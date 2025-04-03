Деревянные избы и стеклянные башни: как меняется частный сектор в центре Барнаула
Переулок Ядринцева скоро будет не узнать
03 апреля 2025, 07:00, ИА Амител
Барнаул сегодня переживает эпоху больших строительных перемен. Обширная территория, очерченная проспектом Строителей, улицей Партизанской, переулком Ядринцева и улицей Челюскинцев, стала ареной масштабной трансформации. Несколько лет назад был утвержден амбициозный план развития: снос старого частного сектора и возведение на его месте современных многоквартирных домов и необходимой социальной инфраструктуры.
Однако городское развитие – это живой организм. Утвержденный план не стал застывшей догмой. Застройщики регулярно вносят коррективы: меняют расположение и количество зданий, их этажность и другие ключевые параметры, адаптируя проекты к текущим реалиям и возможностям.
Прямо сейчас этот район напоминает большую строительную площадку. Новые жилые комплексы активно растут на углу Партизанской и Ядринцева, на Песчаной, Димитрова, Шевченко. Например, на Димитрова, 150, компания "Т-Строй" возводит современный ЖК на 87 квартир с подземным паркингом и зоной отдыха, включая барбекю. Интересно, что этот участок имеет свою историю: долгие годы он стоял заброшенным после неудачной попытки строительства 16-этажки компанией "Стройгаз" почти десять лет назад. В другом квартале, между Молодежной, Шевченко и Ядринцева, первоначальный проект из "свечки" и длинного корпуса трансформировался в идею двух зеркальных трехподъездных домов. И это лишь часть текущих строек, в то время как другие площадки только ожидают своего часа.
Наш фоторепортаж – это прогулка по сегодняшнему "Строителю". Здесь, на стыке эпох, можно увидеть удивительное соседство: ветхие деревянные домики, свидетели прошлого века, доживают свои дни рядом со стремительно растущими современными высотками.
08:45:51 03-04-2025
Господа строители, валите на окраины...Хватит калечить город и судьбы людей своими точечными застройками.
08:59:37 03-04-2025
Дюша (08:45:51 03-04-2025) Господа строители, валите на окраины...Хватит калечить город... Тебе, болезному на каком снимке избушка гнилая приглянулась?
09:13:08 03-04-2025
Гость (08:59:37 03-04-2025) Тебе, болезному на каком снимке избушка гнилая приглянулась?... Вместо этой избушки должен стоять современный дом такой же этажности...Максимум таунхаусы...
10:04:47 03-04-2025
Дюша (09:13:08 03-04-2025) Вместо этой избушки должен стоять современный дом такой же э... Дюша, ты предпенсионный профан. С какого перепуга там должны быть только таун-хаусы? С какого мы вообще должны уделять внимание твоим словам? Ты кто? Архитектор? Ты дизайнер? Как со своими собаками, так и со своим убогим мнением по архитектуре - ты тут никому не интересен.
10:53:12 03-04-2025
Гость (10:04:47 03-04-2025) Дюша, ты предпенсионный профан. С какого перепуга там должны... А ты чего свою истерику закатил?
14:52:37 03-04-2025
Гость (10:53:12 03-04-2025) А ты чего свою истерику закатил?... Красные дни у нее...
Сейчас подружек позовет и меня заминусуют.
10:59:15 03-04-2025
Гость (10:04:47 03-04-2025) Дюша, ты предпенсионный профан. С какого перепуга там должны... Я архитектор и дизайнер...И с 90-х годов в строительстве и отделке...И член многих круглых столов по сохранению исторического наследия...И мы имеем благодарности от гор.архитектуры и администрации за восстановление двух исторических памятников...Так что мое мнение многих интересует. То, что Вы не в их числе говорит только о Вашем месте в этих процессах.
11:09:23 03-04-2025
Дюша (10:59:15 03-04-2025) Я архитектор и дизайнер...И с 90-х годов в строительстве и о... Понятно, заметно, бесполезные сотрясатели воздуха
11:13:04 03-04-2025
Дюша (10:59:15 03-04-2025) Я архитектор и дизайнер...И с 90-х годов в строительстве и о... Ваш круглый стол вместе с вашими идеями давно пора разогнать пинками под зад ... Разваливающиеся халупы в центре, над которыми вы трясетесь - тому яркое доказательство. Вашими усилиями ни один нормальный подрядчик ни в коем случае не соглашается работать на объектах с культурным наследием, потому что вы весь мозг вынесете. Знаю о чем говорю, сталкивался. А халупы пусть разваливаются дальше.
13:35:54 03-04-2025
Гость (11:13:04 03-04-2025) Ваш круглый стол вместе с вашими идеями давно пора разогнать... Я вижу, что ты читать не умеешь...Ты сталкивался, а я реставрировал...Из развалин до первоклассных обновленных зданий. Это вам не человейники втыкать. Хотя и 20-ти этажку строил. К чести сказать на Ленинградской, а не на Ядринцева. И на круглые столы попадал как практик, а не как сочувствующий "Наследию", которое реально мозг выносило всем.
11:21:19 03-04-2025
Дюша (10:59:15 03-04-2025) Я архитектор и дизайнер...И с 90-х годов в строительстве и о... Рыцарь круглого стола) обладатель грамот от Колганова и Савинцева) ну, конечно, архитектор)) как я сразу не разглядел…
11:38:29 03-04-2025
Дюша (10:59:15 03-04-2025) Я архитектор и дизайнер...И с 90-х годов в строительстве и о... И мореплаватель, лаборант, кассир, мэр Нахаловки и даже немножко Илон Маск
13:36:50 03-04-2025
Гость (11:38:29 03-04-2025) И мореплаватель, лаборант, кассир, мэр Нахаловки и даже немн... Господа, ваше мнение очень важно для нас...Ваш номер 275...
15:34:05 03-04-2025
Дюша (10:59:15 03-04-2025) Я архитектор и дизайнер...И с 90-х годов в строительстве и о... Ты ж дохтуром числился на прошлой неделе. Как так? Многогранный ты наш.
16:08:24 03-04-2025
Гость (15:34:05 03-04-2025) Ты ж дохтуром числился на прошлой неделе. Как так? Многогран... Ой, поймал...Ой, уличил...:-)...Пойми, талант - талантлив во всем. Завидуй молча.
16:42:15 03-04-2025
Дюша (16:08:24 03-04-2025) Ой, поймал...Ой, уличил...:-)...Пойми, талант - талантлив во... Дюша, ну если бы я лично тебя не знал и не понимал кто ты есть, я возможно и засомневался бы. Но, увы. Я знаю кто ты есть. И никем из перечисленных тобой ты не являешься. И с талантом ты уже слишком перегнул палку. Твой максимальный талант - лаяться в интернете.
09:00:35 04-04-2025
Гость (16:42:15 03-04-2025) Дюша, ну если бы я лично тебя не знал и не понимал кто ты ес... Ваше мнение очень важно для нас...Особенно мне важно мнение анонимного гостя. А как знаток моей персоны можешь опровергнуть мои слова в любой части. Я не биолог и не закончил АГУ с красным дипломом? Я не строитель? Я не музыкант? Не художник, ни поэт? Я не дизайнер? И вообще. Как говорили в фильме "Охотники за привидениями, если тебя спрашивают Бог ты или нет, всегда говори БОГ!
14:23:02 03-04-2025
Гость (10:04:47 03-04-2025) Дюша, ты предпенсионный профан. С какого перепуга там должны... А ты кто? Как тебя звать? Чем ты отметилось в границах города, кроме коричневых загагулин вдоль тротуаров? Почему твое мнение должно быть выше? Только потому что это твое мнение? А ты архитектор? Или в детстве в художественную школу ходил и вкус тебе привили?
