Десятиэтажку с небольшими квартирами разрешили строить на ул. Гоголя в Барнауле
Возвести ЖК должны рекордно быстро
19 июня 2023, 09:15, ИА Амител
В центре Барнаула, на пересечении ул. Гоголя и пр. Комсомольского, скоро начнут возводить десятиэтажный дом. В нем будут квартиры небольшой площади, подземный паркинг и административные помещения. Проект ЖК впервые показали на градсовете в конце 2022 года, но утвердили лишь при повторном рассмотрении в апреле 2023-го. А уже в конце мая 2023 года девелопер получил разрешение на строительство и в течение года должен сдать ЖК в эксплуатацию.
Начало квартала
Участок под строительство на улице Гоголя, 25а уже несколько лет огорожен забором. До 2020 года на площадке находились гаражи и деревянный двухэтажный барак. Рядом расположены частные дома и административно-торговые здания.
В доме предусмотрено 88 квартир (одно-, двух- и трехкомнатные варианты) площадью от 28,6 до 67,8 квадратного метра. Каждая квартира обеспечена балконом или лоджией. На первом этаже появятся административные помещения. В подземном уровне дома будет паркинг на 29 машино-мест. Возвести многоэтажку, согласно выданному разрешению на строительство, компании "Стройком" нужно до 24 мая 2024 года.
Проект ЖК на ул. Гоголя, 25а / Фото: ИП "Черепанов С.В."
Вместе с проектом ЖК на повторном градсовете архитектор и автор дома Сергей Черепанов представил план развития микрорайона, ограниченного пр. Комсомольским, ул. Промышленной, ул. Никитина и ул. Ползунова. В проекте застройки, предложенном архитектором, под реновацию отведено около 2,5 га. Это четыре квартала. Здесь заложили десять домов от 4 до 16 этажей. У каждого здания – подземная автостоянка.
Также в квартале разместили 11 административных зданий от трех до пяти этажей (часть из них уже построены в микрорайоне), магазин, клуб. В микрорайоне есть детский сад, который проектом предлагают реконструировать и увеличить количество мест с 120 до 160.
Рекордный минимум
Первое полугодие 2023 года стало провальным по количеству выданных разрешений на строительство: всего три девелопера обратились в мэрию за документом. Кроме "Стройкома" это компания "Шотландия", которая входит в ГК "Союз" (возводит очередной дом в квартале 2036) и фирма "Рубин" (планирует строительство ЖК на ул. Пролетарской, 182).
Для сравнения: за пять месяцев 2020 года (в период пандемии коронавируса) мэрия выдала три разрешения, в 2021 – восемь, в 2022-м – 12.
В будущем это грозит дефицитом новостроек, предупреждают эксперты. Дело в том, что снижение числа выданных разрешений ведет к сокращению уровня незавершенного строительства (дома, которые компании сейчас возводят).
"Объем незавершенного строительства за последние три года сократился почти в два раза – с 1,3 млн квадратных метров до 650 тыс. "квадратов". Снижение объемов жилищного строительства приведет к сокращению количества работающих в отрасли и увеличению безработных, к снижению производства строительных материалов и бюджетных платежей", – предупредил директор Союза строителей Алтайского края Вячеслав Ширшов в марте 2023 года.
09:18:45 19-06-2023
88 квартир. 29 машино-мест. дальше можно не читать
10:15:07 19-06-2023
Есть многолетний пустырь за Гоголя 98, этот участок тож пустовал лет 10, но почему-то вперёд и очень быстро застроили Гоголя 46а, несмотря на критику архитекторов. А почему? А потому что квартирки здесь премиум-класса, а значит сверхприбыли строймагнатам! То что такой крупный человейник совершенно сюда не вписывается (интересно как городские чиновники это проглотили?) , отсутствие нормального внутреннего придомового пространства (детская площадка и пр.) - это уже никого не волнует. А как бы порадовал горожан и не только брачующихся, а и саму администрацию, расширенный с карликовых до нормальных размеров прекрасный сквер рядом с дворцом бракосочетания.
11:26:46 19-06-2023
Гость (10:15:07 19-06-2023) Есть многолетний пустырь за Гоголя 98, этот участок тож пуст... На коммуникациях экономят, чем ближе к ним тем дешевле, у нас полно пустующей земли, но без коммуникаций, строят там где они есть.
10:40:33 19-06-2023
мордобой за парковки будет интересным? Детей нужно было отдавать на дзюдо - так будут говорить комментаторы новостных пабликов)
12:50:45 19-06-2023
Гость (10:15:07 19-06-2023) Есть многолетний пустырь за Гоголя 98, этот участок тож пуст... А зачем мне инвестировать в тот участок, который не принесет прибыли? Это же нормальное положение вещей. Участки близи крупных магистралей - это обеспеченность транспортом, крупными магазинами в пределах пешей доступности, доступность школ, садов. А что есть на Радищева? И как туда к примеру зимой добираться не имея машины. Пешком от спартака или с анатолия, такой себе квест особенно вечером.
13:05:06 19-06-2023
Гость (12:50:45 19-06-2023) А зачем мне инвестировать в тот участок, который не принесет... Можно с Красноармейского.
14:57:37 19-06-2023
Гость (12:50:45 19-06-2023) А зачем мне инвестировать в тот участок, который не принесет... По вашей логике получается например в Хорошоево (Нагорная 6-я, 15г) которое далеко в лесу вообще никто не поселится и оно через десяток-другой лет зарастёт как в том апокалитическом фильме
14:48:36 19-06-2023
88 квартир, 29 машиномест, проект - огонь,а на первых этажах уютно разместятся разливайки для безколесных жильцов, чтобы скоротать времечко за литрушкой сидра.
22:41:34 19-06-2023
Когда уже наши чиновники разгребут деревню в географическом центре города и создадут нормальный проект. Там реально гектаров 50 земли. И не надо точечной застройкой людей мучить, да на выселки загонять.
06:48:33 20-06-2023
Снайперы (22:41:34 19-06-2023) Когда уже наши чиновники разгребут деревню в географическом ... Они могут замов садить, и мост 2 года ремонтировать, зато салют на день города прогремит. Можно уехать из деревни в город, но деревню из города вывезти нельзя.