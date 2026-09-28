"Деревья болеют". Часть леса на Алтае может погибнуть через десять лет, что изменит климат
К такому прогнозу пришла ученый АлтГУ Людмила Долгачева
28 сентября 2026, 09:15, ИА Амител
Отдельные лесные участки Алтайского края могут полностью погибнуть в ближайшие десять лет. Критический процесс развивается постепенно: деревья сначала ослабевают, затем их поражают вредители и болезни. Если лес не успеет восстановиться, это может повлиять на климат, почвы и сельское хозяйство региона. Об этом в подкасте "Научно доказано" рассказала старший преподаватель кафедры физической географии и геоинформационных систем Алтайского государственного университета Людмила Долгачева. Такой прогноз относится к территориям, которые уже сильно пострадали от лесопатологических процессов и приближаются к точке невозврата.
Лес погибает постепенно
По словам ученого, усыхание леса нельзя рассматривать как одномоментное событие. Сначала дерево ослабевает — ему может не хватать воды и питательных веществ. После этого повышается его уязвимость перед вредителями и болезнями.
"Деревья болеют. Лес заболевает. То есть все как при обычной болезни человека", — объяснила Долгачева.
Процесс проходит несколько стадий. Сначала дерево находится на начальном этапе повреждения, затем состояние ухудшается, связи с экосистемой постепенно нарушаются. На критической стадии восстановить дерево уже невозможно, и оно полностью отмирает. Ослабление древостоя также приводит к появлению бурелома и повышает риск пожаров.
По данным исследования Долгачевой, одной из основных проблем лесов Алтайского края является усыхание. Среди факторов, которые она выделяет, — подтопление и распространение жука-короеда, полиграфа уссурийского. В 2016 году из-за подъема уровня грунтовых вод около 24 тыс. га сосновых лесов оказались в зоне подтопления. Еще одна проблема возникла после обнаружения в 2012 году жука-короеда. По данным исследования, насекомое поражает хвойные и лиственные деревья, а отдельные очаги могут расширяться.
Климат меняется
Исчезновение отдельных лесных участков может иметь последствия не только для самих деревьев. Лес выполняет климаторегулирующую функцию и влияет на влажность и движение воздушных масс.
Если леса станет меньше, ветровые процессы могут усилиться. В результате плодородный верхний слой почвы будет более уязвим для выдувания, а перепады температуры и влажности могут стать более резкими. Особое значение это имеет для Алтайского края как аграрного региона. Лесополосы, в частности, защищают поля от ветра, задерживают снег и помогают сохранять влагу в почве.
Уже сейчас, по словам Долгачевой, в некоторых лесных сообществах появляются растения, характерные для степи, в том числе ковыль и типчак. Степные ландшафты постепенно заходят на лесные территории.
Если лес будет продолжать сокращаться, степь может занять значительную часть освободившихся территорий. Это, как считает ученый, создает риск опустынивания и засушливости, усиления ветров и резких перепадов температур. Следом могут активизироваться процессы ветровой эрозии и потери плодородного слоя почвы.
"Хвойному лесу при наличии семенной базы может потребоваться 50–70 лет для естественного восстановления. При этом на выгоревших территориях быстрее распространяются лиственные породы — береза, осина и другие деревья", — пояснила ученый.
Выпуск подкаста "Научно доказано" с Людмилой Долгачевой смотрите 1 октября на amic.ru.
09:21:36 28-09-2026
под шумок пилите скорее и продавайте за бугор
09:28:11 28-09-2026
Естественный процесс. Лес всё равно восстановится на прежнем месте, если человек не будет этому мешать. Даже ленточные боры после массового уничтожения в 18..19 веках, за исключением алейской ленты восстановились полностью
09:34:35 28-09-2026
Травить не пробовали как это делали во времен СССР?
09:34:41 28-09-2026
В Горном лес активно начинает расти выше 2500 м. Там, где еще 50 лет назад лежал ледник, уже вовсю молодая поросль.
09:35:23 28-09-2026
интересно, на каких условиях будут заключены договоры аренды леса.
Санитарная рубка, наверное, не то что бесплатной будет, за нее из бюджета неплохо будут доплачивать.
не думаю, что пометят каждое дерево
А вообще, слышал, что 200 лет назад была атомная война, поэтому в сибири такой лес молодой :-)
09:41:34 28-09-2026
Лесополосы как при тов. Сталине сажать надо.
Диагноз есть, прогноз есть, а мер нет.
09:43:31 28-09-2026
В природе все циклично, если где-то поднялся уровень грунтовых вод, значит, такое раньше уже было.
Кстати, где именно уровень поднялся?
10:20:18 28-09-2026
В Бийске под шумок вырезки больных деревьев "Алтай Лес" такие деляны выпиливает!!!, а рядом реально больные деревья стоят не тронутые!!!,.....
10:56:44 28-09-2026
медведь-шатун (10:20:18 28-09-2026) В Бийске под шумок вырезки больных деревьев "Алтай Лес" таки... Больные деревья оставляют чтобы через годик-другой обосновать необходимость еще одной санитарной рубки.
И их снова оставят. Как образец больного леса.
10:46:10 28-09-2026
а олтайлес цинично и беспринципно этот лес валит
13:22:36 28-09-2026
гость (10:46:10 28-09-2026) а олтайлес цинично и беспринципно этот лес валит... Олтайлесу надо выделить степной участок. Пусть посадят там лес и спилят через 50 лет, тогда вопросов к ним не будет
14:33:22 28-09-2026
Видел, как на о.Сахалин, на севере, лет 50 назад закупали лес японцы. Им выделяется участок, его вырезают полностью, позже собираются веточки и все, что можно отнести к деревьям. Остается голая земля!! Даже пней нет. Еще позже, они-же засаживали вырезанные площади, согласно договору. Стволы обрабатываются на месте от сучков и пр... Заворачиваются в промасленную или бумагу, или ткань- серого цвета. Аккуратно грузят на сухогруз и привет семье.