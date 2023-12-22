Как дети на Алтае становятся закладчиками наркотиков и попадают за решетку

Все больше подростков в Алтайском крае ловят с наркотиками, а суды все чаще дают наказание в виде 8-9 лет лишения свободы

22 декабря 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

66 несовершеннолетних задержали за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, в Алтайском крае за 11 месяцев 2023 года. Теперь все они фигуранты уголовных дел. Более 30 человек уже отбывают длительное наказание в местах лишения свободы. Какова обстановка с наркопреступностью в регионе, почему в эту деятельность все чаще вовлекают детей и как можно с этим бороться, amic.ru рассказала секретарь антинаркотической комиссии Алтайского края Елена Жалыбина.

"Наркотики не делятся на легкие и тяжелые"

По данным ГУ МВД России по Алтайскому краю, за 11 месяцев 2023 года в регионе зарегистрировали 3550 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из них 1663 совершили с помощью IT-технологий. Большинство выявили в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Однако, как показывает анализ, наркопреступления происходят практически по всему региону, включая села, отмечает Елена Жалыбина.

Правоохранителям с начала года удалось изъять из незаконного оборота 233 килограмма запрещенных веществ и выявить 17 наркопритонов. С острым отравлением из-за передозировки наркотиками в больницы попали 294 человека. 97 спасти не удалось, треть из них скончалась из-за метадона.

Этот опасный наркотик осенью 2023 года прогремел на всю Россию. В Астрахани из-за массового отравления метадоном не менее 25 человек попали в больницы, еще троих нашли без признаков жизни.

Елена Жалыбина отмечает, что известен метадон уже много лет, однако сейчас его стали комбинировать с другими запрещенными веществами и алкоголем. В такой форме тяжелое отравление неизбежно, зачастую происходят летальные исходы. При этом эксперт подчеркивает, что все наркотики опасны – они убивают и ломают судьбы людей.

"Наркотики не делятся на легкие и тяжелые. Все они вызывают зависимость и несут серьезные последствия для организма, это прямая дорога к смерти. Только задумайтесь, мы уже потеряли почти 100 молодых людей, многим из них не исполнилось и 30 лет. И эти цифры по 2023 году еще не окончательные. Кроме того, человек, который употребляет наркотики, становится преступником, потому что приобретает наркотик. Это круг, из которого очень сложно вырваться", – говорит Елена Жалыбина.

Больше всего зависимых от наркотиков в Алтайском крае в возрасте от 20 до 39 лет (66%). На втором месте – 40-летние (32%), на третьем – молодежь в возрасте 18-19 лет (2,5%). Доля подростков небольшая – 0,05%. Но эта категория у членов антинаркотической комиссии вызывает обеспокоенность по другому поводу: они все чаще становятся закладчиками наркотиков, отмечает собеседница.

В Алтайском крае растет число несовершеннолетних закладчиков наркотиков?

Да, в регионе наблюдается опасная тенденция: студенты и даже школьники, желая легкого заработка, все чаще становятся сбытчиками запрещенных веществ. За 11 месяцев по статье 228.1 УК РФ задержали 66 несовершеннолетних, из них 38 уже отбывают длительный срок заключения.

"Все это исковерканные судьбы. Некоторые из этих детей даже не успели окончить школу. А суды в среднем дают за распространение наркотиков восемь лет. Куда они пойдут работать, когда выйдут? Кому вообще нужны такие сотрудники? Это проблемы с поступлением в учебные заведения и получением водительских прав, я уже не говорю о судимости. Прежде чем идти на такую "работу мечты", тысячу раз подумайте, чем это закончится", – предупреждает Елена Жалыбина.

Малолетних распространителей наркодилеры активно вербуют через соцсети и мессенджеры. Кроме того, предложения "легкого заработка" размещают также на зданиях и на асфальте.

Подростки воспринимают распространение наркотиков как игру в казаки-разбойники или увлекательный квест: спрятал пакетики в удобное для тебя время, сделал фотографии, получил баснословную зарплату. Наниматели уверяют, что тюрьма несовершеннолетним "кладменам" не грозит, так как они еще слишком маленькие.

"Это неправда. Уголовная ответственность у нас начинается с 16 лет. Более юных курьеров по решению суда помещают в центр временной изоляции несовершеннолетних – тюрьма для малолеток. Ребенок может там находиться два-три года. Кроме того, его поставят на учет в комиссии по делам несовершеннолетних (ПДН). Это клеймо останется на всю жизнь. Он не сможет устроиться на работу в полицию, сделать карьеру военного или госслужащего", – говорит Елена Жалыбина.

Эксперт отмечает, что многие родители уверены: с кем с кем, но с моим ребенком этого точно не случится. Однако мнение, что такую "подработку" берут только дети из неблагополучных семей – большое заблуждение. Чаще всего закладчиками становятся дети из обеспеченных семей, у которых есть карманные деньги и современные телефоны, необходимые для общения с "кураторами".

Что делать, чтобы ребенок не стал закладчиком?

Важно разговаривать с детьми и объяснять, к каким последствиям это может привести, отмечает Елена Жалыбина. Нужно контролировать общение ребенка и его увлечения. Родителям следует проверять, как часто пополняет счет телефона ребенок, появился ли у него второй телефон или банковская карта.

Дорогие вещи, которые вы не покупали и не давали на них денег, – тревожный звоночек. Если он вдруг перестал просить денег на карманные расходы – тоже повод присмотреться.

Проверяйте сайты, на которых бывает ваш сын или дочь. Должны насторожить поступающие на телефон SMS-сообщения, содержащие фотографии, номера счетов, телефонов, адреса с описанием мест "закладок".

Обратите внимание на поведение ребенка. Повод для тревоги, если он стал скрытен и проводит много времени вне дома, отказывается рассказывать, где находится и чем занимается, отмечает Елена Жалыбина.

На контроле антинаркотической комиссии

Собеседница агентства отмечает, что в Алтайском крае работает антинаркотическая комиссия, которую возглавляет губернатор Виктор Томенко. Очередное заседание состоялось в региональном правительстве 19 декабря. Профилактическая работа идет в тесном взаимодействии с МВД и органами местного самоуправления – в каждом муниципалитете есть муниципальные антинаркотические комиссии.

"Например, в Алтайском крае идет активная борьба по пресечению и предупреждению так называемой скрытой рекламы наркотиков. Но участие в этих вопросах должны принимать и жители. Помните, что самостоятельно удаленная надпись спасает человеческую жизнь. Либо если вы видите такие объявления на асфальте или зданиях, обязательно сообщайте об этом в комитет по благоустройству и ЖКХ. Если вы стали свидетелем закладки наркотиков, наберите телефонный номер 102 или 112", – обратилась к жителям региона Елена Жалыбина.

Справка: антинаркотическая комиссия Алтайского края образована для координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Алтайского края, органов местного самоуправления муниципальных образований по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.



Председатель антинаркотической комиссии Алтайского края — губернатор Алтайского края, председатель правительства Алтайского края Виктор Томенко.