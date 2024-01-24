Депутаты захотели платить россиянам, женатым более 20 лет
По задумке авторов инициативы, сумма выплат составит от 20 до 30 тысяч рублей
24 января 2024, 08:44, ИА Амител
Группа сенаторов и депутатов Госдумы от ЛДПР внесла на рассмотрение законопроект о дополнительных выплатах для людей, состоящих в браке 20 и более лет.
Как пишет ТАСС, проект предлагает установить единовременные денежные выплаты к юбилею совместной жизни в размере:
- 20 тысяч рублей за 20 лет брака;
- 25 тысяч рублей за 25 лет брака;
- 30 тысяч рублей за 30-70 лет брака.
Получить деньги на юбилей смогут только граждане РФ, постоянно проживающие в стране, если их брак не прекращался и не был признан судом недействительным.
Инициаторы обосновали необходимость такой нормы тем, что сегодня единовременные денежные выплаты к юбилеям совместной жизни осуществляются лишь некоторыми местными органами и субъектами РФ за счет собственных бюджетных средств, но на федеральном уровне такой практики пока попросту нет.
Предполагается, что законопроект вступит в силу с 1 июля. Однако пока правительство не поддержало его, указывая на отсутствие проработанного механизма осуществления выплат и обоснования первоначального права на выплату.
08:54:33 24-01-2024
Из своих карманов захотели платить?
10:30:12 24-01-2024
Гость (08:54:33 24-01-2024) Из своих карманов захотели платить?... Нет, из твоих.
08:59:55 24-01-2024
Если к озвученным суммам хотя бы нолик добавить (а лучше-два), то получится весьма достойное предложение. А так - очередной пшик ни о чем. Как говорится, пукнули в лужу - и только круги по воде...
09:07:22 24-01-2024
А я рада такому закону! В этом году мы с мужем будем праздновать 25 лет совместно жизни и 25 тысяч рублей нам совсем не помешает!!!
09:39:39 24-01-2024
горожанка (09:07:22 24-01-2024) А я рада такому закону! В этом году мы с мужем будем праздно... Он бы рад свои отдать,только быть холостым!
13:58:52 24-01-2024
горожанка (09:07:22 24-01-2024) А я рада такому закону! В этом году мы с мужем будем праздно... Вы же в этом году будете праздновать, а не в следующем. А закон для начала должен вылежаться, затем обсудиться и только потом приняться. И примется он только с 1 числа следующего за принятием года, как это обычно бывает. Но, не переживайте, если закон примется, то на 30-летие совместной жизни точно уже получите.
09:47:34 24-01-2024
А блин 20 лет уже прошло, выплатят за это или как?
10:33:51 24-01-2024
Гость (09:47:34 24-01-2024) А блин 20 лет уже прошло, выплатят за это или как? ... Выпал из списка - отсчет будет со второй двадцатки
09:55:21 24-01-2024
С учетом статистики разводов 70-80%, таких долгих браков скоро совсем не будет. Как приятно раздавать людям обещания за которые потом не придется даже платить. Не правда ли?
10:15:58 24-01-2024
Тоже интересно, если 25 было в прошлом году, то теперь ждать 4 года?
10:31:09 24-01-2024
Откуда вы все беретесь? Все поразводились уже на несколько раз.
10:32:23 24-01-2024
А если 100 лет вместе прожили? почему нет цифры? Уменя год за 5 идет
10:40:23 24-01-2024
а если прожили уже 50лет совместно что нибудь дадут?
21:51:02 24-01-2024
гость (10:40:23 24-01-2024) а если прожили уже 50лет совместно что нибудь дадут?... А если 57?
11:36:20 24-01-2024
Жаль, что проект ЛДПР, а не ЕР. Вряд ли реализуют, а так неплохо придумали, молодцы.
12:04:20 24-01-2024
Гость (11:36:20 24-01-2024) Жаль, что проект ЛДПР, а не ЕР. Вряд ли реализуют, а так неп... конечно, ЕдРо могут придумать только какую-нибудь дичь
12:14:21 24-01-2024
В год семьи можно наградить такие пары, при условии, что живут, хотя бы, в рамках закона и в семье 2 и более детей. Есть пары которые всю жизнь, от безвыходности живут совместно в браке, мучаются от вражды, ненависти - погрязли в скандалах, драках, изменах не имея потомства или разнесчастных детей (их тоже наградить?)
12:19:18 24-01-2024
Может быть, эти деньги на лечение больных детей отдать, чтобы по телевизору не собирали? Это моё мнение.
13:13:26 24-01-2024
горожанка (09:07:22 24-01-2024) А я рада такому закону! В этом году мы с мужем будем праздно... ....вы о чем? закон примут и начнется отчет времени. в думе дураков нет, законы принимают так, что как можно меньше денег платить( на себе испытано). эффективное закононаписание. и баба с возу и волки сыты ;)))
14:30:18 24-01-2024
горожанка 09:07:22 24-01-2024 А я рада такому закону! В этом году мы с мужем будем праздновать 25 лет совместно жизни и 25 тысяч рублей нам совсем не помешает!!!===================== Горожанка, а про японскую губозакаточную машинку слышала? Вбросы обещаний, которые сейчас льются, как из рога изобилия, это психологическая уловка для выбора 17 марта, а после буде,т как Матвиенко, я пошутила со счастьем.
16:38:16 24-01-2024
ЛДПР старательно пытается следовать заветам своего ушедшего вождя - выдвигать наиболее долбанутые инициативы, чтобы напоминать о своём существовании.
02:55:34 25-01-2024
Главное не за года, а за результат. Самое главное рождение и воспитание минимум троих детей, за вклад в ВВП страны и приумножение ее богатства, за верность друг другу, за исполнение обязанностей граждан не совершение правонарушений, за исполнение нравственно духовных правил и многие другие может быть и не эти условия. Ине за 20 лет а каждые пять лет по 500 000. УКреплять семью так укреплять.
11:21:25 25-01-2024
20 миллионов пожалуйста: D