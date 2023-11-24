Дом рассчитан на проживание почти 350 человек

24 ноября 2023, 08:15, ИА Амител

Проект застройки ЖК на ул. Шевченко, 135 / Фото: ООО ПН "Новые технологии", ООО "Структура"

Многоэтажный дом на 240 квартир построят на ул. Шевченко, 135 (пересечение с пер. Ядринцева). Эскизы здания представили на градсовете в начале октября, а уже в конце ноября застройщик получил положительное заключение на проект. При этом площадку под ЖК девелопер начал готовить еще в конце лета.

Многоэтажку будет строить компания "Авангард". Ранее она уже возвела два дома по ул. Крупской, 118 и 124. Планируемое 16-этажное здание запроектировано Г-образным, двухсекционным, рассчитанным на 240 квартир от "однушек" до просторных четырехкомнатных.

Проект застройки ЖК на ул. Шевченко, 135 / Фото: ООО ПН "Новые технологии", ООО "Структура"

Во дворе предусмотрена зона общего пользования – парковая территория для отдыха жителей. Также в квартале будут площадки для детей и отдыха взрослого населения.

В двухъярусном подземном паркинге под двором архитекторы разместили около 100 машино-мест. Еще парковки предусмотрены вдоль пер. Ядринцева. На градсовете докладчик заявил, что инвестор вел переговоры о выкупе соседних участков, чтобы организовать там дополнительную парковку.

Двор дома сделают закрытым для легкового транспорта с возможностью проезда спецтехники. Первый этаж дома отдадут под предприятия общественного назначения. Есть вероятность, что плоская кровля дома будет эксплуатируемой. На ней могут разместить детскую площадку, оборудованную спортивными снарядами.