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Дешевый шоколад – не выход. Как барнаульские кондитеры переживают рост цен на какао-бобы

Надежды возлагают на российских производителей

12 марта 2025, 07:15, ИА Амител

Шоколад / Фото: unsplash.com / Tetiana Bykovets
Шоколад / Фото: unsplash.com / Tetiana Bykovets

В России выросли цены на шоколад. Всему виной неурожай какао-бобов в Западной Африке. Как писал "Ъ", производители кондитерских изделий вынуждены или поднимать цены на товар, или искать способы отказаться от дорогого шоколада. В частности, "Аленка", "Бабаевский" и "Вдохновение" станут меньше – традиционные 100-граммовые плитки будут весить лишь 90. Производители шоколадок уменьшают их вес до 30%.

Необходимость экономить подтвердили и в алтайских компаниях. Как сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, в частности, об этом заявили в барнаульской кондитерской компании Fox Art. Дефицит какао-бобов, который привел к удорожанию сырья, произошел в Кот-д'Ивуаре и Гане – именно на эти две страны приходится около 60% мирового производства.

"Шоколад очень резко вырос в цене. Сейчас где-то на уровне 5 тыс. рублей за килограмм, хотя раньше он стоил 1,2-1,5 тысячи. Средний по качеству", – рассказали в Fox Art.

Кондитеры считают, что заменить шоколад чем-то другим нельзя, а переходить на дешевые сорта какао-бобов – не лучшая идея. Руководитель Арт-кондитерской "Ваниль" Юлия Андрюкова нашла компромиссный вариант: покупать дорогой, но качественный шоколад у российских производителей, который дешевле импортного.

"Цены на торты так поднимутся, что у людей не будет возможности приобретать. Пришлось даже уходить, например, от каких-то любимых видов шоколада, брендов, а выбирать хороший шоколад, но уже из более доступного. Я, например, сейчас перешла на российский", – рассказала она.

В компании Fox Art считают, что производить шоколад в России у предприятий сегодня достаточно возможностей. Купить сырье и сделать – всегда дешевле, чем купить готовый. Некоторые предприятия и вовсе закупают готовые цеха.

"Сейчас эта технология уже доступна, оборудование доступно. В принципе, маленькие какие-то производства сами уже производят, например, в Новосибирске", – отметили в организации.

По мнению собеседников, дешевый шоколад отличается не только вкусом, но и физическими особенностями, например, его трудно использовать в изготовлении сладостей. Поэтому чаще компании выбирают дорогие и качественные виды. А значит, стоимость продолжит расти.

Сюжет на Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул

Барнаул бизнес
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Комментарии 16

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........🤥

07:27:56 12-03-2025

Зачем нам вешать лапшу нв уши? При сверхурожаях какао бобов здесь цена на шоколад не снижается...

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Олег

08:03:34 12-03-2025

Как хорошо-то! Ещё, ещё давайте!

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Афиноген

08:59:41 12-03-2025

Олег (08:03:34 12-03-2025) Как хорошо-то! Ещё, ещё давайте!... Они стараются.

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Musik

13:27:42 12-03-2025

Афиноген (08:59:41 12-03-2025) Они стараются.... вы можете помочь - вот скажите чего у вас много ещё осталось?

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Афиноген

13:59:50 12-03-2025

Musik (13:27:42 12-03-2025) вы можете помочь - вот скажите чего у вас много ещё осталось... С такими деятелями ,у меня ,похоже ,скоро останется только лавровый лист.

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Musik

14:13:01 12-03-2025

Афиноген (13:59:50 12-03-2025) С такими деятелями ,у меня ,похоже ,скоро останется только л... а лаврушка точно не относится к наркотическим? и почему до сих пор?

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Афиноген

14:27:55 12-03-2025

Musik (14:13:01 12-03-2025) а лаврушка точно не относится к наркотическим? и почему до с... А вы попробуйте проявить инициативу по этому вопросу-внесите такое предложение в наши вышестоящие инстанции,глядишь и пройдёт.Сейчас любят у нас будоражить общество безумными идеями.

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Афиноген

09:24:09 12-03-2025

Действительно,цена на эти какао-бобы пусть будет того меньше,но цену у нас никогда не снизят.Яркий тому пример с ценами на бензин.Хлеб, тоже,урожаи рекордные а цены только выше.Что касается российского шоколада,то я бы не рискнул.Он и так по моему давно суррогат из суррогатов.Недавно,чёрт меня дёрнул купить плитку альпен-гольда с клубнично-йогуртовой начинкой производства г.Покров.Дома рассмотрелся ,а в её составе-пальмовое масло ,ароматизаторы ,лецитин соевый Е476 и прочая гадость.Вспоминаю своё советское детство и тогдашние шоколадки.Вот это был шоколад,один аромат ,чего стоил.Было всё настоящее ,без бодяги.

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Гость

09:56:25 12-03-2025

Афиноген (09:24:09 12-03-2025) Действительно,цена на эти какао-бобы пусть будет того меньше... Зачем вы берете это УГ (альпен голд)? Купите продукцию барнаульской (старой) шоколадной фабрики. Магазин на Л.Толстого находится.

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Элен без ребят

10:15:42 12-03-2025

Гость (09:56:25 12-03-2025) Зачем вы берете это УГ (альпен голд)? Купите продукцию барна... а вы составы не читаете совсем?

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Гость

10:18:51 12-03-2025

Элен без ребят (10:15:42 12-03-2025) а вы составы не читаете совсем? ... Альпен голд и раньше было УГ. Мне для этого состав читать не надо. Я это знаю.

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Гость

11:42:46 12-03-2025

Гость (09:56:25 12-03-2025) Зачем вы берете это УГ (альпен голд)? Купите продукцию барна... в магазине на Толстого стали такой бадяжный шоколад продавать! Даже не шоколад используют, а непонятную помадку! Всегда любила птичье молоко нашей фабрики. Но сейчас оно совершенно несъедобное. Купили для подарка конфеты "Барнаульские", но помадка там отвратительная
Можно хотя бы брендовые конфеты более качественными делать? Стыдно везти в качестве подарка в другой город

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Элен без ребят

09:48:22 12-03-2025

а какое отношение имеет местный "шоколад" к какао бобам, когда в составе сплошная пальма?

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Гость

11:23:23 12-03-2025

А где российские производители берут какао-бобы?

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5656466777

11:54:54 12-03-2025

Цены на сахар и пластилин не поменялись, одно смешать с другим и засунуть в обёртку - обычное дело. Какавобобов в Сибири отродясь никто не видел.

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Гость

14:53:20 12-03-2025

Они и напишут хороший состав, а по факту- сладкая плитка, а не шоколад.

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