Девушку-пешехода сбили в пригороде Барнаула

Авария произошла в селе Власиха

27 мая 2023, 15:33, ИА Амител

Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В барнаульском селе Власиха сбили пешехода, сообщает "Инцидент Барнаул".

Происшествие случилось на улице Мамонтова напротив магазина "Магнит". Отмечается, что девушка перед ДТП переходила дорогу по пешеходному переходу.

В каком состоянии находится потерпевшая, не уточняется.

Ранее водитель мотоцикла пострадал при столкновении с иномаркой, 77-летнему водителю которой во время движения стало плохо.