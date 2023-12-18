Дети, тепло, огонь и снег. Что обсуждали на аппаратном совещании в мэрии Барнаула

В ближайшие дни в Барнауле ждут снегопады, а детей повезут на новогодние представления

18 декабря 2023, 16:49, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Еженедельное аппаратное совещание 18 декабря провел глава Барнаула Вячеслав Франк в администрации города. Вопросы, которые обсуждали участники совещания – а среди них были председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, заместители главы администрации города, главы администраций районов, руководители профильных комитетов и ресурсоснабжающих организаций, представители Роспотребнадзора, полиции и др., – касались самых разных сфер жизни Барнаула. Рассказываем, чему было посвящено совещание на этой неделе.

Подготовка к снегопадам

В ближайшие дни в Барнаул придет потепление со снегопадами, сообщил начальник городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Владимир Драчев.

Глава города Вячеслав Франк поручил дорожным службам обеспечить своевременную очистку дорог и тротуаров, а также держать на особом контроле очистку кровель социальных объектов и многоквартирных домов от снега и наледи.

Пропускать детей на сказки

Вячеслав Франк напомнил, что с сегодняшнего дня в Барнауле начинается проведение детских новогодних представлений. Сотрудники Госавтоинспекции города будет сопровождать автобусы и пешие колонны на спектакли. Это может затруднить дорожно-транспортную ситуацию, отметил глава города и призвал водителей быть внимательными, пропускать колонны с детьми и с пониманием отнестись к возможным неудобствам и "заторам" на дорогах.

Чтобы было тепло

Вячеслав Франк поручил главе Центрального района Максиму Сабыне и Сибирской генерирующей компании держать на особом контроле вопрос по обеспечению теплом жителей поселка Южного. Как сообщила председатель комитета информационной политики Екатерина Андреева, в администрацию города поступило 85 обращений жителей по этой проблеме.

Награда за Вечный огонь

Глава Барнаула вручил Благодарность участникам церемонии передачи частицы Вечного огня с Общероссийского мемориального комплекса "Могила Неизвестного солдата" и зажжения Вечного огня на городском Мемориале Славы. Напомним, это событие состоялось в Барнауле 9 декабря, в День Героев Отчества.

"Зажжение Вечного огня на Мемориале Славы – это историческое событие для Барнаула, – отметил Вячеслав Франк. – Чтобы оно стало возможным, проделана очень большая работа по подключению Мемориала Славы к магистральному газопроводу, организации доставки Вечного огня, проведению торжественных церемоний его передачи и зажжения".

В числе награжденных: руководитель регионального Исполкома Народного фронта в Алтайском крае Сергей Войтюк; коллектив Барнаульской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; генеральный директор "Газпром газораспределение Барнаул" Евгений Григоренко; заместитель начальника железной дороги "Российские железные дороги" Андрей Кульдишов; исполнительный директор "СЕЛФ" Владислав Шония; курсанты Барнаульского юридического института МВД РФ; офицеры Барнаульского юридического института МВД РФ и др.

"Доставка Вечного огня в наш город – очень важное событие для сохранения исторической памяти не только Барнаула, но и Алтайского края. Но родной город и край и сегодня не оставляет без поддержки своих земляков, которые защищают наши границы в зоне специальной военной операции. Администрацией города и представителями барнаульского предпринимательства на постоянной основе оказывается гуманитарная поддержка мирному населению Донбасса и нашим военнослужащим", – отметил руководитель регионального Исполкома Народного фронта в Алтайском крае Сергей Войтюк.

Новые назначения

Также глава города представил присутствующим Петра Воронкова, назначенного на должность председателя комитета по благоустройству города Барнаула, и председателя комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерия Ведяшкина.