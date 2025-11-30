В Госдуме объяснили, почему 13-я зарплата не может быть обязательной
Депутат Бессараб пояснила, что такая выплата является правом, а не обязанностью работодателя
30 ноября 2025, 14:30, ИА Амител
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказалась против идеи обязательного введения 13-й зарплаты для всех работников. В интервью "Ленте.ру" депутат напомнила, что подобные выплаты – это право, а не обязанность работодателя.
«Конечно, если работодатель хочет поблагодарить своих работающих, особенно если, к примеру, те показатели эффективности предприятия, которые были заложены в годовом плане, превышены, то добросовестный работодатель предоставляет своим работникам за перевыполнение плана соответствующую премию», – отметила Бессараб.
При этом парламентарий подчеркнула, что законодательного понятия "13-я зарплата" не существует, а подобные выплаты являются годовыми премиями по результатам работы.
Депутат выступила против их обязательного введения, особенно в бюджетной сфере, указав, что в коммерческом секторе такие вопросы "должен диктовать рынок, а не законодатель".
14:49:42 30-11-2025
Тут законодательства не причем. Все решает работодатель.
14:52:18 30-11-2025
Гость (14:49:42 30-11-2025) Тут законодательства не причем. Все решает работодатель. ... Просто депутат знает свою задачу: подготовить "электорат".
14:51:23 30-11-2025
Всё понятно: прощай, "тринадцатая зарплата"
🤣
Нам тоже, когда в 2012 году заставляли перезаключать договор, лили в уши, что "да ничо не изменится, это просто для проформы, типовой договор для всех по стране". И тут же "тринадцатую" и премии как отрезало.
🤣
15:09:39 30-11-2025
И депутатов в таком разе на МРОТ посадить-что б как все...!!!
15:11:25 30-11-2025
Право работодателя - и поэтому чиновники как получат годовые, квартальные премии сотнями
20:19:03 30-11-2025
Себе любимому можно и 15 из ФБ выдавать.