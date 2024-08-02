Десятиэтажный ЖК в окружении бизнес-центров раскритиковали на градсовете

Девелопер почти "дошел" до строительства дома, но мэрия отправила проект на повторное обсуждение

02 августа 2024, 09:15, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Пушкина, 23 / Фото: "АрхиЛайн"

На ул. Пушкина, 23, предложили возвести десятиэтажный ЖК на 99 квартир с подземным паркингом. Его проект впервые презентовали на градсовете в феврале 2023 года, однако архитекторы кардинально изменили эскизы здания, поэтому мэрия отправила проект на повторное рассмотрение. У членов градсовета к обновленному варианту дома возникло много вопросов.

Старый новый проект

На заседании 1 августа ЖК презентовал руководитель мастерской "АрхиЛайн" Алексей Кудрявцев. Он отметил, что участок состоит из двух смежных наделов. Основная площадка находится в собственности у застройщика (ООО СЗ "На Ползунова"), она расположена внутри квартала. Вторая территория – дополнительная, она в аренде и предназначена для благоустройства. Сейчас на основном участке расположены три склада, которые подлежат демонтажу.

Кудрявцев напомнил, что первый проект ЖК больше года назад презентовал на градсовете архитектор Владимир Золотов. Компания "АрхиЛайн" на основе утвержденных комиссией эскизов сделала рабочую документацию. Однако мэрия отказалась выдавать разрешение на строительство: выяснилось, что проект значительно отличается от ранее согласованных эскизов. Именно поэтому ЖК отправили на повторное рассмотрение.

"Отступления были сделаны по заданию на проектирование от заказчика после согласования с риелторами: все квартиры на типовом этаже выполнены разными. В первом варианте было два типа квартир: угловые и двухкомнатные. В результате на фасадах изменилось и расположение лоджий", – отметил Алексей Кудрявцев.

Архитекторы скорректировали и этажность здания: в первом проекте дом был девятиуровневым, в новом – вырос до десяти. Однако первые этажи отдадут под помещения общественного назначения. Колористические и стилистические решения фасадов нового проекта также отличаются от изначального.

Проект ЖК на ул. Пушкина, 23 / Фото: ООО "Мастерская Золотова"

Два архитектурных видения

Присутствующий на заседании архитектор Владимир Золотов (он постоянный член градсовета) отметил: он сам решил отказаться от дальнейшей работы с эскизами, когда в них начали вносить изменения.

"Никакого отношения я к данному проекту не имею. Я не согласен с предложенным решением, оно намного хуже, поэтому я не участвовал в доработке", – объяснил он.

Члены градсовета также раскритиковали обновленный вариант многоквартирника. Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников отметил, что в проекте, вероятно, есть проблемы с инсоляцией (несмотря на наличие экспертизы): не учтены несколько зданий, которые отбрасывают тень на проектируемый объект.

Алексей Кудрявцев заметил, что с 11 утра и до 14 дня здание непрерывно инсолируется, что отвечает санитарным нормам и правилам.

Заказчик проекта, гендиректор ООО СЗ "На Ползунова" Аркадий Вахлов добавил: проект ЖК прошел экспертизу, получено согласование, в том числе в комитете по благоустройству.

"У каждого архитектора свой взгляд, у Владимира Золотова – один, у Алексея Кудрявцева – другой. Они разные, нельзя сказать, что чей-то неправильный, каждый видит по-своему. Мы сделали все как надо, с соблюдением норм", – сказал он.

Главный архитектор "Алтайгражданпроекта" Евгений Башкиров напомнил, что на углу пр. Комсомольского и ул. Ползунова находится историческое здание XIX века.



"Вы рассматривали влияние этого объекта на высоту вашего дома?" – спросил он.

"Специально не рассматривали, но в ГПЗУ (градостроительный план земельного участка. – Прим. ред.) указана [допустимая] высота здания не более 30 метров. Мы это соблюдали", – отметил Кудрявцев.

Член градсовета Евгений Носенко обратил внимание, что часть машино-мест, требуемых для проекта, размещены на существующих парковочных карманах вдоль ул. Ползунова и ул. Пушкина. По его мнению, этот подход неправильный, так как он не учитывает автомобилизацию соседних домов. В результате единогласно проект отправили на доработку с учетом всех замечаний.