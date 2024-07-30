Проект застройки ветхих кварталов вдоль Ковша утвердили в Барнауле
На территории 27,5 га предлагают построить мини-город
30 июля 2024, 08:15, ИА Амител
В Барнауле завершились общественные обсуждения проекта планировки кварталов, прилегающих к Ковшу. Вместо частного сектора и ветхих административных зданий архитекторы разместили 17 высоток, детсад и магазины. Предложения и замечания к документу поступили от строительной инспекции и трех барнаульцев, которые были недовольны предлагаемыми изменениями. К их мнению мэрия прислушалась, но проект все равно согласовала.
В нарушении норм
При анализе документации специалисты госинспекции обнаружили некоторые несоответствия Градостроительного кодекса. Так, в проекте отсутствовали "варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории", не было информации о старых котельных, которые планируют снести (есть решение гордумы от 30.08.2019 № 344).
Кроме того, специалисты отметили, что 3144 машино-места для жителей микрорайона в документе размещают в радиусе 800-1200 метров, однако конкретные места проектировщики не указали.
Проект планировки квартала у Ковша / Фото: проектная компания "Планета"
Среди прочего, в документе не было информации о границах зон затопления и подтопления, не были отображены границы водоохранной зоны реки Барнаулки.
Также в инспекции напомнили, что летом 2023 года правительство края и компания "Новый Барнаул" заключили соглашение о социально-экономическом партнерстве. В планах – реализация инвестпроекта по развитию полуострова Побочень. Чтобы эта идея была воплощена, должен быть решен вопрос транспортной инфраструктуры.
"В целях обеспечения "связности" сети улиц рассматриваемой территории с городской транспортной инфраструктурой считаем целесообразным проработать вопрос устройства перекрестка на улице Промышленной в створе улицы Ползунова путем сокращения габаритов игровой площадки у жилого дома № 23 (в проекте планировки. – Прим. ред.) и установления красных линий", – предложили в инспекции.
Свет и вода
Гражданка Т., участвующая в обсуждениях, обратила внимание сразу на несколько проблем, которые могут возникнуть при реализации проекта. Во-первых, при строительстве домов в микрорайоне соседние здания, вероятно, лишатся солнечного света. Жительница Барнаула обращает внимание, что из-за застройки территории у Ковша створ пр. Комсомольского перекроет "китайская стена".
"Речные просторы и восход солнца становятся доступны только счастливчикам, чьи окна в новостройках на Ковш выходят и в планируемых домах будут выходить на восток. Это плевок остальной части городского населения и будущим поколениям горожан. В январе утром тень от "Родных берегов" (ЖК, расположен на ул. Промышленной, 6. – Прим. ред.) идет по всей высоте нового дома по ул. Гоголя, 25. С постройкой объекта под № 23 (в проекте планировки. – Прим. ред.) тень от него, похоже, накроет район до стадиона "Динамо", – отметила женщина.
Она также указала, что в кварталах, которые предлагают застраивать, острая проблема с грунтовыми водами. Так, по ее словам, из-за строительства дома на ул. Льва Толстого соседние участки "превратились в болото", а сейчас при возведении дома на ул. Гоголя "постоянно работают насосы, с котлованов вода по пожарным шлангам отводится в ливневку на пр. Комсомольском".
"Таким образом, нагрузка от будущих домов, в том числе с подземными гаражами, может сильно повлиять на гидрологическую картину участка. Тем более при намерении засыпать Ковш, в который стекают ручейки подземных вод. Специалисты градсовета, потребуйте провести инженерные изыскания с привлечением гидрологов и разработкой модели поведения грунтовых вод на несколько десятилетий", – попросила горожанка.
Мэрия ее замечания приняла к сведению и добавила: вдоль проспекта Комсомольского будут расположены десятиэтажные дома (которые, вероятно, никак не повлияют на инсоляцию ближайших зданий), но проведение земляных работ проектом не предусмотрено.
Будущее микрорайона
Территория, на которую подготовлена документация, ограничена ул. Анатолия, пер. Некрасова, ул. Никитина, пр. Комсомольским, ул. Ползунова, ул. Промышленной, акваторией Оби в районе Ковша. Общая площадь участка – 27,5 га.
Сейчас в квартале находятся частный сектор, административные и торговые здания, несколько многоэтажек. Проект планировки разработали по заказу застройщика "Родные берега" (входит в ГК "Жилищная инициатива" Юрия Гатилова), которая недавно завершила в квартале 25-этажный ЖК и уже презентовала эскизы второго здания на ул. Промышленной, 10.
