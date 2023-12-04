"Не верится, что так и было". Алтайский депутат оценила сериал "Слово пацана"
Член фракции "Единая Россия" в АКЗС Анна Ведлер считает, что режиссеры показали, к чему может привести бандитизм
04 декабря 2023, 12:48, ИА Амител
Депутат Алтайского Законодательного собрания от фракции "Единая Россия" Анна Ведлер прокомментировала ситуацию вокруг популярного сериала "Слово пацана", который сейчас идет в онлайн-кинотеатрах Wink и Start. После пяти серий проект Жоры Крыжовникова занимает верхние строчки в списках лучших сериалов в истории страны. Об этом Анна Ведлер написала в своем Telegram-канале.
По словам девушки, те, кто жил в то время, отмечают, как достоверно переданы события и настроения того периода.
"Дети 90-х – те, кто родился и рос во время преступности, наркомании и всего того, что представлено в сериале в большей или меньшей степени. Мы те, кто может отследить изменения в стране в лучшую сторону, особенно для молодежи. Просто некоторые вещи забылись, а сериал разблокировал воспоминания, и не верится, что так и было", – написала Анна Ведлер.
Депутат АКЗС добавила, что во время, когда происходят события сериала, менялась не только наша страна, но и каждый человек в поисках себя.
"Находясь в точке сегодня, я ценю и благодарю родителей за это, ведь мог быть и другой путь. Режиссеры сериала хотели показать, к чему может привести бандитизм, но некоторые романтизировали образ пацанов. Уверена, что это стихнет, но проговорить с молодыми людьми необходимо, безусловно. Ведь сейчас примерами становятся успешные, умные и созидающие люди с развитой эмпатией", – заключила Анна Ведлер.
Проект "Слово пацана. Кровь на асфальте" повествует о молодежных криминальных группировках Казани конца 1980-х годов. В центре сюжета – 14-летний подросток Андрей, который присоединяется к одной из банд. Параллельно разворачивается история его отношений с молодой сотрудницей милиции Ириной.
Главные роли в сериале сыграли Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Анастасия Красовская и Анна Пересильд. Режиссером выступил Жора Крыжовников, известный по работе над дилогией "Горько!" и франшизе "Елки".
В настоящее время вышло пять из восьми серий. Вокруг "Слова пацана" развернулась большая общественная дискуссия. Омбудсмен по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с просьбой запретить показ сериала. С аналогичными требованиями выступили еще несколько общественников и депутатов.
Впрочем, большинству зрителей "Слово пацана" нравится. На авторитетном сервисе "Кинопоиск" проект занимает четвертое место в списке лучших сериалов в истории.
12:56:29 04-12-2023
"Святые девяностые"... как вспомню эти холод, темноту, грязь и безысходность, так прям не по себе становится... Я не знаю уж, как так получилось, но скатывание в пропасть остановили...
13:15:09 04-12-2023
Гость (12:56:29 04-12-2023) "Святые девяностые"... как вспомню эти холод, темноту, грязь... там про 80-е
13:23:43 04-12-2023
Гость (13:15:09 04-12-2023) там про 80-е... Там про конец 80-х, которые, как я при поминаю, не оченеь-то от 90-х отличались, как минимум,до середины 90-х
13:40:31 04-12-2023
Гость (13:15:09 04-12-2023) там про 80-е... А какая разница? Я жил в то время, всё прекрасно помню. И в 80-е такого беспредела, как позже в 90-е, еще не было. Да, спрашивали с какого района, да, дрались толпа на толпу. Но вероятность остаться живым в 80-е была несравнимо выше. В 90-е зажмуриться можно было буквально ни за что.
13:59:55 04-12-2023
Гость (13:15:09 04-12-2023) там про 80-е... А конец 80-х (87-89) не сильно уж и отличался от первой половины 90-х. Просто это было начало падения общества.
14:34:35 04-12-2023
Гость (13:59:55 04-12-2023) А конец 80-х (87-89) не сильно уж и отличался от первой поло... общества, воспитанного на идеалах коммунизма? ещё был СССР и вёл никому не нужную войну и бакс был по 70 копеек и алкаш Ельцин ещё не успел ничего развалить.
13:38:32 04-12-2023
Уроки истории никто не выучил. Поэтому всё может повториться в любой момент и все признаки этого уже налицо. По всей стране подростки уже объединяются в банды по территориальному признаку. Потому что знают, что дальше для них уготована война и ранняя страшная смерть. И будет совсем неудивительно, если сейчас всё будет намного жестче и кровавее.
11:45:35 05-12-2023
Гость (13:38:32 04-12-2023) Уроки истории никто не выучил. Поэтому всё может повториться... Че за чушь?
13:45:51 04-12-2023
"Находясь в точке сегодня, я ценю и благодарю родителей за это, ведь мог быть и другой путь." Какой-то поток сознания! И это депутат?
14:08:29 04-12-2023
Анна Ведлер родилась 13 июня 1993. Что она может судить о 80-х и 90-х годах? Я в 1990 году окончил школу, в 1993 техникум и в 1993 поступил в университет. В 1997-1999 годы работал следователем в прокуратуре. В Казани был в 80-е годы. Преступность там действительно была серьезная среди подростков.
14:25:19 04-12-2023
Очередная слуга народа решила поделиться своим, никому не нужным мнением, и попиариться на хайпе сериала.
14:55:57 04-12-2023
Гость (14:25:19 04-12-2023) Очередная слуга народа решила поделиться своим, никому не ну... Какой хайп? Её спросили, она ответила.
14:32:54 04-12-2023
Лучше б что-то доброе снимали.
10:13:23 10-12-2023
Гость (14:32:54 04-12-2023) Лучше б что-то доброе снимали. ... Вы не правы. Надо как у Владимира Маяковского показввать, что такое хорошо, и что такое плохо. Нельзя воспитывать подростка одев ему розовые очки, тем более сейчас, в наше непростое время. Надо показывать правду, она будет воспитывать.
17:11:40 04-12-2023
Анечка, простите, но что для вас успешность? Вы успешна? А врач, который вас лечит, полагаю, нет.
17:20:32 04-12-2023
рос во время преступности, наркомании и всего того--------- как по мне, так сейчас наркотов стало намного больше... редкую неделю из подъезда закладочников пинками не выгоняю...
05:55:54 05-12-2023
Гость (17:20:32 04-12-2023) рос во время преступности, наркомании и всего того--------- ... Тогда нарки толпами по городу ходили, сейчас их нет.
00:12:41 05-12-2023
Сериал, как звоночек для властей: Во что может превратиться молодёжь, если ей не заниматься.
10:05:26 10-12-2023
Запрещать этот сериал, боясь, что подростки будут подражать героям сериала это всё равно что запретить использование кухонных ножей и вилок брясь, что имиможет кто то кого то убить. В сериале через слова родителей и представителей милиции даётся необходимая негативная оценка молодежным бандам, и это и есть воспитательный эффект сериала. Н. С. Михалков прав, если парень посмотрев сериал захочет ограбить младшеклассника, то это значит, что его плохо воспитали родители. Спасибо создателям сериала!