Соцсети: под Барнаулом водители трактора и иномарки разбежались после ДТП

Авария произошла рядом с селом Берёзовка

27 мая 2023, 16:59, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

ДТП с участием легкового автомобиля и трактора произошло в Первомайском районе Алтайского края, сообщили в телеграм-канале "Инцидент Барнаул".

По информации очевидца, авария случилась около села Берёзовка, после чего "оба водителя сбежали".

При каких обстоятельствах произошло ДТП и есть ли в нём пострадавшие, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в барнаульском селе Власиха сбили пешехода.