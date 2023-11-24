16-этажный ЖК с эксплуатируемой кровлей разрешили строить в центре Барнаула
Дом рассчитан на проживание почти 350 человек
24 ноября 2023, 08:15, ИА Амител
Многоэтажный дом на 240 квартир построят на ул. Шевченко, 135 (пересечение с пер. Ядринцева). Эскизы здания представили на градсовете в начале октября, а уже в конце ноября застройщик получил положительное заключение на проект. При этом площадку под ЖК девелопер начал готовить еще в конце лета.
Многоэтажку будет строить компания "Авангард". Ранее она уже возвела два дома по ул. Крупской, 118 и 124. Планируемое 16-этажное здание запроектировано Г-образным, двухсекционным, рассчитанным на 240 квартир от "однушек" до просторных четырехкомнатных.
Проект застройки ЖК на ул. Шевченко, 135 / Фото: ООО ПН "Новые технологии", ООО "Структура"
Во дворе предусмотрена зона общего пользования – парковая территория для отдыха жителей. Также в квартале будут площадки для детей и отдыха взрослого населения.
В двухъярусном подземном паркинге под двором архитекторы разместили около 100 машино-мест. Еще парковки предусмотрены вдоль пер. Ядринцева. На градсовете докладчик заявил, что инвестор вел переговоры о выкупе соседних участков, чтобы организовать там дополнительную парковку.
Двор дома сделают закрытым для легкового транспорта с возможностью проезда спецтехники. Первый этаж дома отдадут под предприятия общественного назначения. Есть вероятность, что плоская кровля дома будет эксплуатируемой. На ней могут разместить детскую площадку, оборудованную спортивными снарядами.
08:46:57 24-11-2023
Парковая зона - клумба с деревом и двумя кустами .
09:08:28 24-11-2023
А за такие фантазии срок дают? На картинке Ядринцева 4-х полосная и еще место есть для перпендикулярной парковки? Где там такое место?
09:14:23 24-11-2023
Интересно, когда дают разрешение на строительство, почему не обязывают застройщиков перед этим строить школы, детские сады, поликлиники? Бабло глаза затмевает? Когда будут новости о том, что какая-то компания возвела в центре школу/садик/ поликлинику?
09:20:01 24-11-2023
Гость (09:14:23 24-11-2023) Интересно, когда дают разрешение на строительство, почему не... Строить детские сады, школы и поликлиники должно государство. В данном случае - муниципалитет. Мы на это налоги платим.
09:26:34 24-11-2023
Эксперт (09:20:01 24-11-2023) Строить детские сады, школы и поликлиники должно государство... А как вы,уважаемый, объясните такую новость:"В Новосибирске алтайский застройщик за свои деньги построит школу и передаст городу в управление" ? (Толк) Т.е. так тоже можно?
09:57:36 24-11-2023
ГадкийЯ (09:26:34 24-11-2023) А как вы,уважаемый, объясните такую новость:"В Новосибирске ... Потому что ему изначально отказали в разрешении на строительство дома из-за того, что жителям не хватит мест в школах и поликлиниках.
12:21:17 24-11-2023
Гость (09:57:36 24-11-2023) Потому что ему изначально отказали в разрешении на строитель... а у нас изначально никому не отказывают и всем хорошо, кроме простых людей.
10:25:24 24-11-2023
ГадкийЯ (09:26:34 24-11-2023) А как вы,уважаемый, объясните такую новость:"В Новосибирске ... Можно по всякому. Но налоги мы платим именно на школы, больницы, дороги и т.д.
11:11:29 24-11-2023
Эксперт (10:25:24 24-11-2023) Можно по всякому. Но налоги мы платим именно на школы, больн... похоже мы еще платим, чтобы застройщик жирно жил, учитывая, что администрация дает разрешение на строительство дома, где изначально не хватает дворовых территорий на жителей, зелени и парковок. То есть по хорошему надо уменьшать этажность дома или увеличивать площадь земельного участка. Застройщик обязан построить инфраструктуру к своим домам, на это есть правила, только кто их соблюдает.
12:04:58 24-11-2023
200 квартир и отсутствие на улице парковок - это ад и для жильцов этого дома, и для жильцов всех соседних домов и улиц, которые будут забиты чужими машинами.
14:08:10 24-11-2023
вертолетная площадка?
16:13:14 24-11-2023
Не иначе - древнее проклятие Барнаула... Кто-нибудь может объяснить, почему в Москве 50-100 метров от жилого дома до проезжей части, а в Барнауле дороги впритык к огромным домам-свечкам, да еще и шириной с тротуар. Да еще и с циничными строками в проекте, наподобие стоянки на 23 машиноместа. Какой дебил так ненавидит барнаул, что застраивает весь центр такими проектами?
16:59:15 24-11-2023
Гость (16:13:14 24-11-2023) Не иначе - древнее проклятие Барнаула... Кто-нибудь может о... Градостроительный совет принимает проекты в таком виде. Кварталы между Красноармейским и Челюскинцами именно такие - узкие улицы, высоченные дома, парковок около ноля. Но граждане же не против. Граждане квартиры разбирают влет. Значит, все нравится
18:12:06 24-11-2023
Гость (16:13:14 24-11-2023) Не иначе - древнее проклятие Барнаула... Кто-нибудь может о... Потому что Барнаул - столица мира. Желающих жить тут много, а места мало. Вот и лепят как в Сингапуре или на Манхэттене, небоскребы плотненько.
17:46:23 24-11-2023
Мне нравится, я куплю, но жаль что опять цвета испортили, красный вариант был лучше!!!