Детский психолог объяснил, как отменить эффект "Слова пацана" у подростков

Лукьянов подчеркнул, что подростковые драки, которые якобы были спровоцированы сериалом, являются неверным восприятием культуры 90-х годов

07 декабря 2023, 21:47, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Детский психолог Алексей Лукьянов объяснил, как отменить эффект "Слова пацана" у подростков. Как сообщает RostovGazeta, он отметил, что детям и подросткам категорически нельзя ничего запрещать, в том числе и сериалы.

"Запретный плод становится для них еще более привлекательным. Наоборот, нужно дать ребенку попробовать то, что он хочет, и поговорить о том, какие эмоции он испытывает", – советует эксперт.Лукьянов подчеркнул, что подростковые драки, которые якобы были спровоцированы сериалом, являются неверным восприятием культуры 90-х годов. При этом эффект от "Слова пацана" нельзя отменить запретом сериала.

Избежать вспышек насилия у впечатлительных детей можно проводя беседы об историческом контексте. Психолог подчеркнул, что в сериалах и фильмах далеко не всегда объясняются причины поведения героев и этот пробел необходимо восполнять.