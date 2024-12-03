"Девочка с самоваром". Церемония гашения новогодней марки от художницы из Барнаула

Традиция выпускать новогодние марки в России появилась в 1962 году

03 декабря 2024, 12:30, ИА Амител

Церемония гашения марки, которую разработала жительница Барнаула / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

В центральном почтовом отделении Барнаула появились две новогодние марки, эскиз одной из которых разработала жительница города Зинаида Фарманова. Она стала победительницей Всероссийского конкурса рисунка новогодней почтовой марки. В честь выпуска новогодней филателии 3 декабря состоялась церемония торжественного гашения.

На круглой новогодней марке Зинаида изобразила девочку с самоваром в руках и надпись "С Новым годом!". Стоимость марки – 22 рубля.

"Традиция выпускать новогодние марки в России появилась в 1962 году. При этом не всегда на них изображали Деда Мороза, Снегурочку или елку. Почтовые марки, которые ежегодно выпускают в преддверии Нового года, всегда уникальны. Это не только традиционный знак оплаты письменной корреспонденции, но и оригинальный почтовый сувенир к Новому году, который порадует как детей, так и взрослых", – отметил директор УФПС Алтайского края Константин Попов.

Барнаул стал одним из 17 городов России, в которых в этом году торжественно презентовали новогодние марки. В первой половине декабря праздничные марки появятся еще в пяти барнаульских отделениях: