Девушку-пешехода сбили в пригороде Барнаула
Авария произошла в селе Власиха
27 мая 2023, 15:33, ИА Амител
Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"
В барнаульском селе Власиха сбили пешехода, сообщает "Инцидент Барнаул".
Происшествие случилось на улице Мамонтова напротив магазина "Магнит". Отмечается, что девушка перед ДТП переходила дорогу по пешеходному переходу.
В каком состоянии находится потерпевшая, не уточняется.
Ранее водитель мотоцикла пострадал при столкновении с иномаркой, 77-летнему водителю которой во время движения стало плохо.
Комментарии 0