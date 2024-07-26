Депутаты приняли законопроект о запрете рекламы в экстремистских соцсетях

Пока только в первом чтении

26 июля 2024, 07:31, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о запрете рекламы в экстремистских и запрещенных в России соцсетях, сообщили на официальном сайте нижней палаты парламента.

По словам одного из авторов документа – Александра Хинштейна, несмотря на блокировку, многие россияне продолжают использовать Facebook* и Instagram* через VPN, что позволяет иностранным владельцам зарабатывать на российском рекламном рынке. При этом "немалый доход пускается на создание и распространение экстремистского контента", отметил парламентарий.

"Эту лазейку для недоброжелателей Россия окончательно закроет: ресурсы и платформы, которые встали на путь антироссийской борьбы, не должны и не будут зарабатывать на нашем рынке", – сказал он.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что лучше как можно быстрее возобновить доступ к Instagram*, но не в нынешних военных условиях. Однако как только ситуация изменится, нужно активировать все платформы для донесения "нашей правды" в мир.

* Facebook и Instagram запрещены в России; принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской