Деревянные избы и стеклянные башни: как меняется частный сектор в центре Барнаула

Переулок Ядринцева скоро будет не узнать

03 апреля 2025, 07:00, ИА Амител

Частный сектор в переулке Ядринцева, апрель 2025 год / Фото: amic.ru

Барнаул сегодня переживает эпоху больших строительных перемен. Обширная территория, очерченная проспектом Строителей, улицей Партизанской, переулком Ядринцева и улицей Челюскинцев, стала ареной масштабной трансформации. Несколько лет назад был утвержден амбициозный план развития: снос старого частного сектора и возведение на его месте современных многоквартирных домов и необходимой социальной инфраструктуры.

Однако городское развитие – это живой организм. Утвержденный план не стал застывшей догмой. Застройщики регулярно вносят коррективы: меняют расположение и количество зданий, их этажность и другие ключевые параметры, адаптируя проекты к текущим реалиям и возможностям.

Прямо сейчас этот район напоминает большую строительную площадку. Новые жилые комплексы активно растут на углу Партизанской и Ядринцева, на Песчаной, Димитрова, Шевченко. Например, на Димитрова, 150, компания "Т-Строй" возводит современный ЖК на 87 квартир с подземным паркингом и зоной отдыха, включая барбекю. Интересно, что этот участок имеет свою историю: долгие годы он стоял заброшенным после неудачной попытки строительства 16-этажки компанией "Стройгаз" почти десять лет назад. В другом квартале, между Молодежной, Шевченко и Ядринцева, первоначальный проект из "свечки" и длинного корпуса трансформировался в идею двух зеркальных трехподъездных домов. И это лишь часть текущих строек, в то время как другие площадки только ожидают своего часа.

Наш фоторепортаж – это прогулка по сегодняшнему "Строителю". Здесь, на стыке эпох, можно увидеть удивительное соседство: ветхие деревянные домики, свидетели прошлого века, доживают свои дни рядом со стремительно растущими современными высотками.