Дети-кладмены. Сколько подростков поймали за наркопреступления на Алтае в 2024 году?

В погоне за легкими деньгами несовершеннолетние получают реальные сроки наравне со взрослыми

12 августа 2024, 06:15, ИА Амител

Полиция во время задержания / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Более полутора тысяч наркопреступлений выявили в Алтайском крае за первую половину 2024 года. Об этом amic.ru рассказала секретарь антинаркотической комиссии региона Елена Жалыбина. По ее словам, показатель ниже, чем за тот же период прошлого года, но по-прежнему остается высоким.

При этом стало больше наркопреступлений, совершенных несовершеннолетними. Наивно полагая, что им "ничего не будет", подростки устраиваются закладчиками и в итоге оказываются в тюрьме.

О том, как в Алтайском крае борются с распространением наркотиков и что "светит" преступникам, - в материале amic.ru.

Елена Жалыбина - заместитель начальника департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти.

Преступлений меньше

За первые шесть месяцев 2024-го 736 человек стали фигурантами уголовных дел, связанных с наркотиками. 522 из них привлекли к ответственности за приобретение и хранение наркотических веществ, а 195 — за сбыт.

В прошлом году осужденных по этим статьям было заметно больше — 834 человека за первое полугодие. По словам Жалыбиной, в первую очередь снизилось количество тех, кого осудили за покупку и хранение. А вот количество задержанных сбытчиков остается примерно на одном уровне.

Общее количество расследованных наркопреступлений снизилось на 11,4% - с 1162 за первую половину 2023-го до 1029 за первую половину 2024-го. 731 из них — по тяжким и особо тяжким статьям.

Также на Алтае стало больше преступников, которые действуют в составе организованных групп и преступных сообществ. За шесть месяцев правоохранители расследовали семь уголовных дел, фигурантами которых стали 37 человек. Еще три подобных преступления раскрыла ФСБ. Помимо этого, в суд уже передали два уголовных дела по факту контрабанды наркотиков.

"Это крупные структуры, куда обычно входят закладчики различных уровней, вербовщики, курьеры, операторы, финансисты, программисты, координаторы, диспетчеры, администраторы, а также блогеры и уличные рекламщики", - поясняет секретарь антинаркотической комиссии.Кроме того, за первое полугодие алтайские полицейские составили 614 протоколов об административных правонарушениях, связанных с наркотиками.

Всего же за шесть месяцев все правоохранительные органы региона изъяли из незаконного оборота более 133 кг запрещенных веществ — больше, чем за тот же период прошлого года. Количество синтетических наркотиков увеличилось в три раза, до 62,6 кг.

Рюкзак задержанного / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Продолжают втягивать детей

В 64 преступлениях, выявленных в 2024-м, участвовали несовершеннолетние. Количество уголовных дел в отношении подростков увеличилось: за первое полугодие 2023-го их было 56.

К ответственности за первые шесть месяцев 2024-го привлечены 24 подростка. В отношении еще 17 детей составлены административные протоколы.

Несовершеннолетние находятся на особом контроле в краевой антинаркотической комиссии, подчеркивает Жалыбина, поскольку их очень легко вовлекают в преступные схемы распространения наркотиков.

Зачастую это делают обманным путем, добавляет секретарь антинаркотической комиссии: дети легко поддаются вербовке, поскольку воспринимают распространение запрещенных веществ как шпионскую игру. "Прячешь по городу свертки, делаешь фотографии, а взамен получаешь большие деньги, - рассуждает специалист.

К тому же "работодатели" уверяют, что даже в случае поимки в тюрьму юных закладчиков никто сажать не станет.

"На самом деле, тюрьма несовершеннолетним еще как грозит. Во-первых, уголовная ответственность в России наступает с 16 лет. Во-вторых, преступников более младшего возраста помещают в центр временной изоляции несовершеннолетних. По сути, это та же тюрьма, но для малолетних. Ребенок может провести в таких условиях несколько лет. Естественно, это клеймо останется с человеком навсегда", - поясняет Елена Жалыбина.По ее словам, в среднем несовершеннолетние получают за наркопреступления не меньше четырех лет лишения свободы.

И вариант "по-быстрому подзаработать и завязать" тут не сработает: в Алтайском крае закладчиков ловят очень быстро. В полиции региона уже не раз подчеркивали, что средний срок "жизни" кладмена — от недели до месяца. Затем он оказывается в руках правоохранительных органов.

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Край борется сообща

С распространением наркотиков в Алтайском крае борются не только правоохранители. В регионе уже много лет работает антинаркотическая комиссия, которую возглавляет губернатор Виктор Томенко. Она координирует работу всех краевых и муниципальных органов власти, которые так или иначе противодействуют распространению запрещенных веществ.

Одно из направлений работы — борьба со скрытой рекламой наркотиков. В регионе регулярно проводят рейды, в ходе которых стирают и закрашивают "заманчивые" надписи на стенах и асфальте. Жителей края призывают делать то же самое.

"Даже одна самостоятельно удаленная реклама может спасти чью-то жизнь. Либо можно сообщить в местный комитет по благоустройству и ЖКХ. Если же вы стали свидетелем закладки запрещенных веществ, звоните 102 или 112", - порекомендовала Елена Жалыбина.Тесное сотрудничество комиссии и правоохранительных органов дает свои плоды — со временем в регионе снижаются и количество преступлений, и количество наркозависимых. Но это происходит не быстро — обстановка по-прежнему остается напряженной. А значит, впереди еще много работы.

Cправка



Антинаркотическая комиссия Алтайского края образована для координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Алтайского края, органов местного самоуправления муниципальных образований по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.



Председатель антинаркотической комиссии Алтайского края — губернатор Алтайского края, председатель правительства Алтайского края Виктор Томенко.