают ежегодную доплату в размере одной пенсии, но не менее 1,5 прожиточного минимума пенсионера
04 декабря 2025, 08:35, ИА Амител
Фракция "Справедливая Россия" готовится внести в Государственную Думу законопроект о введении 13-й пенсии для всех российских пенсионеров, пишет РИА Новости. Согласно документу, ежегодная доплата будет производиться в конце декабря, чтобы у пожилых людей появились дополнительные средства на празднование Нового года и покупку подарков.
Автор инициативы, лидер партии Сергей Миронов пояснил, что выплата должна составлять полный размер страховой пенсии по старости получателя, но не менее 1,5 величины прожиточного минимума пенсионера по России. В 2025 году это около 22,8 тысячи рублей.
В пояснительной записке к проекту подчеркивается, что такая мера станет "ярким примером реализации государственной политики, направленной на улучшение качества жизни граждан преклонного возраста".
Миронов также напомнил, что его партия давно выступает за эту выплату и была первой, кто предложил ее ввести на законодательном уровне. Теперь инициатива будет официально рассмотрена депутатами.
Ранее в Госдуме объяснили, почему 13-я зарплата не может быть обязательной.
08:38:23 04-12-2025
Рейтинги зарабатывают. Популисты!
08:40:04 04-12-2025
Опять Сережа - десантник лужу газирует.
08:44:29 04-12-2025
Есть опасения, что не примут))
08:46:24 04-12-2025
Опять очередная погремушка.
08:54:23 04-12-2025
Выборы что ли скоро? Когда будут то?
09:07:08 04-12-2025
Какие достойные праздники, подарки? Пенсам бы хоть насущные потребности закрыть - обувь купить, смеситель заменить, кредит оплатить....
09:12:46 04-12-2025
какие то выборы скоро??
09:45:03 04-12-2025
Лыко да мочало - начинай сначала
11:00:57 04-12-2025
Обожаю Миронова! Он такие хорошие предложения вносит в Госдуму, правда, пока ещё ни одно не одобрено...
11:59:12 04-12-2025
Предлагаю пенсию сделать 100 тысяч рублей и 13 не нужна.
19:49:06 04-12-2025
Гость (09:07:08 04-12-2025) Какие достойные праздники, подарки? Пенсам бы хоть насущные ... ага, еще и сантехника надо оплачивать, я туточки вызвала сантеха по объявлению, где необходимая услуга обойдется в 1000 рублей, до пенсии оставалась 3700 рублей, решила, что нормально все будет ...он пришел, открутил-прикрутил, начал калькулятор крутить, я тысячу в руке держу наготове, а он "С вас 7750 рублей", я ему кошелек демонстрирую, мол, это все, больше нетути, согласился, даже оставил 60 рублей на буханку хлеба....какие уж тут подарки внукам, ну, можно по кусочку хлебушка привезти к праздничку...