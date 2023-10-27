Девушку сбили на улице Власихинской в Барнауле
Пострадавшего госпитализировали
27 октября 2023, 11:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле утром 27 октября автомобилист сбил девушку на улице Власихинской, 65а, сообщает "В курсе 22" со ссылкой на ГИБДД города.
Предварительно установили, что 65-летний водитель Suzuki Grand Vitara совершил наезд на горожанку, когда та переходила дорогу по нерегулируемому переходу.
"В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, доставлен в городскую больницу № 1 для оказания медицинской помощи", – отметили в полиции.
Ранее в Барнауле сбили школьника на пересечении улиц Георгия Исакова и Островского.
11:20:27 27-10-2023
Это ж как он летел с придомовой территории "элитного комплекса"?
11:43:16 27-10-2023
Задолбали эти гонщики и торопыги. Последний день живёте? тогда другим жизнь не ломайте!
16:44:13 27-10-2023
На видео видно, что переход там все-таки РЕГУЛИРУЕМЫЙ, и девушка пошла на зелёный для пешеходов. То есть красный для авто горел уже несколько секунд. Поди, какой-нибудь "уважаемый человек" ехал, вот и начали врать, чтобы его отмазать.