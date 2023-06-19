Возвести ЖК должны рекордно быстро

19 июня 2023, 09:15, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Гоголя, 25а / Фото: ИП "Черепанов С.В."

В центре Барнаула, на пересечении ул. Гоголя и пр. Комсомольского, скоро начнут возводить десятиэтажный дом. В нем будут квартиры небольшой площади, подземный паркинг и административные помещения. Проект ЖК впервые показали на градсовете в конце 2022 года, но утвердили лишь при повторном рассмотрении в апреле 2023-го. А уже в конце мая 2023 года девелопер получил разрешение на строительство и в течение года должен сдать ЖК в эксплуатацию.

Начало квартала

Участок под строительство на улице Гоголя, 25а уже несколько лет огорожен забором. До 2020 года на площадке находились гаражи и деревянный двухэтажный барак. Рядом расположены частные дома и административно-торговые здания.

В доме предусмотрено 88 квартир (одно-, двух- и трехкомнатные варианты) площадью от 28,6 до 67,8 квадратного метра. Каждая квартира обеспечена балконом или лоджией. На первом этаже появятся административные помещения. В подземном уровне дома будет паркинг на 29 машино-мест. Возвести многоэтажку, согласно выданному разрешению на строительство, компании "Стройком" нужно до 24 мая 2024 года.

Проект ЖК на ул. Гоголя, 25а / Фото: ИП "Черепанов С.В."

Вместе с проектом ЖК на повторном градсовете архитектор и автор дома Сергей Черепанов представил план развития микрорайона, ограниченного пр. Комсомольским, ул. Промышленной, ул. Никитина и ул. Ползунова. В проекте застройки, предложенном архитектором, под реновацию отведено около 2,5 га. Это четыре квартала. Здесь заложили десять домов от 4 до 16 этажей. У каждого здания – подземная автостоянка.

Также в квартале разместили 11 административных зданий от трех до пяти этажей (часть из них уже построены в микрорайоне), магазин, клуб. В микрорайоне есть детский сад, который проектом предлагают реконструировать и увеличить количество мест с 120 до 160.

Рекордный минимум

Первое полугодие 2023 года стало провальным по количеству выданных разрешений на строительство: всего три девелопера обратились в мэрию за документом. Кроме "Стройкома" это компания "Шотландия", которая входит в ГК "Союз" (возводит очередной дом в квартале 2036) и фирма "Рубин" (планирует строительство ЖК на ул. Пролетарской, 182).

Для сравнения: за пять месяцев 2020 года (в период пандемии коронавируса) мэрия выдала три разрешения, в 2021 – восемь, в 2022-м – 12.

В будущем это грозит дефицитом новостроек, предупреждают эксперты. Дело в том, что снижение числа выданных разрешений ведет к сокращению уровня незавершенного строительства (дома, которые компании сейчас возводят).