16:46:37 03-04-2025
Гость (14:23:02 03-04-2025) А ты кто? Как тебя звать? Чем ты отметилось в границах город... Коричневые загогулины вдоль тротуаров? Это о чем вообще было сказано?)) нет, я не архитектор и не дизайнер. И я не претендую на то, что мое мнение должно быть выше другого. Мое мнение есть и я его высказываю. Мне мое мнение высказывать по этому вопросу позволяет насмотренность как это решается в других городах нашей страны и мира. И да, я не приемлю безапелляционных утверждений, тем более от 60-ти летних неудачников.
19:43:51 03-04-2025
Гость (16:46:37 03-04-2025) Коричневые загогулины вдоль тротуаров? Это о чем вообще было... Так ты насмотрелся и теперь из себя начал опыт "выдавливать" ? Вопросов больше нет. Шапку поправь! (с)
16:32:36 03-04-2025
Дюша (09:13:08 03-04-2025) Вместо этой избушки должен стоять современный дом такой же э... Кому должен?
15:14:00 03-04-2025
Дюша (08:45:51 03-04-2025) Господа строители, валите на окраины...Хватит калечить город... Окраина и так застраивается, задолбали уже, павлик, попова, власихинская перегружены, пусть теперь колом у вас все стоит) благо улочки это плзволяют)))
09:02:33 03-04-2025
Интересно, только дюше нравятся развалюхи в центре города?
09:16:12 03-04-2025
Гость (09:02:33 03-04-2025) Интересно, только дюше нравятся развалюхи в центре города?... Дюша помнит этот город таким, когда на Никитина собирали шампиньоны на газонах...Старая часть должна оставаться малоэтажной. Это не значит, что дома должны оставаться развалинами. Просто разрешение на строительство в этих местах должно даваться только на малоэтажное (не больше трех этажей)...
11:31:15 03-04-2025
Дюша (09:16:12 03-04-2025) Дюша помнит этот город таким, когда на Никитина собирали шам... Барнаул - это столица субъекта Федерации, это по определению не может быть деревней. А грибы и ягоды собирают в деревнях, лесах и лугах, но никак не в городах. Как выглядит типичный американский город - есть даунтаун с деловой и административной составляющей - это центр города. И есть окраины - одноэтажные/двухэтажные дома вдалеке от центра. Это правильное распоряжение земельным ресурсом. Про Европу мне не надо говорить - там другие площади, там другая плотность расселения жителей, там между населенными пунктами бывает 10 минут по трассе, а бывает, что один плавно перетекает в другой. Это исторически так сложилось. В наших условиях город должен быть городом, а деревня - вне города. У нас и так, кроме Барнаула в крае нет ничего соответствующего названию город. Ну не Бийск же или Рубцовск.
13:54:49 03-04-2025
Гость (11:31:15 03-04-2025) Барнаул - это столица субъекта Федерации, это по определению... Сам то понял, что сказал? Малоэтажная Америка!!! Человейники там только для нищебродов и их место - гетто! В центре офисы и магазины...Там жилья практически НЕТ!!! Гостинницы в лучшем случае. Плюс исторические дома, которые охраняются законом. Почитай, как в СентЛуисе целый район многоэтажек снесли...И почему. Многоэтажки строили в 50-е годы...
16:50:36 03-04-2025
Дюша (13:54:49 03-04-2025) Сам то понял, что сказал? Малоэтажная Америка!!! Человейники... Рассказать тебе про стоимость квартир в Нью-Йорке в районе центрального парка или таймс-сквер или ты сам сможешь загуглить?
09:01:46 04-04-2025
Гость (16:50:36 03-04-2025) Рассказать тебе про стоимость квартир в Нью-Йорке в районе ц... Это исключения...
09:06:28 04-04-2025
Гость (16:50:36 03-04-2025) Рассказать тебе про стоимость квартир в Нью-Йорке в районе ц... Тем более это Нью-Йорк...Единственный в своем роде в США, где был эксперимент по жилым многоэтажкам...Все остальные многоэтажки - атрибуты промышленных городов, которые после краха промышленности превратились в гетто. В Барнауле промышленности НЕТ. Нет никакой необходимости в жилье для десятков тысяч работяг.
09:18:21 03-04-2025
Гость (09:02:33 03-04-2025) Интересно, только дюше нравятся развалюхи в центре города?... И уж мне точно не нравятся убогие бетонные коробки до небес...Но мы ведь понимаем, что всё дело в наживе, а не в красоте и удобстве граждан...
09:11:10 03-04-2025
Интересно, только дюше нравятся развалюхи в центре города?.....................Дюше ещё и бешенные собаки нравятся,которые людей калечат.
09:38:06 03-04-2025
Гость (09:11:10 03-04-2025) Интересно, только дюше нравятся развалюхи в центре города?..... Дюше нравятся здоровые собаки...Которые есть друзья человека.
09:41:04 03-04-2025
Не у всех развалюхи. Один дом со всех сторон сформировали.Ему не дали шанса выжить.Тяжелая техника,бурение,вколачивает свай.Вот эти "красоты"многоэтажные разваливаться будут уже через лет 5.А наши дома стоят по 100 лет.и ещё стольн бы стояли,но нет,надо человейники натыкать.Тьфу
10:01:38 03-04-2025
Кира (09:41:04 03-04-2025) Не у всех развалюхи. Один дом со всех сторон сформировали.Ем... Ваши развалюхи мы видим на фото, не надо нам втирать дичь. И про то что МКД начнут сыпаться через 5 лет - а давайте с вами на деньги поспорим? Кира, вы готовы хотя бы 5000 поставить на свой прогноз? Я готов с вами заключить пари: что нет, новые дома будут в порядке.
10:49:49 03-04-2025
Гость (10:01:38 03-04-2025) Ваши развалюхи мы видим на фото, не надо нам втирать дичь. И... Тот же солар - дому несколько лет, а уже весь сыпется (трещины, штукатурка осыпается)
09:49:31 03-04-2025
В статье пишут только про многоэтажки. А дороги? А зоны отдыха? Лепят друг на друга.
09:50:18 03-04-2025
вы сначала ПЕРЕУЛОК Ядринцева приведите к ГОСТу "Улица". А потом уже возводите МНОГОЭТАЖКИ сколько влезет. Позорники! Лепят на переулке многоэтажки, вместо положенных 2-3 этажа!!! Совсем деньги закрыли глаза!
Посмотрите как должно выглядеть строительство на примере недавно отремонтированного участка улицы Короленко от переулка Ядринцева до переулка Циолковского . Вот такая малоэтажная урбанистическая среда должна быть в районе Ядринцева, а не этот человейнический ужас!
10:26:53 03-04-2025
Хитрилко (09:50:18 03-04-2025) вы сначала ПЕРЕУЛОК Ядринцева приведите к ГОСТу "Улица". А п... Кем положено? Есть ГОСТ/СНИП какой? Или это только вашему и Дюшеса мнению?
11:06:26 03-04-2025
Гость (10:26:53 03-04-2025) Кем положено? Есть ГОСТ/СНИП какой? Или это только вашему и ... Тут и ГОСТов не надо...Дорога из двух полос...С одной стороны и так девятки. Сейчас со второй воткнут и капут. Хрен проедешь. Хоть светофор и воткнули на Партизанскую, но проблему пробок это не решит. Где школы, детсады? Больницы? Где достаточные коммуникации?
10:44:35 03-04-2025
Прикупил такую же избушку на шести сотках. Планирую ляпов за 20-25 застройщику продать.
11:22:33 03-04-2025
Васян (10:44:35 03-04-2025) Прикупил такую же избушку на шести сотках. Планирую ляпов за... Убойный бизнес-план. Железобетонный.
11:35:15 03-04-2025
Гость (11:22:33 03-04-2025) Убойный бизнес-план. Железобетонный.... Чем же плох?
11:52:29 03-04-2025
Васян (10:44:35 03-04-2025) Прикупил такую же избушку на шести сотках. Планирую ляпов за... Гы, хитрован
13:17:12 03-04-2025
Musik (11:52:29 03-04-2025) Гы, хитрован... У застройщика выбора нет. Ему же надо торговые помещения на первом этаже, с выходом на Ядринцева. А тут моя избушка. Стопудняк купит за мою цену. А не захочет - да и ладно. Нет 25 ляпов сейчас - не расстроюсь.
11:08:46 03-04-2025
ещё и бешенные собаки нравятся,которые людей калечат.----- да людишки и сами прекрасно с этим справляются! 😏 статистику посмотрите, ну или хотя бы новости, особенно предпочитают родственников своих, прям по людски.
12:13:02 03-04-2025
Всё бы ничего, но дикая скученность населения в стекловатниках и вентиляция с одной трубой на всех делает их очагами непрерывного перекрёстного заражения живущих там друг от друга, что неминуемо садит иммунитет, здоровье и сокращает жизнь на десятилетия. Поэтому я в таких "дворцах" никогда жить не буду и стараюсь обходить их стороной, как очаги всякой заразы.
12:58:51 03-04-2025
Да пусть эти трущобы лепят в Старом городе, лишь бы в Центр не лезли. Хотя, Старый город, он наверное потому и стары город, что здания там должны быть с историей.
19:46:09 03-04-2025
Кто минусует, тот хочет жить в этих человейниках, про дороги, школы, детские сады и прочее забыли?
07:40:54 04-04-2025
Гость (19:46:09 03-04-2025) Кто минусует, тот хочет жить в этих человейниках, про доро... Не обращай внимания, они тут на зарплате.
07:50:26 04-04-2025
Гость (19:46:09 03-04-2025) Кто минусует, тот хочет жить в этих человейниках, про доро... Плюсующие желают жить в гнилых избушках при отсутствующих дорогах, детсадах и школах. Ах да и при туалетах на улице.
09:12:28 04-04-2025
Гость (07:50:26 04-04-2025) Плюсующие желают жить в гнилых избушках при отсутствующих до... У меня "избушка" со всеми удобствами...Даже с баней внутри...Уличный сортир оставил для туристов из Германии...
09:23:26 04-04-2025
Дюша (09:12:28 04-04-2025) У меня "избушка" со всеми удобствами...Даже с баней внутри..... тебе, болезному, говорили - фото посмотри. Избушечник.
09:55:45 04-04-2025
Гость (09:23:26 04-04-2025) тебе, болезному, говорили - фото посмотри. Избушечник. ... И что? На этом месте плохо бы смотрелись таунхаусы? Или просто современные частные дома? Подозреваю, что желающих бы нашлось не мало...
14:07:51 04-04-2025
Дюша (09:55:45 04-04-2025) И что? На этом месте плохо бы смотрелись таунхаусы? Или прос... На кой черт село в центе города.
09:14:27 04-04-2025
Я так понимаю, у людей заказ был на раскручивание новостойки...А тут такой отпор от горожан. Обыдно, да?
12:50:43 04-04-2025
Точно. Нагнали джамшутов со своих строек, заминусили по полной.
Ну а чего говорить. В нашей деревне кстати теперь всё можно. Застроить парк напротив главного театра региона - пожалуйста. Воткнуть возле крупнейшего транспортного узла - ЖД вокзала и Авто вокзала вместо коммуникаций здоровенный жилой комплекс - тоже можно! Деньги не пахнут. Кому какое дело до самого бедного региона. Интересно, почему такой передовой опыт не возьмет например Новосибирск? Там столько места возле Оперного театра, на пять комплексов многоэтажных хватит!
т
14:07:06 04-04-2025
Хитрилко (12:50:43 04-04-2025) Точно. Нагнали джамшутов со своих строек, заминусили по полн... Там при кАмунистах все застроили. Расслабься.
10:10:10 05-04-2025
А дороги почему не прилагаются к строительству дома? За счет застройщика.. Как минимум трехполосные.. Школы, сады, поликлиника? Ваш план не удачный
13:14:54 17-04-2025
Дюша (08:45:51 03-04-2025) Господа строители, валите на окраины...Хватит калечить город... Я не знаю как их назвать эти фирмы и застройщики, но пусть валят и украшают окраины, город весь изуродовали