Девять беспилотников уничтожили над российскими регионами в ночь на 26 марта

БПЛА сбили над Белгородской и Курской областями, а также над акваторией Черного моря

26 марта 2025, 14:03, ИА Амител

Беспилотный летательный аппарат / Фото: unsplash.com

Ночью 26 марта Вооруженные силы России сбили девять дронов ВСУ над территорией страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов", – сказано в сводке.

Российские военные уничтожили пять беспилотников над Белгородской областью, а также по два дрона над Курской областью и акваторией Черного моря.

Напомним, в Белгородской области в результате атаки БПЛА пострадала женщина. Ее увезли в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы.