Десять пассажиров S7 Airlines не смогли вылететь из Сочи в Новосибирск из-за овербукинга

Авиакомпания получила очередной штраф в размере 30 тысяч рублей

27 октября 2025, 10:30, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

Авиакомпания S7 Airlines вновь оказалась в центре скандала из-за овербукинга. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, перевозчик отказал в перелете десяти пассажирам рейса из Сочи в Новосибирск, несмотря на то, что у всех на руках были действительные билеты.

Инцидент произошел еще в августе: людям просто сообщили, что в салоне больше нет мест. В результате компания, действующая под брендом "Сибирь", получила очередной административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Однако штрафы не останавливают перевозчика – S7 продолжает практику овербукинга, то есть продажу билетов сверх количества посадочных мест, пользуясь пробелами в законодательстве.

Ранее, 15 сентября, в новосибирском аэропорту Толмачево разгорелся скандал вокруг рейса S7 5003 Новосибирск – Санкт-Петербург. Из-за овербукинга на борт не смогли попасть около 30 человек.