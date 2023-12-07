Детский психолог объяснил, как отменить эффект "Слова пацана" у подростков
Лукьянов подчеркнул, что подростковые драки, которые якобы были спровоцированы сериалом, являются неверным восприятием культуры 90-х годов
07 декабря 2023, 21:47, ИА Амител
Детский психолог Алексей Лукьянов объяснил, как отменить эффект "Слова пацана" у подростков. Как сообщает RostovGazeta, он отметил, что детям и подросткам категорически нельзя ничего запрещать, в том числе и сериалы.
"Запретный плод становится для них еще более привлекательным. Наоборот, нужно дать ребенку попробовать то, что он хочет, и поговорить о том, какие эмоции он испытывает", – советует эксперт.Лукьянов подчеркнул, что подростковые драки, которые якобы были спровоцированы сериалом, являются неверным восприятием культуры 90-х годов. При этом эффект от "Слова пацана" нельзя отменить запретом сериала.
Избежать вспышек насилия у впечатлительных детей можно проводя беседы об историческом контексте. Психолог подчеркнул, что в сериалах и фильмах далеко не всегда объясняются причины поведения героев и этот пробел необходимо восполнять.
01:42:35 08-12-2023
Не нужно запрещать смотреть, нужно запрещать снимать такой материал. О прокате и тем более публикации речи быть не должно. Авторов привлечь к ответственности как за сквернословие в общественном месте - цель достигнута
08:37:52 08-12-2023
"подчеркнул, что подростковые драки, которые якобы были спровоцированы сериалом, являются неверным восприятием культуры 90-х годов. " -- В смысле неверным?? Очень даже верным, именно таким и было общество 90-х годов. А вот то, что кто-то не просчитал последствия появления такого ***** на экранах - это уже конкретный залет и хорошо бы за него спросить.
08:55:57 08-12-2023
и ничего сверхестественного не увидел. на улицу не побежал. может больше раздуваете? палки и крапиву тоже запретите, и тем и тем можно больно сделать.
09:37:23 08-12-2023
нормальный сериал! показали правду как было, я думаю там можно было еще больше показать. А политики вместо того чтобы всякими запросами о проверке бестолковыми заниматься лучше бы подумали как организовать досуг детям и возможность их родителям его оплатить!!!! ВОТ СУТЬ ПРОБЛЕМЫ!!!
10:00:07 08-12-2023
Гость (09:37:23 08-12-2023) нормальный сериал! показали правду как было, я думаю там мож... Педофилия и канибализм тоже жизнь, но смотреть на это не хочется. Чем же эта поделка лучше, спекулируют на низменных чувствах не сформировавшихся молодых людей
11:36:10 08-12-2023
Гость (10:00:07 08-12-2023) Педофилия и канибализм тоже жизнь, но смотреть на это не хоч... так вот в этом и дело не нравится не смотри!!! Это фильм, кино.. есть ужасы, фантастика и тд. Вы наверное во времена Кашпировского воду заряжали от телевизора))
11:51:57 08-12-2023
Гость (10:00:07 08-12-2023) Педофилия и канибализм тоже жизнь, но смотреть на это не хоч... Я вам больше скажу - кто-то считает, что и театр не нужен. Драматический, а уж оперный и подавно. А они еще и из бюджета финансируются, о ужас. Давайте запретим? Мало ли что они там в своей опере наворочают, у них вон тетки за мужиков поют и мужики женскими голосами, бывает. А уж выставки... сплошная вкусовщина же. Оставить только одобренное РПЦ и этим... советом отцов города Новосибирска. Казалось бы, чего проще - не нравится - не идешь и не смотришь. Но нет, надо запретить. Все и везде. А тут в другой ветке еще про какую-то ответственность за себя писали. Да щаз, дадут вам самим решать)
09:48:22 08-12-2023
Учитывая дети и внуки каких родителей там снимаются, просто распиарили сериал, чтобы как можно больше посмотрело и отпрыски вошли в актерскую среду знаменитыми )))) Все повелись
16:00:45 10-12-2023
в фильме есть 2 эпизода, где детям-актёрам показывают порно. А это статья УК РФ за растление. Голосуем, кто за то, чтобы на организаторов фильма (в том числе продюссера, гражданина Ф.Бондарчука) подать коллективное заявление в Полицию за растление малолетних.