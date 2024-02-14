Крышу здания сдуло на припаркованные машины в Барнауле

Несколько автомобилей оказались накрыты сорванной кровлей

14 февраля 2024, 14:46, ИА Амител

Ураганный ветер в Барнауле сорвал крышу со здания. Об этом amic.ru рассказали очевидцы.

Кровлю унесло со здания по адресу Власихинская, 133. Согласно данным из открытых источников, это торгово-офисное помещение.

Огромный кусок кровли и прилегающих конструкций упал на парковку и накрыл несколько автомобилей.

Информации о пострадавших нет.

Напомним, что штормовой ветер в Алтайском крае ожидается весь день. Будьте аккуратны.