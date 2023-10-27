Девушку сбили на улице Власихинской в Барнауле

Пострадавшего госпитализировали

27 октября 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле утром 27 октября автомобилист сбил девушку на улице Власихинской, 65а, сообщает "В курсе 22" со ссылкой на ГИБДД города.

Предварительно установили, что 65-летний водитель Suzuki Grand Vitara совершил наезд на горожанку, когда та переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

"В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, доставлен в городскую больницу № 1 для оказания медицинской помощи", – отметили в полиции.

Ранее в Барнауле сбили школьника на пересечении улиц Георгия Исакова и Островского.