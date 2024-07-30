Проект застройки ветхих кварталов вдоль Ковша утвердили в Барнауле

На территории 27,5 га предлагают построить мини-город

30 июля 2024, 08:15, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Промышленной, 10 / Фото: "Мастерская Золотова"

В Барнауле завершились общественные обсуждения проекта планировки кварталов, прилегающих к Ковшу. Вместо частного сектора и ветхих административных зданий архитекторы разместили 17 высоток, детсад и магазины. Предложения и замечания к документу поступили от строительной инспекции и трех барнаульцев, которые были недовольны предлагаемыми изменениями. К их мнению мэрия прислушалась, но проект все равно согласовала.

В нарушении норм

При анализе документации специалисты госинспекции обнаружили некоторые несоответствия Градостроительного кодекса. Так, в проекте отсутствовали "варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории", не было информации о старых котельных, которые планируют снести (есть решение гордумы от 30.08.2019 № 344).

Кроме того, специалисты отметили, что 3144 машино-места для жителей микрорайона в документе размещают в радиусе 800-1200 метров, однако конкретные места проектировщики не указали.

Проект планировки квартала у Ковша / Фото: проектная компания "Планета"

Среди прочего, в документе не было информации о границах зон затопления и подтопления, не были отображены границы водоохранной зоны реки Барнаулки.

Также в инспекции напомнили, что летом 2023 года правительство края и компания "Новый Барнаул" заключили соглашение о социально-экономическом партнерстве. В планах – реализация инвестпроекта по развитию полуострова Побочень. Чтобы эта идея была воплощена, должен быть решен вопрос транспортной инфраструктуры.

"В целях обеспечения "связности" сети улиц рассматриваемой территории с городской транспортной инфраструктурой считаем целесообразным проработать вопрос устройства перекрестка на улице Промышленной в створе улицы Ползунова путем сокращения габаритов игровой площадки у жилого дома № 23 (в проекте планировки. – Прим. ред.) и установления красных линий", – предложили в инспекции.

Свет и вода

Гражданка Т., участвующая в обсуждениях, обратила внимание сразу на несколько проблем, которые могут возникнуть при реализации проекта. Во-первых, при строительстве домов в микрорайоне соседние здания, вероятно, лишатся солнечного света. Жительница Барнаула обращает внимание, что из-за застройки территории у Ковша створ пр. Комсомольского перекроет "китайская стена".

"Речные просторы и восход солнца становятся доступны только счастливчикам, чьи окна в новостройках на Ковш выходят и в планируемых домах будут выходить на восток. Это плевок остальной части городского населения и будущим поколениям горожан. В январе утром тень от "Родных берегов" (ЖК, расположен на ул. Промышленной, 6. – Прим. ред.) идет по всей высоте нового дома по ул. Гоголя, 25. С постройкой объекта под № 23 (в проекте планировки. – Прим. ред.) тень от него, похоже, накроет район до стадиона "Динамо", – отметила женщина.

Она также указала, что в кварталах, которые предлагают застраивать, острая проблема с грунтовыми водами. Так, по ее словам, из-за строительства дома на ул. Льва Толстого соседние участки "превратились в болото", а сейчас при возведении дома на ул. Гоголя "постоянно работают насосы, с котлованов вода по пожарным шлангам отводится в ливневку на пр. Комсомольском".

"Таким образом, нагрузка от будущих домов, в том числе с подземными гаражами, может сильно повлиять на гидрологическую картину участка. Тем более при намерении засыпать Ковш, в который стекают ручейки подземных вод. Специалисты градсовета, потребуйте провести инженерные изыскания с привлечением гидрологов и разработкой модели поведения грунтовых вод на несколько десятилетий", – попросила горожанка.

Мэрия ее замечания приняла к сведению и добавила: вдоль проспекта Комсомольского будут расположены десятиэтажные дома (которые, вероятно, никак не повлияют на инсоляцию ближайших зданий), но проведение земляных работ проектом не предусмотрено.

Будущее микрорайона

Территория, на которую подготовлена документация, ограничена ул. Анатолия, пер. Некрасова, ул. Никитина, пр. Комсомольским, ул. Ползунова, ул. Промышленной, акваторией Оби в районе Ковша. Общая площадь участка – 27,5 га.

Сейчас в квартале находятся частный сектор, административные и торговые здания, несколько многоэтажек. Проект планировки разработали по заказу застройщика "Родные берега" (входит в ГК "Жилищная инициатива" Юрия Гатилова), которая недавно завершила в квартале 25-этажный ЖК и уже презентовала эскизы второго здания на ул. Промышленной, 10.

Всего в квартале предлагают возвести 17 домов высотой 6-25 этажей. В них предусмотрено 2697 квартир, рассчитанных на 7920 жителей. Первые уровни некоторых зданий предлагают отдать под офисы и объекты культурного и обслуживающего назначения. Также проект предполагает строительство детского сада на 320 мест, двух многоярусных гаражей-стоянок и 18 подземных паркингов.