"Деревья болеют". Часть леса на Алтае может погибнуть через десять лет, что изменит климат

К такому прогнозу пришла ученый АлтГУ Людмила Долгачева

28 сентября 2026, 09:15, ИА Амител

Лес после засыхания / Фото: создано в ChatGPT

Отдельные лесные участки Алтайского края могут полностью погибнуть в ближайшие десять лет. Критический процесс развивается постепенно: деревья сначала ослабевают, затем их поражают вредители и болезни. Если лес не успеет восстановиться, это может повлиять на климат, почвы и сельское хозяйство региона. Об этом в подкасте "Научно доказано" рассказала старший преподаватель кафедры физической географии и геоинформационных систем Алтайского государственного университета Людмила Долгачева. Такой прогноз относится к территориям, которые уже сильно пострадали от лесопатологических процессов и приближаются к точке невозврата.

Лес погибает постепенно

По словам ученого, усыхание леса нельзя рассматривать как одномоментное событие. Сначала дерево ослабевает — ему может не хватать воды и питательных веществ. После этого повышается его уязвимость перед вредителями и болезнями.

"Деревья болеют. Лес заболевает. То есть все как при обычной болезни человека", — объяснила Долгачева.

Процесс проходит несколько стадий. Сначала дерево находится на начальном этапе повреждения, затем состояние ухудшается, связи с экосистемой постепенно нарушаются. На критической стадии восстановить дерево уже невозможно, и оно полностью отмирает. Ослабление древостоя также приводит к появлению бурелома и повышает риск пожаров.

По данным исследования Долгачевой, одной из основных проблем лесов Алтайского края является усыхание. Среди факторов, которые она выделяет, — подтопление и распространение жука-короеда, полиграфа уссурийского. В 2016 году из-за подъема уровня грунтовых вод около 24 тыс. га сосновых лесов оказались в зоне подтопления. Еще одна проблема возникла после обнаружения в 2012 году жука-короеда. По данным исследования, насекомое поражает хвойные и лиственные деревья, а отдельные очаги могут расширяться.

Климат меняется

Исчезновение отдельных лесных участков может иметь последствия не только для самих деревьев. Лес выполняет климаторегулирующую функцию и влияет на влажность и движение воздушных масс.

Если леса станет меньше, ветровые процессы могут усилиться. В результате плодородный верхний слой почвы будет более уязвим для выдувания, а перепады температуры и влажности могут стать более резкими. Особое значение это имеет для Алтайского края как аграрного региона. Лесополосы, в частности, защищают поля от ветра, задерживают снег и помогают сохранять влагу в почве.

Уже сейчас, по словам Долгачевой, в некоторых лесных сообществах появляются растения, характерные для степи, в том числе ковыль и типчак. Степные ландшафты постепенно заходят на лесные территории.

Если лес будет продолжать сокращаться, степь может занять значительную часть освободившихся территорий. Это, как считает ученый, создает риск опустынивания и засушливости, усиления ветров и резких перепадов температур. Следом могут активизироваться процессы ветровой эрозии и потери плодородного слоя почвы.

"Хвойному лесу при наличии семенной базы может потребоваться 50–70 лет для естественного восстановления. При этом на выгоревших территориях быстрее распространяются лиственные породы — береза, осина и другие деревья", — пояснила ученый.

Выпуск подкаста "Научно доказано" с Людмилой Долгачевой смотрите 1 октября на amic.ru.