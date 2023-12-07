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"Горжусь". Алтайские политики – о важности передачи Барнаулу частицы Вечного огня

Вечный огонь зажгут в Барнауле 9 декабря, в День героев Отечества

07 декабря 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

Участниками церемонии передачи частицы Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата Алтайскому краю, которая прошла в Москве 6 декабря, стали первые лица региона. Они оценили важность события для краевой столицы, сообщает пресс-служба мэрии города.

Напомним, Вечный огонь доставят в Барнаул 9 декабря, в День героев Отечества. В этот же день на Мемориале Славы пройдет церемония зажжения.

Глава города Вячеслав Франк отметил, что это значимое событие для барнаульцев и жителей всего Алтайского края. Он напомнил, что для перевода в статус Вечного огня администрация краевой столицы и "Газпром газораспределение Барнаул" провели работы по подключению к магистральному газопроводу.

"Наши отцы и деды, труженики тыла, участники Великой Отечественной войны, все, кто ковал нашу Победу, – мы никогда не забудем вашего подвига. Огромное спасибо и низкий поклон тем, кто сегодня принимает участие в специальной военной операции. 9 декабря Вечный огонь будет доставлен в Барнаул и зажжен на Мемориале Славы", – добавил глава города.

В церемонии передачи частицы Вечного огня также поучаствовала сенатор Наталья Кувшинова.

"В День героев Отечества на нашем Мемориале Славы будет зажжен Вечный огонь от частицы пламени, которое горит у стен Кремля. Теперь в любое время огонь будет гореть как символ памяти о Великой Победе, а жители Барнаула и гости краевой столицы смогут приходить к Вечному огню, вспоминать своих защитников Отечества, возлагать цветы в память о них", – высказалась сенатор.

Депутат Госдумы Даниил Бессарабов, также ставший участником мероприятия, признался: церемония выдалась эмоциональной, трогательной и наполненной патриотизмом.

"Очень символично, что дата его проведения совпала с Днем воинской славы, когда 6 декабря силы красной армии перешли от обороны Москвы к контрнаступлению, которое закончилось полной победой над фашистской Германией, освобождением нашей страны и Европы. Ударным кулаком тех войск были сибирские дивизии, воины Алтая. Мы склоняем головы перед памятью предков, защищавших наши земли, и перед ребятами, воюющими за Россию сегодня", – отметил он.

Важность передачи частицы Вечного огня краевой столице оценил и депутат Госдумы Иван Лоор.

"Память о кровопролитных 1418 днях и ночах, которые длилась война, хранит сердце каждого россиянина, так как нет семьи, чью родовую историю не коснулись бы эти сокрушительные события. Я безмерно горжусь, что мне выпала честь принимать участие в передаче священного огня на алтайскую землю", – прокомментировал парламентарий.

"Это очень символично и важно для подрастающего поколения – мы должны сохранить память о великом подвиге нашего народа", – добавил депутат АКЗС Андрей Абрамов.

Почетный гражданин города Барнаула Нодар Шония подчеркнул, что присутствовать на "таком мероприятии и прикоснуться к Вечному огню" – для него большая честь.

"Это очень большое событие для Алтайского края, для жителей Барнаула. Важно хранить историческую правду, это важно для нас и будущих поколений", – подчеркнул он.

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Барнаул памятники Великая Отечественная война

Комментарии 13

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Гость

12:20:53 07-12-2023

сколько можно пиариться на лежащих в могилах дедах?

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Гость

12:28:28 07-12-2023

Как же раньше то горел Вечный Огонь без помощи народного достояния?

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Гость

12:50:49 07-12-2023

Своими птдвигами нужно гордиться (если они есть) А они всё подвигами прадедов.

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гость

12:53:52 07-12-2023

Как противно смотреть на фото, где ни один не трудился и ни чего полезного для жизни других НЕ сделал.

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Гость

12:54:04 07-12-2023

Как же надоели новые праздники: день героев, день отцов, день матери... Есть 8 марта и есть 23 февраля, 9 мая!

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Анна

12:57:16 07-12-2023

В краевом бюджете нет статей куда потратить деньги, потраченные на поездку всех этих товарищей? Ни кто в школе не учился? Что значит частичка огня и чем огонь от нее отличается от огня зажженного спичкой?

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Гость

13:20:09 07-12-2023

хотели патриотизма? нате! а его много не бывает.

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Гость

13:25:03 07-12-2023

Как же задолбали эти #ПИАРАКЦИИ власть держащих!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Зачем этот огонь везти из Москвы со всеми вытекающими последствиями выразившиеся в не целевом использовании государственных средств!? Ведь в ту делегацию помимо Франка еще ка минимум 9 челоловек от Адм-ии города входили. Съездили, попутно "пошопится" с столице? Если кто-то не знает, то статусом вечного огня в Барнауле обладают ДВА слышите 2(ДВА) "ОГНЯ" это Мемориал "От борющихся павшим борцам за социализм" на Ленина напротив стадиона "Локомотив" и именно Памятник воинам-алтайцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в 1941-1945 гг. на пл. Победы, т.е по сути они равнозначны в статусе. Почему нельзя было в торжественной обстановке перенести от одного вечного огня с другому? Причем значительно дешевле!!!!!!!!!!

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Гость

13:49:00 07-12-2023

Слетать за зажигалкой ораве дармоедов в моську деньги есть, а посыпать тротуары песком нету.

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Гость

14:03:06 07-12-2023

Как можно передать огонь? Это философское или физическое действо? Или метафизическое?

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Гость

15:06:11 07-12-2023

Так не только с Алт.края летали , а и из др.областей и краёв. Это ж сумасшедшие деньги...

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Гость

15:13:57 07-12-2023

Казенные речи не вызывают никакого отклика кроме брезгливости. Своих результатов нет, вот и мусолят победу дедов в своих грязных ручонках.

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Гость

20:38:11 07-12-2023

Я безмерно горжусь, что мне выпала честь принимать участие в передаче священного огня на алтайскую землю", – прокомментировал парламентарий.============ У Бога говорится, гордыня - гордость, это тяжелый человеческий порок. А если спросить у дедов, отцов погибших и умерших позже нужен такой огонь от магистрального газопровода, когда большинство населения без него. Ни за это они бились на фронтовых полях. Одним словом - лицемерие.

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