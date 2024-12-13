Дети, семьи, пожилые. Что сделали в Алтайском крае по нацпроекту "Демография"?

В крае для реализации нацпроекта приняли пять региональных проектов

13 декабря 2024, 16:00, ИА Амител

Семья / Фото предоставлено пресс-службой Министерства социальной защиты Алтайского края

С 2019 года в Алтайском крае реализуют национальный проект "Демография". Он включает пять региональных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Старшее поколение", "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", "Укрепление общественного здоровья" и "Спорт – норма жизни". На реализацию двух из них – "Финансовая поддержка семей" и "Старшее поколение" – с 2019 по 2024 год направили 19,4 млрд рублей. Министерство социальной защиты Алтайского края выступает ответственным исполнителем этих проектов.

Финансовая поддержка семей

Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" стал важным шагом в обеспечении стабильности и уверенности родителей. Он помогает семьям создать подушку безопасности, ощущать заботу государства и уверенность в завтрашнем дне.

Одна из ключевых мер – ежемесячная выплата при рождении третьего или последующих детей до достижения ими трех лет. С 1 января 2024 года размер этой выплаты составляет 13 975 рублей. По данным на 1 декабря 2024 года, ее получили уже более 6,5 тыс. семей, а общий объем финансирования только в этом году составил 685,6 млн рублей.

Еще один вариант поддержки – 450 тысяч рублей на ипотеку (полное или частичное погашение). Эти деньги могут получить многодетные семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2019 года. Средствами воспользовались более 2,3 тыс. семей.

Кроме того, в регионе становится все больше семей, воспользовавшихся программой "Семейная ипотека" под 6% годовых. Только за январь-октябрь 2024 года льготный кредит оформили 2,9 тыс. семей. Льготная ставка действует на весь срок кредита, а если ипотека уже оформлена, можно снизить процент по программе рефинансирования.

Также в рамках поддержки семей в Алтайском крае делают бесплатное экстракорпоральное оплодотворение. В 2024 году было выполнено 1037 процедур, стоимость каждой превышает 130 тысяч рублей. Это направление стало важной частью повышения рождаемости.

Конечно, куда без поддержки многодетных семей. В Алтайском крае таких около 37 тысяч, и их число ежегодно увеличивается. Им предоставляют скидки на оплату проезда в общественном транспорте и ЖКУ, льготы на лекарственное обеспечение и доплаты к пенсиям.

"С 1 января 2025 года в России стартует национальный проект "Семья", его реализация предусмотрена до 2030 года. Он станет логичным продолжением и развитием национального проекта "Демография". Главная цель проекта – создать условия, при которых каждая семья сможет полностью реализовать свой потенциал, обеспечивая гармоничное развитие всех ее членов. Сегодня государство предоставляет всестороннюю поддержку семьям с детьми, начиная с самого момента планирования", – прокомментировала министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина.

В рамках нацпроекта "Семья" планируют увеличить размер регионального материнского капитала, который в крае выдают с 2011 года. Сегодня это почти 84 тыс. рублей, а с 1 января 2025 года будет уже 87,6 тыс. рублей. Средства капитала можно направить на улучшение жилищных условий, оплату образования детей, газификацию жилья, подключение к системам водоснабжения и другие цели. За время действия программы эту помощь получили почти 41 тыс. семей на общую сумму 1,5 млрд рублей.

Фото предоставлено пресс-службой Министерства социальной защиты Алтайского края

Старшее поколение

Проект "Старшее поколение" в регионе появился также в 2019 году. Он направлен на увеличение продолжительности здоровой жизни граждан, улучшение ее качества и активное долголетие.

С 2020 года в крае работает система долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Уже около 10 тыс. жителей получили социальные услуги долговременного ухода. Для этих целей в регионе работают четыре центра дневного пребывания, девять школ ухода и девять пунктов проката технических средств реабилитации.

В сельской местности создано 148 мобильных бригад, 18 из которых – в рамках проекта "Старшее поколение". Бригады обслужили около 61,5 тыс. человек, из них 43 тысячи – это жители старше 65 лет, доставленные на профилактические осмотры и диспансеризацию.

А по программе "Активное долголетие" на базе комплексных центров социального обслуживания населения пожилые люди могут заниматься спортом, повышать компьютерную грамотность, обучаться новым навыкам, петь, танцевать и находить хобби по душе.

Кроме того, с 2018 года в Алтайском крае успешно работает движение "серебряных" волонтеров. Сейчас оно объединяет более четырех тысяч пожилых добровольцев, которые организуют помощь участникам СВО, их семьям, плетут маскировочные сети, пишут письма, проводят благотворительные акции и гуманитарные мероприятия.

"Поддержка государства, качество здравоохранения, образования, экологическое благополучие и возможности для самореализации – все это создает условия для гармоничного развития и создания счастливых семей в Алтайском крае. Национальный проект стал значимым шагом к формированию поддерживающего общества, в котором каждое поколение сможет найти свое место", – подчеркнула Наталья Оськина.