Депутаты приняли законопроект о запрете рекламы в экстремистских соцсетях
Пока только в первом чтении
26 июля 2024, 07:31, ИА Амител
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о запрете рекламы в экстремистских и запрещенных в России соцсетях, сообщили на официальном сайте нижней палаты парламента.
По словам одного из авторов документа – Александра Хинштейна, несмотря на блокировку, многие россияне продолжают использовать Facebook* и Instagram* через VPN, что позволяет иностранным владельцам зарабатывать на российском рекламном рынке. При этом "немалый доход пускается на создание и распространение экстремистского контента", отметил парламентарий.
"Эту лазейку для недоброжелателей Россия окончательно закроет: ресурсы и платформы, которые встали на путь антироссийской борьбы, не должны и не будут зарабатывать на нашем рынке", – сказал он.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что лучше как можно быстрее возобновить доступ к Instagram*, но не в нынешних военных условиях. Однако как только ситуация изменится, нужно активировать все платформы для донесения "нашей правды" в мир.
* Facebook и Instagram запрещены в России; принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской
10:21:41 26-07-2024
левая рука не знает что творит правая. так и выживаем