Соцсети: под Барнаулом водители трактора и иномарки разбежались после ДТП
Авария произошла рядом с селом Берёзовка
27 мая 2023, 16:59, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
ДТП с участием легкового автомобиля и трактора произошло в Первомайском районе Алтайского края, сообщили в телеграм-канале "Инцидент Барнаул".
По информации очевидца, авария случилась около села Берёзовка, после чего "оба водителя сбежали".
При каких обстоятельствах произошло ДТП и есть ли в нём пострадавшие, не уточняется.
Ранее сообщалось, что в барнаульском селе Власиха сбили пешехода.
17:05:51 27-05-2023
Оба бухие...