"Не верится, что так и было". Алтайский депутат оценила сериал "Слово пацана"

Член фракции "Единая Россия" в АКЗС Анна Ведлер считает, что режиссеры показали, к чему может привести бандитизм

04 декабря 2023, 12:48, ИА Амител

Фото: кадр из сериала "Слово пацана"

Депутат Алтайского Законодательного собрания от фракции "Единая Россия" Анна Ведлер прокомментировала ситуацию вокруг популярного сериала "Слово пацана", который сейчас идет в онлайн-кинотеатрах Wink и Start. После пяти серий проект Жоры Крыжовникова занимает верхние строчки в списках лучших сериалов в истории страны. Об этом Анна Ведлер написала в своем Telegram-канале.

По словам девушки, те, кто жил в то время, отмечают, как достоверно переданы события и настроения того периода.

"Дети 90-х – те, кто родился и рос во время преступности, наркомании и всего того, что представлено в сериале в большей или меньшей степени. Мы те, кто может отследить изменения в стране в лучшую сторону, особенно для молодежи. Просто некоторые вещи забылись, а сериал разблокировал воспоминания, и не верится, что так и было", – написала Анна Ведлер.

Депутат АКЗС добавила, что во время, когда происходят события сериала, менялась не только наша страна, но и каждый человек в поисках себя.

"Находясь в точке сегодня, я ценю и благодарю родителей за это, ведь мог быть и другой путь. Режиссеры сериала хотели показать, к чему может привести бандитизм, но некоторые романтизировали образ пацанов. Уверена, что это стихнет, но проговорить с молодыми людьми необходимо, безусловно. Ведь сейчас примерами становятся успешные, умные и созидающие люди с развитой эмпатией", – заключила Анна Ведлер.

Проект "Слово пацана. Кровь на асфальте" повествует о молодежных криминальных группировках Казани конца 1980-х годов. В центре сюжета – 14-летний подросток Андрей, который присоединяется к одной из банд. Параллельно разворачивается история его отношений с молодой сотрудницей милиции Ириной.

Главные роли в сериале сыграли Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Анастасия Красовская и Анна Пересильд. Режиссером выступил Жора Крыжовников, известный по работе над дилогией "Горько!" и франшизе "Елки".

В настоящее время вышло пять из восьми серий. Вокруг "Слова пацана" развернулась большая общественная дискуссия. Омбудсмен по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с просьбой запретить показ сериала. С аналогичными требованиями выступили еще несколько общественников и депутатов.

Впрочем, большинству зрителей "Слово пацана" нравится. На авторитетном сервисе "Кинопоиск" проект занимает четвертое место в списке лучших сериалов в истории.