Всего в квартале предлагают возвести 17 домов высотой 6-25 этажей. В них предусмотрено 2697 квартир, рассчитанных на 7920 жителей. Первые уровни некоторых зданий предлагают отдать под офисы и объекты культурного и обслуживающего назначения. Также проект предполагает строительство детского сада на 320 мест, двух многоярусных гаражей-стоянок и 18 подземных паркингов.
08:18:39 30-07-2024
Барнаул-Сити
08:23:40 30-07-2024
Что будет с частным сектором, административными и торговыми зданиями и многоэтажками,которые рядом с застройкой?
08:45:15 30-07-2024
А если сила природы вздумает перенести русло великой сибирской реки, как это бывало не раз? Половодье этого года показало - слаб человек.
09:25:20 30-07-2024
Мэрия ее замечания приняла к сведению - этим всё сказано! Приняла к сведению и......тишина
09:26:35 30-07-2024
Гость (08:51:34 30-07-2024) Частный сектор подлежит сносу в центре Барнаула. Есть город,... Там рядом есть многоэтажки. Какова их участь? В некоторых домах сейчас продаются квартиры(Короленко 3). Хоть бы список домов под снос обозначили!
09:27:26 30-07-2024
Куда детей водить? Садиков рядом нет. Куда после садика? Школ рядом нет. Уже сейчас проблема со школой, а что дальше?
09:30:04 30-07-2024
Гость (09:27:26 30-07-2024) Куда детей водить? Садиков рядом нет. Куда после садика? Шко... не хватает садиков и школ? значит не покупайте там квартиру. элементарно же.
09:42:46 30-07-2024
Гость (09:27:26 30-07-2024) Куда детей водить? Садиков рядом нет. Куда после садика? Шко... Ничего. Рожайте больше, надо улучшать демографическую ситуацию. А что там будет с вашими детьми, никого не волнует. Вас, как известно, рожать не просили.
14:03:25 30-07-2024
Гость (09:27:26 30-07-2024) Куда детей водить? Садиков рядом нет. Куда после садика? Шко... На то оно и гетто!
09:30:59 30-07-2024
Что творят, что творят?!!!
09:32:06 30-07-2024
Строить на крутом берегу рискованная затея, река своё русло именно в эту сторону меняет.
09:52:14 30-07-2024
Колхозники не хотят, чтобы город развивался и рос. Колхозники хотят в своих халупах жить и еще бы курей развести им!
10:59:28 30-07-2024
Гость (09:52:14 30-07-2024) Колхозники не хотят, чтобы город развивался и рос. Колхозник... Детка, а город может развиваться нормально, а не на затапливаемых территориях, не впихивая высотки на улицы шириной в полторы телеги? Комплексно, а не точечной застройкой, с инфраструктурой, а не "ой, у нас тут пятьдесят высоток и ни одной школы и поликлиники, да и коммуникации че-то подкачали...".
12:38:14 30-07-2024
Гость (10:59:28 30-07-2024) Детка, а город может развиваться нормально, а не на затаплив...
Тётя, а ты не покупай на затапливаемых территориях квартры. Может хоть там вас, селян, которые отравили во всех новостройка всем жизнь, меньше будет. Вам тут не рады! Вернитесь в свои деревни!
10:24:20 30-07-2024
Как я понимаю, у ковша быстро построят 25 этажки. А рядом, наверное, будут проблемы со строительством...
Да и рендер вроде как не совпадает с планом...
10:40:12 30-07-2024
Гость (08:51:34 30-07-2024) Частный сектор подлежит сносу в центре Барнаула. Есть город,... Какая чушь. Там хорошие деревянные либо кирпичные дома с центральной канализацией и газом. Пройдите и посмотрите
10:42:58 30-07-2024
Фактически там нет места для такого количества жителей. как будет выезжать в часы пик такое количество автомобилей по узким улочкам? Без строительства школы такой микрорайон не стоит даже планировать. Да и в целом застраивать старый город многоэтажками по 25этажей - так себе затея.
10:53:42 30-07-2024
Гость (10:25:31 30-07-2024) А если метеорит? А если ядерная война? А если зомби-апокалип... Не нужно тут чушь нести. Давно ли падал метеорит в черте города Барнаула? Вот! А подтопления регулярно.
p.s. Про остальные страшилки даже не смешно
11:30:44 30-07-2024
Да что это такое! Как только хотят строить, так сразу дома на этом месте становятся ветхими. аварийными...
Застроить историческую часть города 25-тиэтажными панелями - это нужно сильно не любить город.
12:06:48 30-07-2024
1 (11:30:44 30-07-2024) Да что это такое! Как только хотят строить, так сразу дома н... Вы только сейчас это поняли?
