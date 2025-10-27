Десять пассажиров S7 Airlines не смогли вылететь из Сочи в Новосибирск из-за овербукинга
Авиакомпания получила очередной штраф в размере 30 тысяч рублей
27 октября 2025, 10:30, ИА Амител
Авиакомпания S7 Airlines вновь оказалась в центре скандала из-за овербукинга. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, перевозчик отказал в перелете десяти пассажирам рейса из Сочи в Новосибирск, несмотря на то, что у всех на руках были действительные билеты.
Инцидент произошел еще в августе: людям просто сообщили, что в салоне больше нет мест. В результате компания, действующая под брендом "Сибирь", получила очередной административный штраф в размере 30 тысяч рублей.
Однако штрафы не останавливают перевозчика – S7 продолжает практику овербукинга, то есть продажу билетов сверх количества посадочных мест, пользуясь пробелами в законодательстве.
Ранее, 15 сентября, в новосибирском аэропорту Толмачево разгорелся скандал вокруг рейса S7 5003 Новосибирск – Санкт-Петербург. Из-за овербукинга на борт не смогли попасть около 30 человек.
10:48:46 27-10-2025
Овербукинг? Звучит как "мошенничество".
11:01:34 27-10-2025
не один, два, а десятка и более, это уже не овербукинг, это уже злоупотребление
11:39:34 27-10-2025
Да им эти 30 т рублей как слону дробина, даже и не заметя. 30 лямов бы - тогда да. зашевелились бы
02:23:33 28-10-2025
ну мы вот все улетели во вьетнам без проблем совершенно, купаемся плаваем, погода супер