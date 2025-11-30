НОВОСТИОбщество

В Госдуме объяснили, почему 13-я зарплата не может быть обязательной

Депутат Бессараб пояснила, что такая выплата является правом, а не обязанностью работодателя

30 ноября 2025, 14:30, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказалась против идеи обязательного введения 13-й зарплаты для всех работников. В интервью "Ленте.ру" депутат напомнила, что подобные выплаты – это право, а не обязанность работодателя.

«Конечно, если работодатель хочет поблагодарить своих работающих, особенно если, к примеру, те показатели эффективности предприятия, которые были заложены в годовом плане, превышены, то добросовестный работодатель предоставляет своим работникам за перевыполнение плана соответствующую премию», – отметила Бессараб.

При этом парламентарий подчеркнула, что законодательного понятия "13-я зарплата" не существует, а подобные выплаты являются годовыми премиями по результатам работы.

Депутат выступила против их обязательного введения, особенно в бюджетной сфере, указав, что в коммерческом секторе такие вопросы "должен диктовать рынок, а не законодатель".

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

14:49:42 30-11-2025

Тут законодательства не причем. Все решает работодатель.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

14:52:18 30-11-2025

Гость (14:49:42 30-11-2025) Тут законодательства не причем. Все решает работодатель. ... Просто депутат знает свою задачу: подготовить "электорат".

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

14:51:23 30-11-2025

Всё понятно: прощай, "тринадцатая зарплата"
🤣
Нам тоже, когда в 2012 году заставляли перезаключать договор, лили в уши, что "да ничо не изменится, это просто для проформы, типовой договор для всех по стране". И тут же "тринадцатую" и премии как отрезало.
🤣

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:09:39 30-11-2025

И депутатов в таком разе на МРОТ посадить-что б как все...!!!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:11:25 30-11-2025

Право работодателя - и поэтому чиновники как получат годовые, квартальные премии сотнями

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

20:19:03 30-11-2025

Себе любимому можно и 15 из ФБ выдавать.

  -2 Нравится
Ответить
