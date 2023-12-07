"Горжусь". Алтайские политики – о важности передачи Барнаулу частицы Вечного огня

Вечный огонь зажгут в Барнауле 9 декабря, в День героев Отечества

07 декабря 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Участниками церемонии передачи частицы Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата Алтайскому краю, которая прошла в Москве 6 декабря, стали первые лица региона. Они оценили важность события для краевой столицы, сообщает пресс-служба мэрии города.

Напомним, Вечный огонь доставят в Барнаул 9 декабря, в День героев Отечества. В этот же день на Мемориале Славы пройдет церемония зажжения.

Глава города Вячеслав Франк отметил, что это значимое событие для барнаульцев и жителей всего Алтайского края. Он напомнил, что для перевода в статус Вечного огня администрация краевой столицы и "Газпром газораспределение Барнаул" провели работы по подключению к магистральному газопроводу.

"Наши отцы и деды, труженики тыла, участники Великой Отечественной войны, все, кто ковал нашу Победу, – мы никогда не забудем вашего подвига. Огромное спасибо и низкий поклон тем, кто сегодня принимает участие в специальной военной операции. 9 декабря Вечный огонь будет доставлен в Барнаул и зажжен на Мемориале Славы", – добавил глава города.

В церемонии передачи частицы Вечного огня также поучаствовала сенатор Наталья Кувшинова.

"В День героев Отечества на нашем Мемориале Славы будет зажжен Вечный огонь от частицы пламени, которое горит у стен Кремля. Теперь в любое время огонь будет гореть как символ памяти о Великой Победе, а жители Барнаула и гости краевой столицы смогут приходить к Вечному огню, вспоминать своих защитников Отечества, возлагать цветы в память о них", – высказалась сенатор.

Депутат Госдумы Даниил Бессарабов, также ставший участником мероприятия, признался: церемония выдалась эмоциональной, трогательной и наполненной патриотизмом.

"Очень символично, что дата его проведения совпала с Днем воинской славы, когда 6 декабря силы красной армии перешли от обороны Москвы к контрнаступлению, которое закончилось полной победой над фашистской Германией, освобождением нашей страны и Европы. Ударным кулаком тех войск были сибирские дивизии, воины Алтая. Мы склоняем головы перед памятью предков, защищавших наши земли, и перед ребятами, воюющими за Россию сегодня", – отметил он.

Важность передачи частицы Вечного огня краевой столице оценил и депутат Госдумы Иван Лоор.

"Память о кровопролитных 1418 днях и ночах, которые длилась война, хранит сердце каждого россиянина, так как нет семьи, чью родовую историю не коснулись бы эти сокрушительные события. Я безмерно горжусь, что мне выпала честь принимать участие в передаче священного огня на алтайскую землю", – прокомментировал парламентарий.

"Это очень символично и важно для подрастающего поколения – мы должны сохранить память о великом подвиге нашего народа", – добавил депутат АКЗС Андрей Абрамов.

Почетный гражданин города Барнаула Нодар Шония подчеркнул, что присутствовать на "таком мероприятии и прикоснуться к Вечному огню" – для него большая честь.