Исторический центр активно сносится всеми способами с "нулевых"
14:07:03 30-07-2024
Гость (12:06:48 30-07-2024) Вы только сейчас это поняли?Исторический центр активно с... Да какой там Центр? Просто заброшенные выселки!
12:06:39 30-07-2024
Вы архитекторы кто ранее говорил о целостности города, как целую картинку , вы понимаете , что света будет меньше если все высотками застроить. На въезде в город стоят 3брата , 3 здания красивых, вы рядом если понастроите высотки, то их вообще заметно не будет, облик города испортиться.
В ответ на "колхозники" сам от куда?
Туда и ехай. А жители города ,думаю, если и хотят , то не высокие строения
10:44:29 31-07-2024
Город (12:06:39 30-07-2024) Вы архитекторы кто ранее говорил о целостности города, как ц... уже вид потерян !
12:22:00 30-07-2024
Давно понятно, что весь город превратят в сплошной стекловатный спальник из высотных человейников. И будет как в Краснодаре, где счастливые "элитары" из человейников в самую жару остались без электричества и массово падали без сознания от нестерпимой жары, поскольку у них не работали кондиционеры. Ведь во всех этих человениках всё работает только от электричества, даже канализация. А имеющиеся электростанции просто-напросто не расчитаны на такую нагрузку. И страшно подумать, что будет в самые морозы, если подобное случится с двумя нашими ТЭЦ, старыми и уже разваливающимися.
12:27:56 30-07-2024
Сто лет назад никакого ковша не было, там Обь подмывала берег. А в том месте, где сейчас набережная у бывшего ВДНХ, была намыта песчаная коса. Наши потомки будут ржать над нами. Над тупостью, алчностью и жадностью. Идеально в этом месте сделать парк, набережную, озеро.
13:03:16 30-07-2024
Три барнаульца!!! Три из нескольких сотен. Или выгодно администрации на слушания не приглашать жителей и вообще не спрашивать их, представители строителей с деньжищами, куда сговорчивее, о карманах думают...
13:47:35 30-07-2024
Гость (13:03:16 30-07-2024) Три барнаульца!!! Три из нескольких сотен. Или выгодно админ... Кто вам мешал высказаться? Проект выложили на сайте комитета, там же принимались замечания и предложения. Вот три участника там и написали. А вам только повякать не впопад.
14:14:17 30-07-2024
Если взять к примеру тот же Вашингтон (на минутку столицу одной из северо-американских стран), схожий с Барнаулом оп размеру (там тоже чуть менее 700 тыс. чел население), то там преимущественно развито малоэтажное строительство. Максимум 5-8 этажей. У нас же хотят сделать аналог Чикаго или Нью-Йорка. Но получаются снова Нью-Васюки!
14:38:02 30-07-2024
Гость (13:17:49 30-07-2024) Когда Промышленную топило в последний раз, знаток природных ... Ну так у нас не только Промышленную застраивают, у нас ковш засыпать собрались и территорию бывшего Лесного пруда тоже будут застраивать. И да, на Комсомольском какой-то из новых домов уже полз, давайте еще на песочке построим без соблюдения технологий, как у нас любят.
18:25:13 30-07-2024
Лучше на Трактовой купить чем на болоте. Покупатели то же головой должны думать. Через энное количество лет все многоэтажки от речного вокзала и ковш уплывут. Неужели это в генплане есть?
20:08:00 30-07-2024
Тенёк от высоток в такую погоду - это чудесно!
18:12:07 31-07-2024
Достали эти поборники ветхого убожества, не хотят чтобы город развивался. Этот район в начале 20 века выгорал весь под чистую и на месте построили деревянные халупы из чего было в притык к друг другу не соблюдая норм. Местами еще видны разрушенные древние противопожарные стены, на тот случай чтобы выгорело всего несколько кварталов. Выход к берегу Оби (Ковшу), мрак, такое ощущение набережная это только у речного. Все сносить и строить новое
22:40:56 10-08-2024
Житель района (18:12:07 31-07-2024) Достали эти поборники ветхого убожества, не хотят чтобы горо... За все дома не надо говорить. Наш дом сгорел на том пожаре, затем был заново восстановлен, в 90х откапитален. Соблюдены все нормы и пожарные проезды в наличии по всему периметру. Есть все благоустройства, огромные окна, потолки выше трех метров, свой огромный двор с территорией отдыха, огородами, сараями, гаражами. И куда меня выселят из моей трехкомнатной квартиры? Какое возмещение я получу? Смогу ли я приобрести хотя бы равноценное жилье и не на выселках?