Дешевый шоколад – не выход. Как барнаульские кондитеры переживают рост цен на какао-бобы

Надежды возлагают на российских производителей

12 марта 2025, 07:15, ИА Амител

Шоколад / Фото: unsplash.com / Tetiana Bykovets

В России выросли цены на шоколад. Всему виной неурожай какао-бобов в Западной Африке. Как писал "Ъ", производители кондитерских изделий вынуждены или поднимать цены на товар, или искать способы отказаться от дорогого шоколада. В частности, "Аленка", "Бабаевский" и "Вдохновение" станут меньше – традиционные 100-граммовые плитки будут весить лишь 90. Производители шоколадок уменьшают их вес до 30%.

Необходимость экономить подтвердили и в алтайских компаниях. Как сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, в частности, об этом заявили в барнаульской кондитерской компании Fox Art. Дефицит какао-бобов, который привел к удорожанию сырья, произошел в Кот-д'Ивуаре и Гане – именно на эти две страны приходится около 60% мирового производства.

"Шоколад очень резко вырос в цене. Сейчас где-то на уровне 5 тыс. рублей за килограмм, хотя раньше он стоил 1,2-1,5 тысячи. Средний по качеству", – рассказали в Fox Art.

Кондитеры считают, что заменить шоколад чем-то другим нельзя, а переходить на дешевые сорта какао-бобов – не лучшая идея. Руководитель Арт-кондитерской "Ваниль" Юлия Андрюкова нашла компромиссный вариант: покупать дорогой, но качественный шоколад у российских производителей, который дешевле импортного.

"Цены на торты так поднимутся, что у людей не будет возможности приобретать. Пришлось даже уходить, например, от каких-то любимых видов шоколада, брендов, а выбирать хороший шоколад, но уже из более доступного. Я, например, сейчас перешла на российский", – рассказала она.

В компании Fox Art считают, что производить шоколад в России у предприятий сегодня достаточно возможностей. Купить сырье и сделать – всегда дешевле, чем купить готовый. Некоторые предприятия и вовсе закупают готовые цеха.

"Сейчас эта технология уже доступна, оборудование доступно. В принципе, маленькие какие-то производства сами уже производят, например, в Новосибирске", – отметили в организации.

По мнению собеседников, дешевый шоколад отличается не только вкусом, но и физическими особенностями, например, его трудно использовать в изготовлении сладостей. Поэтому чаще компании выбирают дорогие и качественные виды. А значит, стоимость продолжит расти.