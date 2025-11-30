В Госдуме объяснили, почему 13-я зарплата не может быть обязательной

Депутат Бессараб пояснила, что такая выплата является правом, а не обязанностью работодателя

30 ноября 2025, 14:30, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказалась против идеи обязательного введения 13-й зарплаты для всех работников. В интервью "Ленте.ру" депутат напомнила, что подобные выплаты – это право, а не обязанность работодателя.

«Конечно, если работодатель хочет поблагодарить своих работающих, особенно если, к примеру, те показатели эффективности предприятия, которые были заложены в годовом плане, превышены, то добросовестный работодатель предоставляет своим работникам за перевыполнение плана соответствующую премию», – отметила Бессараб.

При этом парламентарий подчеркнула, что законодательного понятия "13-я зарплата" не существует, а подобные выплаты являются годовыми премиями по результатам работы.

Депутат выступила против их обязательного введения, особенно в бюджетной сфере, указав, что в коммерческом секторе такие вопросы "должен диктовать рынок, а не законодатель".

