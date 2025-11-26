Девочка-подросток выдумала маньяка, чтобы скрыть убийство собственной матери
По версии следствия, чтобы замести следы, убийца даже порезала себе руки и подожгла квартиру
26 ноября 2025, 18:05, ИА Амител
В Санкт-Петербурге ученица пятого класса убила свою мать из-за запрета сидеть в телефоне. После совершения преступления 13-летняя девочка попыталась замести следы, придумав историю о нападении и устроив поджог в квартире.
По информации Shot, утром перед убийством произошла очередная ссора между школьницей и ее 46-летней матерью. Причиной конфликта стало недовольство девочки тем, что мать ограничивала ее время в телефоне, запрещала встречаться с друзьями и контролировала каждый шаг. В порыве гнева девочка взяла нож и нанесла матери смертельные ранения.
После юная преступница предприняла попытку скрыть улики: нанесла себе порезы и подожгла квартиру. Затем она вызвала сотрудников полиции и сообщила о проникновении в квартиру злоумышленника, который убил ее мать, напал на нее с ножом, устроил поджог и скрылся.
Однако в ходе допроса девочка созналась в убийстве матери. Расследование находится на контроле регионального Следственного комитета.
В 13 лет в пятом классе, а не в седьмом? Ничего не путаете? Я восьмой класс окончил в 14 лет. Девочка недоразвитая. Либо ее долго не брали в школу из-за отставания в развитии или на второй год пару раз оставалась. Могли и надавить на нее чтобы призналась в совершении преступления. Нужно проверять такие признания.
Ну что сказать
теперь ей на блюдечке с золотой каёмочкой преподнесут айфон 17 про, фен дайсон, мужика с зарплатой миллион в месяц и навечно освободят от домашних заданий
Это уже за гранью.. никто и ничего не замечал? Или всем ровно?
Лютует при капитализме затюканный народ: родители, ополоумев, детей убивают, те - родителей! Мыслима ли была такая "традиция" при социализме?
Гость (21:20:57 26-11-2025) Лютует при капитализме затюканный народ: родители, ополоумев... было все тоже самое, посмотрите передачи с Каневским... Просто СМИ и интернет это не разносил, так и складывается впечатление, что РАНЬШЕ было по-другому.. Да люди во все времена одинаковые.
тварь малолетняя ишь в телефончике не дали посидеть, совсем малолетки охренели, ну завалила свою мать и что крутой себя почувствовала, вот посидит на малолетке 10 лет осознает всю тупость своего поступка и будет плакать.
Плакать от того что все отвернулись, от того что натворила, от того что не услышит ласковых слов.
Надо малолеткам показательную экскурсию в черный дельфин устраивать, чтобы твари в свои 13 лет боялись туда попасть.
Ведь от туда только один выход вперед ногами, что творится с детьми, за компьютеры убивают, за телефоны убивают, учится не хотят, им надо всё и сразу, им надо гулять и развлекаться, а о будущем не думают.
Не думают о том кем и где будут работать и на что жить, не всё же родителям тянуть на себе, и покушать себе приготовить и вещи постирать надо будет учится, а они только и могут что дай то дай это, обвинять в педофилии по приколу и убивать за мелочи выдумывая историю о маньяке.
А когда поняла что фуфел не проконал, сразу созналась, нуда так и поверили что некая личность, ворвалась в квартиру, убил одного человека, ранил другого ничего не украл и поджег квартиру.
Вот так рожаешь их, растишь, от кроватки не отходишь, воспитываешь, а они тебе вот так отплачивают.
А потом удивляемся а че это молодые и зрелые не хотят детей заводить, да чтобы потом твоя кровинушка тебе кровушку не пустило за простое замечание.
Лупишь их сильно не лупишь результата ноль, знают о правах но не об обязаностях.
Мусор не выносят, посуду не моют, по дому не помогают, в магазин не сходят, что не попросишь сразу рожу кирпячом делают.
Вот как нас воспитывали тех кто родился в 90х и тех кто родился в 70-80е.
Отец всегда был в авторитете, даже если ты прав, только посмотрел на тебя и всё успокаиваешься, потому-что понимаешь что лучше не спорить, накосячил так получи по заслугам, а главное в милицию (тогда еще) не бегали и заявления не писали.
Потому-что получали за дело и родителей мы слушались и уважали и по дому помогали, а что творят нынешнее поколение tiktok laikee и прочей чуши, сидят в своих интернетах тупеют дуреют, толстеют и ноют.
Выросло поколение слабых конченых личинок, которые только и могут что огрызаться, да за ножички хвататься, с ножиками сильными себя чувствуют, а как попадают за решетку, так сразу сопельки, слёзки и невинные глазки делают.
Снижать надо возраст уголовной ответственности до 10 лет.
И судить их как взрослых.
Убил не важно кого, получи по взрослому 20 лет.
А то как дела творить так мы взрослые а как отвечать так мы дети, взрослых посылают на три буквы, толпой нападают, а как получат ответку бегут в полицию заявления писать.
И их любимое обвинение в педофилии.
Что по теме, сопля малолетняя пожалеет о своем поступке и пусть не думает что возраст её спасет.
Карим (22:34:16 26-11-2025) тварь малолетняя ишь в телефончике не дали посидеть, совсем ...
Какая милая девочка. Пусть её поскорее удочерят, я хочу посмотреть вторую серию.
Гость (09:25:15 27-11-2025) Какая милая девочка. Пусть её поскорее удочерят, я хочу посм... Дитя тьмы 2009г, неплохой фильм. Гляньте на досуге.