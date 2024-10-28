В Минздраве рассказали о состоянии пешеходов, пострадавших в ДТП в центре Барнаула

Один из молодых людей находится в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ

28 октября 2024, 15:01, ИА Амител

Капельница / Фото: unsplash.com / Marcelo Leal

Молодые пешеходы, пострадавшие в аварии на проспекте Ленина, находятся в тяжелом состоянии. Как сообщает "МК", об этом заявили в Минздраве Алтайского края.

Напомним, что ДТП случилось 27 октября. Установлено, что 25-летняя жительница Барнаула в состоянии алкогольного опьянения ехала за рулем Toyota Chaser от улицы Чкалова в сторону Партизанской, но не справилась с управлением, вылетела на тротуар и сбила двух парней 2006 и 2007 годов рождения. После этого машина перевернулась и столкнулась с автомобилями ГАЗ и BMW X7.

После аварии молодых людей доставили в больницу сотрудники скорой помощи. Один из пострадавших сейчас находится в палате интенсивной терапии отделения сочетанной травмы. Второго поместили в реанимацию – он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что автомобилистку задержали. Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Прокуратура поддержит ходатайство об аресте девушки.