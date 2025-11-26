Девочка-подросток выдумала маньяка, чтобы скрыть убийство собственной матери

По версии следствия, чтобы замести следы, убийца даже порезала себе руки и подожгла квартиру

26 ноября 2025, 18:05, ИА Амител

В Санкт-Петербурге ученица пятого класса убила свою мать из-за запрета сидеть в телефоне. После совершения преступления 13-летняя девочка попыталась замести следы, придумав историю о нападении и устроив поджог в квартире.

По информации Shot, утром перед убийством произошла очередная ссора между школьницей и ее 46-летней матерью. Причиной конфликта стало недовольство девочки тем, что мать ограничивала ее время в телефоне, запрещала встречаться с друзьями и контролировала каждый шаг. В порыве гнева девочка взяла нож и нанесла матери смертельные ранения.

После юная преступница предприняла попытку скрыть улики: нанесла себе порезы и подожгла квартиру. Затем она вызвала сотрудников полиции и сообщила о проникновении в квартиру злоумышленника, который убил ее мать, напал на нее с ножом, устроил поджог и скрылся.

Однако в ходе допроса девочка созналась в убийстве матери. Расследование находится на контроле регионального Следственного комитета.